Ces médicaments qui transforment notre personnalité

Copyright de l’image Getty Images Image caption Certains médicaments peuvent radicalement changer le comportement des patients.

Ces médicaments ont été liés à des accès de colère à l'addiction au jeu et à des actes de fraude complexes.

Certains nous rendent moins névrosés, et d'autres peuvent même façonner nos relations sociales.

Le "Patient 5" avait la fin de la cinquantaine lorsqu'un voyage chez le médecin a changé sa vie.

Il était diabétique et s'était inscrit à une étude pour voir si la prise d'une "statine" - une sorte de médicament pour réduire le cholestérol - pouvait l'aider. Jusqu'à présent, tout est normal.

Mais peu après avoir commencé le traitement, sa femme a commencé à remarquer une sinistre transformation.

Auparavant raisonnable, il est devenu explosif et colérique et a développé une tendance à la colère au volant.

Au cours d'un épisode mémorable, il a averti sa famille de se tenir à l'écart, de peur qu'il ne les envoie à l'hôpital.

Par crainte de ce qui pourrait arriver, le patient cinq a arrêté de conduire.

Même en tant que passager, ses crises ont souvent forcé sa femme à abandonner le voyage et à faire demi-tour.

Ensuite, elle le laissait seul pour regarder la télévision et se calmer.

Elle craignait de plus en plus pour sa propre sécurité.

Puis un jour, le patient 5 a eu une révélation.

Il s'est dit : "Wow, on dirait vraiment que ces problèmes ont commencé quand je me suis inscrit à cette étude", dit Beatrice Golomb, qui dirige un groupe de recherche à l'Université de Californie, à San Diego.

Alarmé, le couple s'est tourné vers les organisateurs de l'étude.

"Ils étaient très hostiles. Ils ont dit que les deux ne pouvaient pas être liés, qu'il devait continuer à prendre le médicament et qu'il devait rester dans l'étude", dit Golomb.

Ironiquement, à ce moment-là, le patient était tellement grincheux qu'il a carrément ignoré les conseils des médecins.

"Il a quitté le bureau et a immédiatement arrêté de prendre le médicament", dit-elle.

Deux semaines plus tard, il a retrouvé sa personnalité.

D'autres n'ont pas eu cette chance.

Au fil des ans, Golomb a reçu des informations sur des patients à travers les États-Unis - des récits de mariages brisés, de carrières détruites, et d'un nombre surprenant d'hommes qui ont frôlé de façon troublante le meurtre de leur femme.

Dans presque tous les cas, les symptômes ont commencé lorsqu'ils ont commencé à prendre des statines, puis sont rapidement revenus à la normale lorsqu'ils ont cessé ; un homme a répété ce cycle cinq fois avant de réaliser ce qui se passait.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les antidépresseurs peuvent non seulement alléger l'humeur, mais aussi réduire les manifestations de névrose, selon les recherches

Selon Golomb, c'est typique - d'après son expérience, la plupart des patients ont du mal à reconnaître leurs propres changements de comportement, et encore moins à les relier à leurs médicaments.

Dans certains cas, la prise de conscience arrive trop tard : la chercheuse a été contactée par les familles d'un certain nombre de personnes, dont un scientifique de renommée internationale et un ancien rédacteur en chef d'une publication juridique, qui se sont suicidées.

Nous connaissons tous les propriétés hallucinogènes des médicaments psychédéliques, mais il s'avère que les médicaments ordinaires peuvent être tout aussi puissants.

Du paracétamol (connu sous le nom d'acétaminophène aux États-Unis) aux antihistaminiques, en passant par les statines, les médicaments contre l'asthme et les antidépresseurs, il est de plus en plus évident qu'ils peuvent nous rendre impulsifs, fâchés ou agités, diminuer notre empathie envers les étrangers et même manipuler des aspects fondamentaux de notre personnalité, comme le fait que nous soyons névrosés.

