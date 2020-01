J'ai quitté l'école, aujourd'hui je vends plus de 46 millions FCFA de baskets"

Copyright de l’image Simon Jacobs Image caption Joe avec les baskets les plus rares qu'il possède actuellement, une collaboration entre Kanye West et le BAPE en 2007

Tu te souviens de ton 12ème anniversaire ?

Il y avait probablement du gâteau - peut-être même en forme de chenille - et, si vous avez eu de la chance, des amis, de la famille et quelques cadeaux.

Quoi que vous ayez fait ce jour-là, il y a de fortes chances que cela n'ait pas beaucoup affecté le reste de votre vie.

Mais pour Joe Franklin, qui possède une collection de baskets si exclusive qu'il est devenu l'un des fournisseurs incontournables de la scène rap britannique, c'est ce jour-là que tout a commencé.

Il a mis de l'argent de côté pour son anniversaire et l'a investi dans une paire de Nike Air Max 90, des baskets signées Jessie J, qu'il dit avoir voulu seulement pour impressionner ses amis.

"Plus tard ce jour-là, quelqu'un m'a offert le double de ce que j'ai payé. Alors, évidemment, je l'ai pris et j'ai fait le double de mon argent", dit-il à Radio 1 Newsbeat.

Depuis lors, la paire de baskets la plus chère qu'il ait vendue est partie pour 62 000 livres sterling (47.779.343 FCFA), après qu'il se soit envolé pour Los Angeles et les ait achetées à un collectionneur pour 45 000 livres sterling (34.682.084 FCFA).

C'était une paire de Nike Air Mags de Back to the Future (Retour vers le Futur) qui se lace comme dans le film.

C'est un chiffre impressionnant, mais Joe - qui n'a toujours que 17 ans et vit chez ses parents dans le nord-ouest de Londres - dit que les collectionneurs "à valeur nette élevée" à qui il vend des baskets aiment l'art.

La plupart de ses clients vivent en Russie et à Dubaï - le genre de personnes qui pourraient venir à Londres et garer leurs Lamborghinis dorées à l'extérieur de Harrods pendant l'été.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Qu'est-ce que tu en penses ? Prêt à débourser rapidement 46.264.118 FCFA?

Mais il vend aussi à beaucoup de rappeurs basés au Royaume-Uni qui veulent faire éclat dans leur tournage vidéo, ou simplement avoir l'air bien.

Dizzee Rascal, AJ Tracey, Notes et M Huncho ont tous été des clients.

L'abandon du lycée

Joe dit qu'en moyenne, il gagne entre 3 et 15 millions de francs CFA par semaine.

Il gagnait la moitié de ce montant lorsqu'il était encore à l'école - il n'est donc probablement pas surprenant qu'il ait abandonné le collège à 16 ans avec seulement quelques GCSE.

"J'ai eu tellement de gens qui m'ont contacté pour me demander d'acheter des baskets et si je pouvais les trouver, et je ne pouvais pas le faire pendant mes études. C'était trop dur à gérer," raconte-t-il.

Joe, qui est dyslexique, dit qu'il n'a jamais été particulièrement académique de toute façon. Mais les gens à l'école ont vu qu'il avait l'œil pour les affaires.

"Ils voyaient que je ne suis pas un gamin très brillant, mais que je sais quand il y a de l'argent à gagner," dit-il.

Copyright de l’image Joe Franklin Image caption Ne t'inquiète pas, on a demandé : Joe n'a pas vu M Huncho sans le masque

Il admet que ses parents pensaient qu'il était "fou" d'abandonner ses études au début.

"Mais au fil des mois, ils ont réalisé que c'est une bonne affaire, non ?"

"C'est l'offre et la demande à la fin de la journée. Ils ne voyaient même pas ça comme des baskets. Ils ont juste vu ça comme un produit sur lequel je pouvais mettre la main et faire du profit," explique-t-il.

Il utilise Instagram pour présenter certains de ses produits, par le biais de @5supplied, et amène les clients dans un espace où il travaille dans l'est de Londres - sur rendez-vous seulement.

Il s'agit, selon Joe, d'un service exclusif.

Il donne comme exemple l'heure à laquelle il a livré une paire de baskets Nike SB Dunk Paris, d'une valeur de 30 000 livres sterling (23.144.554 FCFA), à un jet privé à l'aéroport d'aviation privée de Luton - en ayant eu seulement deux heures pour les trouver.

"Si vous avez besoin que vos baskets vous soient livrées sur une piste, je peux les livrer sur une piste. Cela n'a pas vraiment d'importance", dit-il.

Copyright de l’image Simon Jacobs Image caption Le conseil de Joe à tout aspirant entrepreneur est de "juste essayer"

Pour ce faire, il a dû traverser le pays à toute vitesse - en taxi, Joe apprend encore à conduire - en négociant avec le collecteur auprès duquel il s'était procuré les baskets en cours de route.

Après les avoir ramassés, il est arrivé à l'aéroport, et l'acheteur était "dans le jet, assis là avec sa femme et ses enfants, des bagages et de la nourriture partout". Et il a dit : "Je n'arrive pas à croire que vous ayez réussi".

"Je t'ai envoyé un message il y a deux heures pour que tu me trouves des baskets rares et tu me les as littéralement livrées dans un avion," avait déclaré le client.

Joe dit que c'était un moment qui signifiait vraiment quelque chose pour lui.

"J'ai été très honoré par ce qu'il a dit. Évidemment, vous savez que vos clients sont satisfaits du service que vous leur donnez, mais quand ils vous le disent et qu'ils le pensent vraiment, ça signifie beaucoup plus," ajoute-t-il.

Joe dit que c'est pourquoi il ne peut pas jouer les "fanboy" avec les artistes qui passent ses portes.

"Je suis ici pour fournir un service qu'ils ne peuvent pas obtenir ailleurs", soutient-il.

"Même si Drake venait, je n'agirais pas comme un fanboy. C'est juste un autre client potentiel qui arrive. J'essaie juste de fournir mon service," reconnait-il.

Ça a l'air très sérieux, mais Joe a 17 ans et il gagne bien sa vie. Il vit sûrement une vie dont certains d'entre nous ne peuvent que rêver. C'est normal de se demander à quoi il dépense son argent.

"Honnêtement ? Je le réinvestis dans l'entreprise. J'utilise mon argent pour faire plus d'argent," dit-il.

Et il révèle que ses amis, qui sont pour la plupart encore à l'école ou au travail, ne lui demandent même pas de faire les rondes le week-end. "Pas encore", dit-il en riant.

Joe a l'intention d'élargir sa gamme de chaussures de sport et de lancer une "application musicale pour les médias sociaux - rien de ce qui a été fait jusqu'à présent", mais il dit qu'il continuera à vendre des chaussures de sport jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de mieux à vendre.

Le conseil qu'il donne à tous ceux qui veulent lancer une entreprise - qu'il met en garde en nous rappelant qu'il n'a que 17 ans - est de "tirer des leçons de ses erreurs, de toujours accepter les critiques, de continuer à essayer - et de ne jamais abandonner".

