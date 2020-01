Affaire Soleimani: Faut-il avoir peur des cyber attaques ?

Copyright de l’image Getty Images

Le piratage dont a été victime, samedi, le gouvernement américain, montre à quel point les cyber attaques présentent une réelle nuisance.

Jake Moore, spécialiste de la cybersécurité de la société de sécurité Internet Eset, a déclaré à la BBC que la cybercriminalité présente un grand risque pour la société.

"La menace de la cybercriminalité est parfois plus puissante que la destruction réelle, ce qui signifie que les acteurs étatiques et les cyber-criminels auront toujours le dessus car nous ne savons jamais vraiment ce qui est possible", a-t-il déclaré.

Le risque de piratage se multiplient depuis que l'Iran a juré de représailles "écrasantes et puissantes" après l'assassinat de Qasem Soleimani, il convient de se demander si les gouvernements, les entreprises mais également les particuliers sont suffisamment protégés.

Piratage d'un site fédéral américain

Samedi, un groupe de hackers prétendant être originaires d'Iran a détourné un site Web du gouvernement américain et a publié un message pro-iranien.

Les visiteurs du site Web du Federal Depository Library Program ont découvert une photo d'un Donald Trump ensanglanté.

Un message accompagnant la photo indique que ces pirates informatiques agissaient en représailles au meurtre du commandant militaire iranien Qasem Soleimani.

Il n'y a eu aucune confirmation que l'incident était parrainé par l'État iranien.

Le message, qui a depuis été supprimé, indiquait : "le martyre a été la récompense (de Soleimani) pour des années d'efforts implacables.

"Avec son départ et avec la puissance de Dieu, son travail et son chemin ne cesseront pas et une vengeance sévère attend ces criminels qui ont souillé leurs mains sales de son sang et du sang des autres martyrs."

Un porte-parole de l'agence de cyber sécurité Homeland Security a déclaré qu'il "surveillait" la situation.

Qui était Qasem Soleimani ?

Qasem Soleimani, 62 ans, a dirigé les opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient et a été considéré comme un terroriste par les États-Unis.

Le nouveau chef de la force iranienne Al Qods - qui était dirigée par Soleimani - a affirmé que le pays allait commencer à expulser les Américains du Moyen-Orient.

"Nous promettons de poursuivre le chemin du martyr Soleimani avec la même force ... et la seule compensation pour nous serait de retirer l'Amérique de la région", a déclaré la radio d'Etat citant Esmail Qaani.

Les États-Unis ont conseillé à leurs citoyens de quitter l'Irak immédiatement et ont déployé 3 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient.