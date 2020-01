Copyright de l’image AFP Image caption L'Iran déclare qu'il ne respectera plus les limites fixées dans l'accord nucléaire historique

L'Iran affirme qu'il ne respectera plus aucune des limites fixées dans un accord nucléaire historique qu'il a conclu avec les grandes puissances mondiales en 2015.

Cette décision fait suite à l'assassinat vendredi par les États-Unis du commandant militaire supérieur de l'Iran, Qasem Soleimani.

Mais l'Iran n'a pas officiellement quitté l'accord nucléaire, connu sous le nom de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), et déclare qu'il respectera les termes de l'accord si les autres nations impliquées acceptent également de le faire à nouveau.

L'Iran continuera également à permettre aux inspecteurs de l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU, l'AIEA, de surveiller ses activités.

Mais le pays soutient maintenant qu'il n'aura aucune restriction sur la quantité de matières nucléaires qu'il produira, ni sur la façon dont ces matières seront enrichies, et "qu'il procédera dorénavant en fonction de ses exigences techniques".

Comment l'accord nucléaire a-t-il été conclu ?

Copyright de l’image AFP Image caption Le JCPOA a été considéré comme une percée diplomatique majeure

En 2015, l'Iran a conclu un accord à long terme sur son programme nucléaire avec un groupe de puissances mondiales connu sous le nom de P5+1 - les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie et l'Allemagne.

Cet accord est intervenu après des années de tension sur les efforts présumés de l'Iran pour développer une arme nucléaire.

L'Iran a insisté sur le fait que son programme nucléaire était entièrement pacifique, mais la communauté internationale n'y a pas cru.

En vertu de l'accord, l'Iran a accepté de limiter ses activités nucléaires sensibles et d'autoriser l'entrée d'inspecteurs internationaux en échange de la levée de sanctions économiques paralysantes.

Quand est-ce que ça a commencé à s'effondrer ?

Copyright de l’image Reuters Image caption Le président Donald Trump est un critique de longue date du JCPOA

Le président américain Donald Trump a abandonné l'accord en mai 2018 et a rétabli les sanctions américaines.

Il voulait un nouvel accord qui permettrait également de freiner le programme de missiles balistiques de l'Iran et son implication dans des conflits régionaux.

Tous les autres signataires - le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine, l'Allemagne et l'UE - auraient voulu poursuivre l'accord.

L'Iran a refusé de négocier un nouvel accord et a vu la valeur de sa monnaie s'effondrer et son taux d'inflation monter en flèche au moment où les sanctions ont pris effet.

Lorsque les sanctions ont été renforcées en mai 2019, l'Iran a cessé de respecter certains engagements pris dans le cadre de l'accord.

Quelles règles l'Iran devait-il respecter ?

Voici les engagements énoncés dans le Plan d'action global conjoint.

Enrichissement de l'uranium

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le stock d'uranium de l'Iran sera réduit de 98% à 300 kg pendant 15 ans

L'uranium enrichi est utilisé pour fabriquer du combustible pour les réacteurs nucléaires, mais aussi pour les armes nucléaires.

L'Iran possède deux installations - Natanz et Fordo - où l'hexafluorure d'uranium gazeux est introduit dans des centrifugeuses pour séparer l'isotope le plus fossile, l'U-235.

L'uranium faiblement enrichi, qui a une concentration de 3 à 4 % d'U-235, peut être utilisé pour produire du combustible pour les centrales nucléaires.

L'uranium "de qualité militaire" est enrichi à 90 %.

En juillet 2015, l'Iran disposait de près de 20 000 centrifugeuses.

En vertu de la JCPOA, il était limité à l'installation à Natanz de 5 060 centrifugeuses parmi les plus anciennes et les moins efficaces jusqu'en 2026 - 10 ans après le "jour d'application" de l'accord en janvier 2016.

Le stock d'uranium de l'Iran a été réduit de 98% à 300 kg, un chiffre qui ne doit pas être dépassé avant 2031.

Il doit également maintenir le niveau d'enrichissement du stock à 3,67 %.

En janvier 2016, l'Iran a réduit de façon drastique le nombre de centrifugeuses installées à Natanz et à Fordo, et a expédié des tonnes d'uranium faiblement enrichi en Russie.

De plus, la recherche et le développement doivent se faire uniquement à Natanz et être limités jusqu'en 2024.

Aucun enrichissement n'est autorisé à Fordo avant 2031, et l'installation souterraine devait être transformée en centre nucléaire, physique et technologique.

Les 1 044 centrifugeuses du site produiront des radio-isotopes destinés à la médecine, à l'agriculture, à l'industrie et à la science.

Cheminement du plutonium

Copyright de l’image AFP Image caption L'Iran est en train de reconcevoir le réacteur Arak pour qu'il ne puisse produire aucun plutonium de qualité militaire

L'Iran avait construit une installation nucléaire à eau lourde près de la ville d'Arak.

Le combustible usé d'un réacteur à eau lourde contient du plutonium pouvant servir à la fabrication d'une bombe nucléaire.

Les puissances mondiales voulaient à l'origine qu'Arak soit démantelée en raison du risque de prolifération.

En vertu d'un accord nucléaire provisoire conclu en 2013, l'Iran a accepté de ne pas mettre en service le réacteur ni de l'alimenter en combustible.