Chez la plupart des gens, ces changements sont extrêmement subtils. Mais chez certains, ils peuvent aussi être dramatiques.

En 2011, un père français de deux enfants a intenté un procès à la société pharmaceutique GlaxoSmithKline, affirmant que le médicament qu'il prenait pour la maladie de Parkinson l'avait transformé en joueur et en homosexuel dépendant du sexe, et qu'il était responsable de comportements à risque qui avaient conduit à son viol.

Puis, en 2015, un homme qui ciblait les jeunes filles sur internet a utilisé l'argument selon lequel le médicament anti-obésité Duromine l'avait poussé à le faire - il a déclaré que cela réduisait sa capacité à contrôler ses impulsions. De temps en temps, les meurtriers tentent d'accuser des sédatifs ou des antidépresseurs de leurs délits.

Si ces affirmations sont vraies, les implications sont profondes. La liste des coupables potentiels comprend certaines des drogues les plus consommées sur la planète, ce qui signifie que même si les effets sont faibles au niveau individuel, ils pourraient façonner la personnalité de millions de personnes.

La recherche sur ces effets ne pourrait pas tomber à un meilleur moment. Le monde est en pleine crise de surmédication, les États-Unis achetant à eux seuls 49 000 tonnes de paracétamol chaque année - ce qui équivaut à environ 298 comprimés de paracétamol par personne - et l'Américain moyen consommant pour 1 200 dollars de médicaments sur ordonnance au cours de la même période.

Et avec le vieillissement de la population mondiale, notre soif de drogue va encore s'aggraver et devenir incontrôlable. Au Royaume-Uni, une personne sur dix de plus de 65 ans prend déjà huit médicaments par semaine.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Aux États-Unis, plus de 49 000 tonnes de paracétamol sont consommées chaque année, soit l'équivalent de 298 pilules par personne.

Comment tous ces médicaments affectent-ils notre cerveau ? Et devrait-il y avoir des avertissements sur les emballages ?

Golomb a commencé à soupçonner un lien entre les statines et son changement de personnalité il y a près de deux décennies, après une série de découvertes mystérieuses, comme le fait que les personnes ayant un taux de cholestérol plus bas sont plus susceptibles de mourir de mort violente.

Puis un jour, elle discutait avec un expert en cholestérol au sujet du lien potentiel dans le couloir de son travail, lorsqu'il l'a écarté comme une absurdité évidente. Et je lui ai dit : "Comment pouvons-nous le savoir ?", dit-elle.

Pleine d'une nouvelle détermination, Mme Golomb a parcouru la littérature scientifique et médicale à la recherche d'indices.

"Les preuves étaient bien plus nombreuses que ce que j'avais imaginé", dit-elle. D'une part, elle a découvert que si vous mettez les primates à un régime pauvre en cholestérol, ils deviennent plus agressifs.

Il y avait même un mécanisme potentiel : la réduction du cholestérol des animaux semblait affecter leur niveau de sérotonine, une substance chimique importante du cerveau qui serait impliquée dans la régulation de l'humeur et du comportement social chez les animaux.

Même les mouches à fruits commencent à se battre si vous faites baisser leur taux de sérotonine, mais cela a également des effets désagréables chez les humains - des études ont établi un lien entre ce phénomène et la violence, l'impulsivité, le suicide et le meurtre.

Si les statines affectaient le cerveau des gens, il est probable que ce soit une conséquence directe de leur capacité à réduire le cholestérol.

Depuis lors, des preuves plus directes sont apparues. Plusieurs études ont soutenu un lien potentiel entre l'irritabilité et les statines, notamment un essai contrôlé randomisé - la référence en matière de recherche scientifique - mené par Golomb, auquel ont participé plus de 1 000 personnes.

Cet essai a révélé que le médicament augmentait l'agressivité chez les femmes ménopausées, mais curieusement, pas chez les hommes.

