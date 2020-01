Copyright de l’image Getty Images Image caption Un policier observe les passants et les acheteurs depuis sa cabine de police le long de l'avenue Omotesando à Tokyo

Pour la plupart des gens, perdre son portefeuille ou son sac à main est plus qu'un désagrément.

Si les smartphones nous permettent aujourd'hui d'effectuer des paiements sans contact, de conserver nos cartes de voyage et de nous aider à retrouver notre chemin, le port d'une pièce d'identité et d'une carte bancaire a encore quelque chose de rassurant en termes de sécurité.

Non seulement le fait d'égarer votre portefeuille vous laisse sans moyen de paiement pendant quelques heures, mais cela peut aussi signifier l'annulation de vos cartes et le changement des serrures de votre maison.

Mais il y a un endroit où vous avez une probabilité disproportionnée de retrouver vos affaires : Tokyo.

Avec une population du centre ville qui approche rapidement les 14 millions d'habitants, des millions d'objets disparaissent ici chaque année.

Mais un nombre important d'entre eux retrouvent le chemin de la maison.

En 2018, plus de 545 000 cartes d'identité ont été rendues à leurs propriétaires par la police métropolitaine de Tokyo, soit 73 % du nombre total de cartes perdues.

De même, 130 000 téléphones portables (83%) et 240 000 portefeuilles (65%) ont été retrouvés.

Souvent, ces objets ont été rendus le jour même.

"Lorsque je vivais à San Francisco, je me souviens d'un article sur une personne de Chinatown qui avait perdu son portefeuille et que quelqu'un d'autre avait remis à la police", explique Kazuko Behrens, psychologue à l'Institut polytechnique SUNY de New York (États-Unis).

C'était un cas si rare que le trouveur a été interviewé sur la chaîne d'information locale et a reçu le titre d'"Honnête homme".

De tels actes d'intégrité apparente ne sont pas si rares dans le Japon.

Pour les Japonais, c'est comme si c'était "Ouais ! Bien sûr qu'ils le rendraient".

D'une certaine façon, c'est devenu plus rare si vous ne rendez pas un portefeuille. Ce serait une véritable surprise.



Quel est l'intérêt pour le trouveur d'être assez honnête pour remettre l'objet ?

Il ne semble pas que ce soit pour les honoraires du trouveur ou pour la possibilité de réclamer le bien perdu pour lui-même.

Sur les 156 000 téléphones portables qui ont été remis cette année-là, aucun n'a été donné au trouveur ou réclamé par l'État. (Les 17% qui n'ont pas été remis à leur propriétaire ont été détruits).

Les agents basés dans les petits commissariats de quartier du Japon, appelés kōban, ont une image très différente de celle de la police d'ailleurs.

Ces commissariats sont nombreux dans les villes (à Tokyo, il y en a 97 pour 100 kilomètres carrés, contre 11 à Londres), ce qui signifie que vous n'êtes jamais trop loin de l'aide.

Les agents en poste au kōban sont sympathiques - ils sont connus pour gronder les adolescents qui se comportent mal ou pour aider les personnes âgées à traverser la rue.

"Si un enfant voit un policier sur la route, il le salue généralement", explique Masahiro Tamura, avocat et professeur de droit à l'université de Kyoto Sangyo, au Japon.

"Pour les personnes âgées vivant dans le quartier, les policiers font appel à leur résidence pour s'assurer qu'elles vont bien".

Ces officiers sont tellement appréciés qu'ils ont fait l'objet d'une célèbre série de bandes dessinées intitulée Kochikame : Tokyo Beat Cops, qui a été diffusée pendant 40 ans.

"Remettre un objet perdu ou oublié est quelque chose qui s'apprend dès le plus jeune âge", explique Tamura.

"Les enfants sont encouragés à livrer les objets perdus sur le site kōban, même si cela coûte 10 yens (7 pence). Un enfant peut livrer cette pièce au kōban, le policier la traitera formellement comme n'importe quel objet perdu. Un rapport est établi et la pièce est placée en garde à vue", poursuit Tamura.

