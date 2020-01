Copyright de l’image Reuters Image caption Soleimani - ici en Irak en 2015 - a dirigé des milices en Irak qui ont attaqué les troupes américaines et ont ensuite combattu le groupe de l'Etat islamique

Après le Guide suprême de l'Iran, Qasem Soleimani était sans doute la figure la plus puissante de la république islamique.

En tant que chef de la force militaire à l'étranger, connue sous le nom de Force Quds, Soleimani était le cerveau des activités du pays au Moyen-Orient et son véritable ministre des Affaires étrangères lorsqu'il s'agissait de questions de guerre et de paix.

Il était largement considéré comme l'architecte de la guerre du président syrien Bachar al-Assad contre les rebelles en Syrie, de la montée des paramilitaires pro-iraniens en Irak, de la lutte contre le groupe de l'État islamique et de nombreuses autres batailles.

Charismatique et souvent insaisissable, le commandant aux cheveux d'argent était vénéré par certains, détesté par d'autres, et une source de mythes et de mèmes sur les réseaux sociaux.

Il est sorti ces dernières années d'une vie passée dans l'ombre à diriger des opérations secrètes pour atteindre la célébrité et la popularité en Iran, devenant le sujet de documentaires, de reportages et même de chansons pop.

Dès 2013, l'ancien officier de la CIA, John Maguire a déclaré au New Yorker que Soleimani était "l'agent le plus puissant du Moyen-Orient".

Quand sa fin est arrivée, elle a été violente et soudaine. Le 3 janvier, le Pentagone a annoncé qu'il avait mené à bien une opération pour le tuer, sur les ordres du président américain Donald Trump.

Copyright de l’image EPA Image caption Soleimani (R) était proche du Guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei

L'assassinat a fait suite à une forte escalade entre les États-Unis, l'Iran et les groupes soutenus par l'Iran en Irak après la mort d'un entrepreneur militaire américain lors d'une attaque de missiles sur une base américaine dans le pays - dont les États-Unis ont tenu l'Iran pour responsable.

Les Etats-Unis ont répondu par une frappe aérienne sur la milice soutenue par l'Iran, le Kataïb Hezbollah. Les partisans de la milice ont ensuite attaqué l'ambassade américaine à Bagdad.

Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran se sont accrues depuis que les Etats-Unis se sont retirés d'un accord nucléaire entre l'Iran et les puissances mondiales pour freiner le programme nucléaire iranien et l'empêcher de développer des armes nucléaires.

Les Etats-Unis ont également réimposé des sanctions à l'Iran, envoyant son économie en chute libre.

La montée des milices

On pense que Soleimani est issu d'un milieu pauvre et qu'il a eu très peu d'éducation formelle.

Mais il s'était élevé grâce aux Gardiens de la Révolution - l'élite et la force la plus puissante de l'Iran - et aurait été proche du Guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khomeini.

Après être devenu commandant de la Force Quds en 1998, Soleimani a tenté d'étendre l'influence de l'Iran au Moyen-Orient en menant des opérations secrètes, en fournissant des armes aux alliés et en développant des réseaux de milices fidèles à l'Iran.

Au cours de sa carrière, il aurait aidé des groupes musulmans chiites et kurdes en Irak qui luttaient contre l'ancien dictateur Saddam Hussein, ainsi que d'autres groupes de la région, notamment le groupe militant chiite Hezbollah au Liban et l'organisation islamiste Hamas dans les territoires palestiniens.

Après l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, il a commencé à diriger des groupes militants pour qu'ils mènent des attaques contre les troupes et les bases américaines, tuant des centaines de personnes.

Il est également largement crédité d'avoir trouvé une stratégie pour Bachar al-Assad afin de répondre au soulèvement armé contre lui qui a commencé en 2011.

L'aide iranienne et le soutien aérien russe ont contribué à renverser la situation contre les forces rebelles et en faveur du gouvernement syrien, lui permettant de reprendre des villes et des localités clés.

Soleimani lui-même a parfois été photographié lors des funérailles d'Iraniens tués en Syrie et en Irak, où l'Iran avait déployé des milliers de combattants et de conseillers militaires.

Il voyageait aussi fréquemment dans la région, faisant régulièrement la navette entre le Liban, la Syrie et l'Irak, où l'influence iranienne n'a cessé de croître.

Lorsqu'il a été tué, il voyageait dans un convoi de deux voitures loin de l'aéroport de Bagdad avec d'autres personnes, dont le dirigeant du Hezbollah kataib Abu Mahdi al-Muhandis, qui a également été tué.

Copyright de l’image EPA Image caption Soleimani a été tué lors d'une frappe aérienne près de l'aéroport de Bagdad

En avril 2019, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a désigné les Gardiens de la révolution et la Force Quds de l'Iran comme des organisations terroristes étrangères.

L'administration Trump a déclaré que la Force Quds fournissait des fonds, des formations, des armes et des équipements aux groupes terroristes désignés par les Etats-Unis au Moyen-Orient - y compris le mouvement Hezbollah et le groupe du Jihad islamique palestinien basé à Gaza.

Dans un communiqué, le Pentagone a déclaré que M. Soleimani avait "activement développé des plans pour attaquer des diplomates et des membres des services américains en Irak et dans toute la région".

"Le général Soleimani et sa force Quds sont responsables de la mort de centaines de membres des services américains et de la coalition et de la blessure de milliers d'autres", a-t-il ajouté.

