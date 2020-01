Les potagers peuvent-ils lutter contre le changement climatique ?

Copyright de l’image Les chercheurs

La culture de fruits et légumes dans le jardin est déjà considérée comme respectueuse de l'environnement, mais elle pourrait aussi être une arme dans la lutte contre le changement climatique.

C'est l'expérience d'une communauté du Bangladesh, dont la récolte de riz - la source de leur nourriture et de leurs revenus - a été ruinée lorsque les pluies saisonnières sont arrivées tôt.

C'est en avril 2017 que les pluies sont arrivées dans le nord-est de la division de Sylhet, ruinant la récolte de riz.

Elle aurait dû arriver deux mois plus tard.

Les agriculteurs ont perdu la plus grande partie ou la totalité de leur récolte, ce qui signifie qu'ils n'ont plus de revenus - et pas assez de nourriture - pour leur famille.

Les scientifiques avertissent que le changement climatique affecte les cultures que les gens peuvent faire pousser et les nutriments qu'ils obtiennent dans leur nourriture.

Sabine Gabrysch, professeur pour les changements climatiques et la santé à l'Université de Heidelberg en Allemagne, a déclaré :

"C'est tellement injuste parce que ces gens n'ont en rien contribué au changement climatique."

"Ils sont très directement touchés par le changement climatique, car ils perdent alors leurs moyens de subsistance et leurs nutriments", poursuit-elle.

"Et ce sont leurs enfants qui souffrent le plus, car ils grandissent vite et ont besoin de beaucoup de nutriments," explique-t-elle.

Même avant les premières pluies, a-t-elle dit, un tiers des femmes étaient en insuffisance pondérale et 40 % des enfants souffraient de sous-alimentation chronique.

"Les gens sont déjà au bord d'une situation où ils souffrent de nombreuses maladies et ne disposent pas de beaucoup de choses à amortir", a ajouté le professeur Gabrysch.

"Ils n'ont pas d'assurance," dit-elle.

Elle dirige une étude sur l'impact des inondations dans la division de Sylhet, et travaille avec plus de 2 000 femmes dans les villages de la région.

La moitié d'entre elles ont déclaré que leurs familles ont été gravement touchées par les inondations.

La manière la plus courante dont elles ont essayé de faire face à la situation a été d'emprunter de l'argent, principalement auprès de bailleurs qui appliquaient des taux d'intérêt élevés, et les familles se sont alors endettées.

L'équipe a donc commencé à apprendre à la communauté à cultiver ses propres aliments dans ses jardins, sur des terrains plus élevés, où elle peut faire pousser des fruits et des légumes plus variés sur le plan nutritionnel et élever des poulets.

Le professeur Gabrysch a déclaré : "je ne pense pas que cela puisse compenser la perte de la récolte de riz honnêtement, parce que c'est leur gagne-pain, mais au moins cela peut les aider dans une certaine mesure."

Mais même lorsque le riz - et les autres féculents dont dépendent les populations des pays en développement - poussent bien, le changement climatique peut signifier qu'il n'est plus aussi nutritif qu'il l'était.

Le professeur Kristie Ebi, du département de santé mondiale de l'Université de Washington, a étudié les niveaux de nutriments.

Elle a constaté que des cultures comme le riz, le blé, les pommes de terre et l'orge ont maintenant des concentrations plus élevées de dioxyde de carbone.

Cela signifie qu'elles ont besoin de moins d'eau pour pousser, ce qui n'est pas aussi positif qu'on pourrait le croire, car cela signifie qu'elles absorbent moins de micronutriments du sol.

Les maladies en mouvement

Les recherches de l'équipe du professeur Ebi ont révélé que les cultures de riz qu'ils ont étudiées présentaient, en moyenne, une réduction de 30 % des vitamines B - y compris de l'acide folique, crucial pour les femmes enceintes - par rapport aux niveaux normaux.

"Même aujourd'hui au Bangladesh, alors que le pays s'enrichit, trois calories sur quatre proviennent du riz", dit-elle.

"Dans de nombreux pays, les gens mangent beaucoup de féculents comme composante principale de leur alimentation. Donc avoir moins de micronutriments pourrait avoir des conséquences très importantes," affirme-t-elle.

Et elle prévient qu'un monde qui se réchauffe signifie aussi que les maladies se déplacent.

"Il y a des risques majeurs de maladies qui sont portées par les moustiques. Et il y a des risques majeurs de maladies diarrhéiques, et de maladies infectieuses", ajoute-t-elle.

"Comme notre planète se réchauffe, ces maladies changent leur portée géographique, leurs saisons s'allongent. Il y a plus de transmission de ces maladies", poursuit-elle.

"Et beaucoup d'entre elles affectent principalement les enfants. C'est pourquoi nous sommes si préoccupés par ce que cela signifie pour la santé des mères et des enfants, car ils sont en première ligne. Ce sont eux qui en voient les conséquences," soutient la spécialiste.

Les maladies traditionnellement considérées comme tropicales se déplacent vers le nord.

Cette année, l'Allemagne a vu les premiers cas de virus du Nil occidental, qui est transporté par les moustiques.

Selon Sabine Gabrysch, "la propagation des maladies infectieuses fait prendre conscience aux gens que le changement climatique nous concerne aussi."

Le lauréat du prix Nobel Peter Agre avertit que le changement climatique signifie que les maladies se déplacent - certaines n'apparaissent pas dans les endroits où elles avaient été établies, et d'autres apparaissent dans de nouveaux endroits - en particulier en se déplaçant vers des altitudes plus élevées à mesure que les températures augmentent, ce qui a été observé en Amérique du Sud et en Afrique.

C'est important parce que les habitants des tropiques ont traditionnellement vécu à des altitudes plus élevées pour éviter les maladies.

M. Agre, qui a reçu le prix Nobel de chimie en 2003, a averti qu'il ne fallait pas se reposer sur ses lauriers et que les maladies se déplaceraient à mesure que les températures se réchauffaient.

"La phrase célèbre est 'cela ne peut pas arriver ici'. Eh bien, ça peut," avertit-il.