"Cependant, sachant que personne ne la signalera, la police rendra la pièce en guise de récompense. Par conséquent, bien qu'il s'agisse de la même somme d'argent, le processus de remise à la police est différent de la prise pure et simple de l'argent - c'est-à-dire que l'un est un vol, l'autre une récompense", ajoute Tamura.

Dans une étude comparant les téléphones et portefeuilles abandonnés à New York et à Tokyo, 88% des téléphones "perdus" par les chercheurs ont été remis à la police par les habitants de Tokyo, contre 6% de ceux "perdus" à New York.

De même, 80 % des portefeuilles de Tokyo ont été remis contre 10 % à New York. L'abondance des postes de police doit faciliter les choses, mais y a-t-il autre chose qui se passe ?

Honnêteté

Les parapluies perdus, en revanche, sont rarement récupérés par leurs propriétaires. Sur les 338 000 parapluies remis aux objets perdus à Tokyo en 2018, seulement 1% ont retrouvé leur propriétaire.

La grande majorité - environ 81% - a été réclamée par le trouveur, ce qui est une particularité en soi.

En fait, la prodigalité des parapluies peut fonctionner dans l'autre sens. Sachant que beaucoup de gens oublieraient de réclamer leur parapluie, Satoshi, un ancien habitant de Suginami-ku, à Tokyo, dit qu'il tromperait les objets trouvés pour qu'ils lui en remettent un s'il était pris sous la pluie.

Satoshi décrivait les parapluies les plus courants - ceux en plastique transparent vendus dans tous les magasins de proximité pour 500 yens (3,50 £) - et comme ils étaient si nombreux à traîner au comptoir, il disait qu'il en prenait toujours un.



Peut-être, alors, l'honnêteté n'est-elle pas toujours au premier plan. En fait, le Japon a une histoire compliquée avec l'honnêteté, dit Behrens.

Prenez les soins de santé. Jusqu'à il y a 10 ou 20 ans, il était tout à fait normal pour les médecins japonais de ne pas faire de diagnostic à leurs patients.

Au lieu de cela, ils ne le disaient qu'à leur famille directe. Ainsi, un patient ne savait pas s'il avait un cancer, par exemple, et encore moins quel pouvait être son pronostic.

"Les Japonais croient que vous pourriez perdre la volonté de vivre, alors les familles proches essaient de présenter [l'idée qu'il n'y a] rien de mal", dit Behrens.

"Les Occidentaux sont choqués d'entendre cela. "Les motivations qui se cachent derrière cela sont complexes et profondément enracinées dans la culture japonaise".

Plus récemment, cela a commencé à changer, mais cela conduit certains, comme Behrens, à croire que les Japonais ne sont pas fondamentalement plus honnêtes que le reste d'entre nous.

Selon Behrens, les Japonais sont conditionnés par une "peur" qui découle des croyances bouddhistes en matière de réincarnation.

Bien que la majorité des Japonais ne s'identifient pas à une religion organisée, beaucoup observent les pratiques folkloriques shintoïstes et le bouddhisme - avec son accent sur l'existence spirituelle au-delà de la mort - joue un grand rôle dans les funérailles.

Quelqu'un regarde-t-il ?

Après le tsunami qui a frappé le nord-est du Japon en 2011, beaucoup se sont retrouvés sans abri, sans biens, sans nourriture et sans eau. Mais même dans l'adversité, les gens ont fait preuve de courage pour faire passer les besoins des autres avant les leurs.

Behrens compare cela à l'éthique bouddhiste du "gaman" qui est similaire à la patience ou à l'endurance - penser aux autres plutôt qu'à soi-même.

Les médias ont largement rapporté que les pillages dans les zones touchées au Japon ont été nettement moins nombreux que dans les zones dévastées de la même manière dans d'autres pays.

Le fait qu'il y ait eu des pillages n'a rien à voir avec la réalité, déclare Tamura. Il cite toutefois un exemple qui révèle un aperçu fascinant de la psyché humaine.