En 2018, une étude a révélé le même effet chez les poissons. Donner des statines aux tilapias du Nil les rendait plus agressifs et - ce qui est crucial - modifiait les niveaux de sérotonine dans leur cerveau.

Cela suggère que le mécanisme qui lie le cholestérol et la violence pourrait exister depuis des millions d'années.

Golomb reste convaincu que la réduction du cholestérol et, par extension, des statines, peut entraîner des changements de comportement chez les hommes et les femmes, bien que l'intensité de l'effet varie considérablement d'une personne à l'autre.

"Il y a des preuves qui convergent", dit-elle, en citant une étude qu'elle a menée en Suède, qui consistait à comparer une base de données sur les taux de cholestérol de 250 000 personnes avec les casiers judiciaires locaux.

"Même en tenant compte des facteurs de confusion, il n'en reste pas moins que les personnes ayant un taux de cholestérol plus bas au départ avaient beaucoup plus de chances d'être arrêtées pour des crimes violents".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les mouches des fruits deviennent plus agressives lorsque leurs taux de sérotonine se mélangent, selon des recherches.

Mais la découverte la plus troublante de Golomb n'est pas tant l'impact que les médicaments ordinaires peuvent avoir sur notre identité - c'est le manque d'intérêt pour la découvrir.

"On met beaucoup plus l'accent sur des choses que les médecins peuvent facilement mesurer", dit-elle, expliquant que, pendant longtemps, les recherches sur les effets secondaires des statines ont toutes porté sur les muscles et le foie, car tout problème dans ces organes peut être détecté à l'aide d'analyses sanguines standard.

Dominik Mischkowski, chercheur sur la douleur à l'université de l'Ohio, l'a également remarqué. "Il existe en fait une lacune remarquable dans la recherche, lorsqu'il s'agit des effets des médicaments sur la personnalité et le comportement", dit-il.

"Nous en savons beaucoup sur les effets physiologiques de ces médicaments - qu'ils aient des effets secondaires physiques ou non, vous savez. Mais nous ne comprenons pas comment ils influencent le comportement humain", explique-t-il.

Les propres recherches de Mischkowski ont mis en évidence un sinistre effet secondaire du paracétamol.

Les scientifiques savent depuis longtemps que cette drogue atténue la douleur physique en réduisant l'activité de certaines zones du cerveau, comme le cortex insulaire, qui joue un rôle important dans nos émotions.

Ces zones sont également impliquées dans notre expérience de la douleur sociale - et, fait intriguant, le paracétamol peut nous faire nous sentir mieux après un rejet.

Et des recherches récentes ont révélé que cette zone cérébral est plus encombrée que ce que l'on pensait auparavant, car il s'avère que les centres de douleur du cerveau partagent également leur foyer avec l'empathie.

Par exemple, les scanners IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) ont montré que les mêmes zones de notre cerveau deviennent actives lorsque nous éprouvons une "empathie positive" - le plaisir pour les autres - que lorsque nous éprouvons de la douleur.

Compte tenu de ces faits, M. Mischkowski s'est demandé si les analgésiques ne rendaient pas plus difficile l'expérience de l'empathie.

Au début de cette année, avec des collègues de l'université de l'Ohio et de l'université d'État de l'Ohio, il a recruté quelques étudiants et les a répartis en deux groupes.

L'un a reçu une dose standard de 1 000 mg de paracétamol, tandis que l'autre a reçu un placebo.

Il leur a ensuite demandé de lire des scénarios sur des expériences édifiantes qui étaient arrivées à d'autres personnes, comme la chance d'"Alex", qui a finalement eu le courage d'inviter une fille à un rendez-vous (elle a dit oui).

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le L-dopa est le traitement le plus efficace contre la maladie de Parkinson, mais il peut avoir des effets secondaires, ce qui pousse les gens à agir de manière plus impulsive.

