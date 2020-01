Quels pays aiment le plus et le moins Trump ?

Copyright de l’image Getty Images

Le président Donald Trump est un personnage polarisant chez lui - mais comment s'en sort-il à l'étranger ? Un nouveau rapport du Pew Research Center détaille ce que le monde pense du leader américain.

Pew, un sondage d'opinion américain non partisan, a interrogé près de 37 000 personnes dans 33 pays de mai à octobre de l'année dernière.

L'enquête a donc été effectuée avant que le président américain n'ait donné l'ordre de tuer le général iranien Qasem Soleimani.

Voici quelques résultats clés.

Opinions sur Trump...

Seuls 29 % des pays interrogés par Pew ont exprimé leur confiance en M. Trump l'année dernière, conformément à la façon dont sa présidence a été perçue depuis ses débuts en 2017.

Pew note que ce manque de confiance est en partie dû à l'opposition à la politique étrangère du président.

A lire aussi :

Les politiques de M. Trump sur les tarifs, le climat, l'immigration et l'Iran sont toutes largement impopulaires à l'échelle mondiale.

Ses négociations avec la Corée du Nord de Kim Jong-un ont recueilli le plus de soutien, avec une approbation médiane de 41 % dans les 33 pays interrogés.

Confiance en Trump à travers le monde en 2019 Médianes basées sur 32 pays

... et opinions sur les Etats-Unis

Contrairement à M. Trump, les États-Unis restent favorables aux yeux du monde, d'une manière générale, a constaté Pew.

"L'opinion favorable des États-Unis a considérablement diminué lorsque Trump a pris ses fonctions et reste nettement inférieure à celle de l'ère Obama", a rapporté Pew.

Mais au cours de l'année dernière, il y a eu une certaine augmentation des opinions favorables aux États-Unis, qui, selon Pew, "peuvent être motivées au moins en partie par l'accroissement de la faveur des partisans des groupes populistes de droite dans certains pays".

Opinions sur les États-Unis en 2019 Médianes basées sur 33 pays

Dans l'ensemble, Israël a la note la plus élevée dans l'enquête de Pew, avec 83 % des personnes interrogées qui les voient sous un jour favorable.

Au Mexique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les opinions des États-Unis sont pour la plupart négatives. En Turquie, seulement un sur cinq a fait part d'une opinion favorable des États-Unis.

Comment Trump se compare à d'autres dirigeants

Il semble qu'aucun des cinq dirigeants n'ait obtenu des notes particulièrement élevées dans l'ensemble, mais la chancelière allemande Angela Merkel a reçu la note la plus élevée du groupe.

Le président américain a reçu les notes négatives les plus élevées du groupe, bien que le Russe Vladimir Poutine et le Chinois Xi Jinping aient également été vus sous un jour négatif.

"Trump est plus populaire parmi les gens de droite, mais même parmi ces répondants, la confiance en Trump atteint 50 % ou plus dans seulement six pays", selon le rapport.

Alors, quels pays aiment le plus Trump?

Alors que dans l'ensemble, on doute que le président américain fera les bons choix, M. Trump est soutenu dans certains pays.

M. Trump est populaire dans les nations africaines interrogées malgré ses erreurs passées - notamment en qualifiant les États africains de "pays de merde".

Le Kenya et le Nigéria, qui considèrent favorablement M. Trump, figurent tous deux parmi les principaux bénéficiaires de l'aide économique américaine, selon le Security Assistance Monitor.

Pew note également que les pays d'Afrique subsaharienne ont généralement exprimé des opinions favorables des États-Unis.

A lire aussi :

Le président nigérian Muhammadu Buhari a été le premier dirigeant d'Afrique subsaharienne invité à la Maison Blanche en 2018.

L'administration Trump a également vendu 12 avions militaires américains au Nigeria dans le cadre d'une inversion d'une politique de l'ère Obama.

Le soutien de M. Trump aux Philippines est moins surprenant, compte tenu de ses éloges pour son homologue philippin Rodrigo Duterte.

En 2017, M. Trump a été critiqué pour avoir dit à M. Duterte qu'il faisait "un travail incroyable pour régler les problèmes de drogue" dans son pays.

Depuis son entrée en fonction en 2016, M. Duterte a encouragé les exécutions extrajudiciaires de personnes impliquées dans le trafic de drogue, qui, selon les critiques, portent atteinte aux droits de l'homme.

La popularité de M. Trump en Israël est également attendue; le président américain entretient des relations étroites avec Benjamin Netanyahu d'Israël et les États-Unis soutiennent depuis longtemps Israël.

L'administration Trump est allée plus loin dans la controverse dans ce soutien - en déplaçant l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et en reconnaissant la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan occupé, qui a été saisie de la Syrie en 1967.

Comment le monde considère les présidents américains

Pour la plupart des pays, il y a un manque évident de confiance dans la politique internationale de M. Trump par rapport à son prédécesseur, mais les tendances, telles que suivies par Pew depuis 2002, semblent avoir un schéma partisan.

Le président George W. Bush, le républicain qui a précédé le démocrate Barack Obama, a vu des taux de confiance tout aussi bas tout au long de son mandat.