"Après la défaillance des réacteurs nucléaires de Fukushima à cause du tremblement de terre de 2011, la zone a été isolée pendant des mois en raison des fortes radiations", explique Tamura.

"Les vols se sont produits uniquement parce qu'il n'y avait absolument personne, ni force de police, ni personne autour pour assister aux méfaits". Tamura décrit le concept de hito no me, "l'œil de la société".

Même sans présence policière, aucun vol ne se produira tant qu'il y aura un "hito no me". Mais s'ils sont laissés dans un endroit où personne ne les surveille, des vols peuvent se produire.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les parapluies en plastique transparent comme ceux-ci sont si courants et si bon marché à Tokyo qu'ils sont souvent "à prendre", selon l'Occident

De même, dans le shintoïsme, tout, des rochers aux arbres, possède un esprit. Alors que le shintoïsme organisé est une pratique minoritaire au Japon, les objets omniscients imprègnent la culture.

C'est de là que vient l'idée de Behrens selon laquelle les Japonais sont motivés par la "peur" ; si vous êtes toujours surveillé et que votre disposition naturelle est de penser aux autres en premier, il est naturel que vous vous donniez la peine de rendre l'objet perdu.

Collectivisme

D'une manière générale, les habitants de l'Asie de l'Est partagent des traits collectivistes - donner la priorité aux autres et adopter des comportements qui profitent au groupe - plutôt que des traits individualistes, qui sont plus souvent motivés par l'égoïsme.

Si Mme Behrens a repoussé cette généralisation plus tôt dans sa carrière, elle estime que, dans l'ensemble, cet esprit existe bel et bien.

Dans une étude, on a demandé à des mères américaines et japonaises de parler de leurs aspirations pour leurs enfants.

Behrens a constaté que les mères japonaises souhaiteraient que leur enfant vive une vie de futsuu (moyenne ou ordinaire), mais on ne voit presque jamais cela chez les Américains.

Toutes les mères américaines ne souhaitaient pas que leur enfant devienne une superstar internationale, mais il est apparu que le désir de banalité était spécifique au Japon.

Il y a une beauté qui nous est inculquée pour faire quelque chose pour l'autre. Quand quelqu'un remet quelque chose à la police, il n'essaie pas de récupérer quelque chose - Kazuko Behrens.

"Le point de vue collectiviste concerne l'appartenance. Être évincé du groupe auquel on appartient serait le traumatisme le plus important pour la santé mentale", déclare M. Behrens.

"Il est tellement important d'appartenir à un groupe d'une manière ou d'une autre. Faire une bonne action, rendre un portefeuille ; vous avez le sentiment qu'à l'avenir quelqu'un d'autre fera de même".

"C'est quelque chose qui, je crois, nous est inculqué", dit-elle. "Il y a une beauté qui nous est inculquée pour faire quelque chose pour l'autre. Quand quelqu'un remet quelque chose à la police, il n'essaie pas de récupérer quelque chose. Et si la personne a des ennuis ou a besoin de ces choses ?".

"L'essentiel, bien sûr, c'est que les gens au Japon récupèrent leurs biens perdus grâce à des lois et des normes, et non grâce à une notion intrinsèque d'honnêteté. Mais cela fonctionne", déclare Mark D. West, professeur à la faculté de droit de l'université du Michigan, aux États-Unis, et expert en droit japonais et en système juridique du pays, qui a mené le test de la restitution des biens à New York et à Tokyo.

Le concept juridique de la propriété au Japon n'est pas remarquablement "étranger", dit-il. "La propriété collective est pratiquement inconnue, sauf que beaucoup de gens semblent considérer que les parapluies sont à saisir s'ils ne sont pas correctement fixés".

L'abondance des policiers et des traditions culturelles qui incitent les gens à penser d'abord aux autres est peut-être plus éclairante que toute idée que les Japonais sont plus honnêtes, aux yeux de Behrens et de l'Occident.

Quoi qu'il en soit, si vous passez devant un site kōban, cela vaut peut-être la peine d'y faire un saut pour dire "Salut".