Aux termes de l'accord, l'Iran a déclaré qu'il allait revoir la conception du réacteur de manière à ce qu'il ne puisse pas produire du plutonium de qualité militaire et que tout le combustible irradié serait expédié hors du pays tant que le réacteur modifié existerait.

L'Iran n'est pas autorisé à construire de nouveaux réacteurs à eau lourde ni à accumuler un quelconque excédent d'eau lourde avant 2031.

Activité secrète

Copyright de l’image AFP Image caption L'Iran est tenu d'autoriser les inspecteurs de l'AIEA à accéder à tout site qu'ils jugent suspect

Au moment de l'accord, Barack Obama, qui était alors président des Etats-Unis, s'était dit confiant que le JCPOA empêcherait l'Iran de construire un programme nucléaire en secret.

L'Iran, a déclaré l'administration Obama, s'était engagé à "une surveillance, une vérification et une inspection extraordinaires et solides".

Les inspecteurs de l'AIEA, le chien de garde mondial du nucléaire, surveillent en permanence les sites nucléaires déclarés de l'Iran et vérifient également qu'aucune matière fissile n'est déplacée secrètement vers un endroit secret pour construire une bombe.

L'Iran a également accepté d'appliquer le Protocole additionnel à son accord de garanties avec l'AIEA, qui permet aux inspecteurs d'accéder à tout site dans le pays qu'ils jugent suspect.

Jusqu'en 2031, l'Iran est tenu de répondre aux demandes d'accès de l'AIEA dans un délai de 24 jours.

En cas de refus, une commission mixte de huit membres - dont l'Iran - se prononcera sur la question.

Elle peut décider de mesures punitives, y compris la réimposition de sanctions.

Un vote majoritaire de la commission suffit.

L'Iran a-t-il failli fabriquer une bombe ?

Copyright de l’image AFP Image caption Une interdiction des Nations Unies sur l'importation de la technologie des missiles balistiques restera en vigueur pendant une période pouvant aller jusqu'à huit ans

Avant juillet 2015, l'Iran disposait d'un important stock d'uranium enrichi et de près de 20.000 centrifugeuses, assez pour créer de huit à dix bombes, selon le gouvernement Obama.

Les experts américains avaient alors estimé que si l'Iran avait décidé de se précipiter pour fabriquer une bombe, il faudrait deux à trois mois pour qu'il ait assez d'uranium enrichi à 90% pour construire une arme nucléaire - ce qu'on appelle le "temps de rupture".

L'administration Obama a déclaré que le JCPOA supprimerait les éléments clés dont l'Iran aurait besoin pour créer une bombe et porterait son délai de lancement à un an ou plus.

L'Iran a également accepté de ne pas se lancer dans des activités, notamment de recherche et développement, qui pourraient contribuer à la mise au point d'une bombe nucléaire.

En décembre 2015, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a voté pour mettre fin à son enquête de dix ans sur les dimensions militaires possibles du programme nucléaire iranien.

Le directeur général de l'Agence, Yukiya Amano, a déclaré que le rapport concluait que jusqu'en 2003, l'Iran avait mené "un effort coordonné" sur "une série d'activités pertinentes pour le développement d'un dispositif explosif nucléaire".

L'Iran a poursuivi certaines activités jusqu'en 2009, mais après cela, il n'y a plus "d'indications crédibles" de développement d'armes, a-t-il ajouté.

L'Iran a également accepté que l'embargo des Nations unies sur les armes soit maintenu pour une période allant jusqu'à cinq ans, mais il pourrait prendre fin plus tôt si l'AIEA est convaincue que son programme nucléaire est entièrement pacifique.

Une interdiction des Nations unies sur l'importation de la technologie des missiles balistiques serait également maintenue pour une durée pouvant aller jusqu'à huit ans.

L'effet des sanctions

Copyright de l’image AFP Image caption L'Iran a estimé que la chute des exportations de pétrole lui coûtait entre 4 et 8 milliards de dollars chaque mois

Les sanctions précédemment imposées par l'ONU, les États-Unis et l'UE pour tenter de forcer l'Iran à cesser l'enrichissement de l'uranium ont paralysé son économie, coûtant au pays plus de 160 milliards de dollars (plus de 93 mille milliards FCFA) en recettes pétrolières pour la seule période 2012-2016.

Dans le cadre de l'accord, l'Iran a eu accès à plus de 100 milliards de dollars d'actifs gelés à l'étranger et a pu recommencer à vendre du pétrole sur les marchés internationaux et à utiliser le système financier mondial pour le commerce.

Toutefois, comme nous l'avons déjà mentionné, le président américain Donald Trump a abandonné cet accord historique en 2018 et a rétabli les sanctions visant à la fois l'Iran et les États qui commercent avec lui.

Ces sanctions ont entraîné un ralentissement de l'économie iranienne, poussant la valeur de sa monnaie à des niveaux historiquement bas, quadruplant son taux d'inflation annuel, chassant les investisseurs étrangers et déclenchant des protestations.

Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, qui se sont tous opposés aux sanctions, ont mis en place un mécanisme de paiement alternatif visant à aider les entreprises internationales à commercer avec l'Iran sans avoir à subir les sanctions américaines.

Mais en mai 2019, l'Iran a suspendu ses engagements au titre de l'accord et a donné aux autres signataires un délai de 60 jours pour se protéger des sanctions américaines - sinon il a déclaré qu'il reprendrait la production d'uranium hautement enrichi.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré que l'Iran avait déjà augmenté sa production d'uranium enrichi - mais on ne sait pas de combien.