L'Organisation mondiale de la santé (OMS) va décider ce mercredi si le nouveau coronavirus de Chine est une "urgence de santé publique de portée internationale".

La décision de l'OMS intervient à un moment où la Chine fait remarquer que le nouveau virus découvert peut être amené à muter, de quoi inquiéter la communauté scientifique puisque le virus se transmet par voie respiratoire.

Au cours du week-end, le nombre de personnes infectées par un nouveau virus en Chine a triplé.

Le vice-ministre de la commission nationale de la Santé, Li Bin, précise que le virus avait été diagnostiqué auprès de 440 patients, alourdissant un précédent décompte d'environ 300 cas.

La Chine table sur des mesures de prévention pour contrer le virus. Il s'agit notamment de la ventilation et de la désinfection dans les aéroports, les gares et les centres commerciaux.

L'épidémie de ce coronavirus s'est propagée de Wuhan à d'autres grandes villes. Mais c'est quoi exactement. Est-il facile de le contracter ?

Vos questions sur le coronavirus adressées à BBC News ont été sélectionnées et Michelle Roberts, rédactrice en chef de la rubrique santé de BBC News online, y a répondu.

Est-il possible de se faire vacciner pour prévenir cette maladie respiratoire ? - Hans Friedrich

Pour l'instant, il n'existe pas de vaccin qui puisse protéger les gens contre ce type de coronavirus.

Il s'agit d'une nouvelle souche qui n'a jamais été observée chez l'homme auparavant, ce qui signifie que les médecins ont encore beaucoup à apprendre à son sujet.

Je me rends à Pékin et à Shanghai en février et j'aimerais savoir quelles sont les précautions à prendre, le cas échéant, pendant mon séjour ? - Matt

Sur la base des informations actuellement disponibles, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a pas recommandé de restrictions aux voyages ou au commerce.

Vous devriez vérifier les derniers conseils aux voyageurs avant votre départ.

Est-il possible que le virus ait affecté une personne ayant voyagé en Chine au cours des derniers mois, par exemple d'octobre à décembre 2019 ? - Anonyme

Les premiers cas humains ont été identifiés dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019.

Aucun autre cas humain suspect n'a été signalé avant cela.

Compte tenu du type de virus, la période d'incubation (le temps qu'il faut pour que les symptômes apparaissent après avoir contracté l'infection) est de plusieurs jours, plutôt que de plusieurs semaines.

On ne sait pas encore comment ni quand le virus est devenu infectieux pour l'homme.

Les experts pensent que les premiers cas ont été transmis par un animal.

Les aéroports britanniques prévoient-ils de contrôler les arrivées ? Deux membres de ma famille ont des problèmes pulmonaires et cardiaques et des proches en provenance de Chine arrivent cette semaine. - Anonyme

Actuellement, les aéroports britanniques ne contrôlent pas les passagers à l'arrivée.

Le gouvernement suit la situation de près.

Des contrôles supplémentaires, tels que des scanners de température, ont été mis en place pour contrôler certains voyageurs ailleurs.

Les aéroports de Singapour, Hong Kong et Tokyo ont contrôlé les passagers aériens provenant de Wuhan et les autorités américaines ont annoncé la semaine dernière des mesures similaires dans trois grands aéroports de San Francisco, Los Angeles et New York.

Un grand nombre de personnes initialement infectées sont déjà sortis des hôpitaux. Cela signifie-t-il que le virus n'est pas si dangereux ? - Anonyme

Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du simple rhume à des maladies plus graves. On ne sait pas encore très bien quelle est la gravité de ce nouveau coronavirus.

Si un patient s'est remis de l'infection, il ne devrait pas représenter un risque important pour les autres et peut être renvoyé chez lui après l'hôpital, à condition qu'il soit suffisamment bien portant.

De quel animal le virus Corona provient-il ? Contre quel animal peut-on se protéger ? - Anonyme

On ne sait pas encore comment le virus a été transmis.

D'autres coronavirus, tels que le Sars et le Mers, provenaient respectivement de chats et de chameaux.

Des experts s'efforcent de trouver la source.

Les recommandations standard pour prévenir l'infection s'appliquent. Elles comprennent :

le lavage régulier des mains

se couvrir la bouche et le nez en toussant et en éternuant

la cuisson complète de la viande et des œufs

Évitez tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que la toux et les éternuements.

Conseil de l'agence britannique

Dans ses conseils aux voyageurs, le Réseau et Centre national de santé des voyageurs (NaTHNaC) du Royaume-Uni indique que le risque de pneumonie due au nouveau coronavirus est faible pour les voyageurs se rendant à Wuhan, mais que des précautions simples, comme se laver les mains, doivent être prises.

La NaTHNaC ajoute: "Vous devriez également éviter les animaux (vivants ou morts), les marchés aux animaux et les produits qui proviennent des animaux (comme la viande non cuite).

"Consultez un médecin si vous présentez des symptômes respiratoires dans les 14 jours suivant votre visite à Wuhan, en informant votre service de santé avant votre arrivée de votre récent voyage dans la ville".