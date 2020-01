La Chambre des représentants restreint les pouvoirs de Trump contre l'Iran

Copyright de l’image Getty Images Image caption Nancy Pelosi dit que les législateurs n'ont pas été satisfaits du briefing du président sur l'attaque des drones américains.

La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé une résolution largement symbolique visant à limiter la capacité du président Donald Trump à faire la guerre à l'Iran.

Cette mesure a été adoptée par la chambre 224-194, dirigée par le parti démocrate, mais le Sénat, dirigé par le parti républicain, doit faire face à une montée en puissance.

Elle vise à rendre obligatoire l'approbation du Congrès pour tout conflit avec l'Iran, sauf en cas d'attaque imminente contre les États-Unis.

Ni les États-Unis ni l'Iran n'ont déclaré de plans pour une nouvelle action militaire.

Cette semaine, l'Iran a tiré des missiles sur des bases irakiennes abritant des forces américaines, ne blessant personne, après que les États-Unis a tué la semaine dernière un haut commandant iranien lors d'une attaque de drone à Bagdad.

La mesure de jeudi a ordonné au président de "mettre fin à l'utilisation des forces armées américaines" contre l'Iran, à moins d'obtenir l'autorisation du Congrès.

Elle prévoit une exception lorsque cela est nécessaire pour "se défendre contre une attaque armée imminente".

Même si la mesure de la Chambre des représentants était approuvée par le Congrès, elle ne risquerait pas de se heurter à un veto d'atout car elle est connue comme une résolution concurrente, qui n'exige pas la signature du président.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les funérailles du général Soleimani à Téhéran.

La proposition citait la Loi sur les pouvoirs de guerre de 1973, qui accordait au Congrès la possibilité de vérifier le pouvoir du président d'engager les États-Unis dans un conflit armé.

Mais des questions juridiques demeurent non résolues quant à savoir si le Congrès peut utiliser une résolution concurrente pour lier le président.

La Présidente démocrate de la Chambre des représentants , Nancy Pelosi, a déclaré plus tôt jeudi qu'elle ne pensait pas que M. Trump avait rendu les Etats-Unis plus sûrs après l'attaque de drones de la semaine dernière qui a tué le commandant iranien Qasem Soleimani.

Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, de Californie, a qualifié la résolution de "vote vide de sens", tandis que le secrétaire républicain de la Chambre, Steve Scalise, l'a rejetée en la qualifiant de "communiqué de presse".

M. Trump, avait tweeté qu'il espérait que "tous les républicains de la Chambre des représentants voteront contre la résolution sur les pouvoirs de guerre de Nancy Pelosi, une folle".

Copyright de l’image Mamadou Faye Image caption Donald Trump crie victoire après la mort du général iranien Qasem Soleimani.

Il a également fait une nouvelle déclaration sur les renseignements qui se cachent derrière le raid aérien, en disant aux journalistes de la Maison Blanche que les Iraniens "cherchaient à faire sauter notre ambassade" en Irak.

S'exprimant plus tard lors d'un rassemblement de campagne à Toledo, dans l'Ohio, M. Trump a déclaré que "Soleimani planifiait activement de nouvelles attaques et il regardait très sérieusement nos ambassades et pas seulement l'ambassade à Bagdad, mais nous l'avons arrêté et nous l'avons arrêté rapidement et nous l'avons arrêté net."

La résolution des puissances de guerre a pris de l'ampleur après un briefing du Congrès mercredi par des responsables de l'administration cherchant à justifier l'attaque.

Après le briefing du secrétaire d'État, du ministre de la défense et du directeur de la CIA, deux sénateurs républicains ont rompu les rangs.

Mike Lee (Utah) et Rand Paul (Kentucky) ont déclaré qu'ils pourraient appuyer une résolution similaire au Sénat visant à limiter les pouvoirs de guerre du président.

Leur défection potentielle augmente les chances que cette mesure soit adoptée à la Chambre haute, où les républicains détiennent une majorité de 53 à 47.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Tirs de missiles iraniens

M. Lee a déclaré aux journalistes que c'était "le pire briefing que j'ai vu au moins sur une question militaire depuis neuf ans que je suis en service".

Selon lui, les responsables de l'administration leur avaient demandé de ne même pas débattre de l'autorité du président de frapper l'Iran. Il a qualifié leur approche de "non américaine" et de "folle".

Mais la plupart des législateurs républicains ont soutenu le président.

Doug Collins, de Géorgie, a affirmé que les démocrates étaient "amoureux des terroristes" et qu'ils pleuraient plus pour Soleimani que pour les militaires américains tués par le commandant iranien.

"Ils pleurent Soleimani plus qu'ils ne pleurent nos familles Gold Star qui sont celles qui ont souffert sous Soleimani", a-t-il déclaré à Fox News.