Les résultats ont révélé que le paracétamol réduit considérablement notre capacité à ressentir une empathie positive - un résultat qui a des implications sur la façon dont la drogue façonne les relations sociales de millions de personnes chaque jour.

Bien que l'expérience n'ait pas porté sur l'empathie négative - où nous ressentons la douleur d'autrui et sommes en relation avec elle - Mischkowski soupçonne qu'il serait également plus difficile d'invoquer ce phénomène après avoir pris la drogue.

"Je ne suis plus tout à fait un jeune chercheur, et pour être honnête, cette ligne de recherche est vraiment la plus inquiétante que j'ai jamais menée", dit-il. "D'autant plus que je connais bien le nombre de personnes impliquées.

Quand vous donnez un médicament à quelqu'un, vous ne le donnez pas seulement à une personne, mais aussi à un système social. Et nous ne comprenons vraiment pas les effets de ces médicaments dans un contexte plus large".

L'empathie ne détermine pas seulement si vous êtes une personne "gentille" ou si vous pleurez en regardant des films tristes.

L'émotion s'accompagne de nombreux avantages pratiques, notamment des relations amoureuses plus stables, des enfants mieux adaptés et des carrières plus réussies - certains scientifiques ont même suggéré qu'elle est responsable du triomphe de notre espèce.

En fait, un rapide coup d'œil à ses nombreux avantages révèle qu'il n'est pas anodin de diminuer la capacité d'empathie d'une personne.

Techniquement, le paracétamol ne change pas notre personnalité, car les effets ne durent que quelques heures et peu d'entre nous en prennent de façon continue.

Mais M. Mischkowski souligne que nous devons être informés des effets du paracétamol sur nous, afin que nous puissions faire preuve de bon sens.

"Tout comme nous devons être conscients qu'il ne faut pas prendre le volant si vous êtes sous l'influence de l'alcool, vous ne voulez pas prendre du paracétamol et vous mettre ensuite dans une situation qui exige de vous une réaction émotionnelle - comme avoir une conversation sérieuse avec un partenaire ou un collègue de travail".

L'une des raisons pour lesquelles les médicaments peuvent avoir un tel impact psychologique est que le corps n'est pas seulement un sac d'organes séparés, inondé de produits chimiques aux rôles bien définis - c'est plutôt un réseau, dans lequel de nombreux processus différents sont liés.

Par exemple, les scientifiques savent depuis un certain temps que les médicaments utilisés pour traiter l'asthme sont parfois associés à des changements de comportement, tels qu'une augmentation de l'hyperactivité et le développement de symptômes de TDAH.

Puis, plus récemment, des recherches ont mis en évidence un lien mystérieux entre les deux troubles eux-mêmes ; le fait d'avoir l'un augmente le risque d'avoir l'autre de 45 à 53 %.

Personne ne sait pourquoi, mais une idée est que les médicaments contre l'asthme provoquent des symptômes de TDAH en modifiant les niveaux de sérotonine ou de substances chimiques inflammatoires, qui seraient impliqués dans le développement des deux maladies.

Copyright de l’image Getty Images Image caption De nombreux rapports ont fait état de graves changements psychologiques liés à l'utilisation de statines.

Parfois, ces liens sont plus évidents. En 2009, une équipe de psychologues de l'Université Northwestern, dans l'Illinois, a décidé de vérifier si les antidépresseurs pouvaient affecter notre personnalité.

L'équipe s'est notamment intéressée au névrotisme. Ce trait de personnalité des "cinq grands" est incarné par des sentiments d'anxiété, tels que la peur, la jalousie, l'envie et la culpabilité.

Pour cette étude, l'équipe a recruté des adultes souffrant de dépression modérée à sévère.

Ils ont donné à un tiers des participants de l'étude l'antidépresseur paroxétine (une sorte d'inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS)), à un tiers un placebo et à un tiers une thérapie par la parole.

Ils ont ensuite vérifié comment leur humeur et leur personnalité changeaient du début à la fin d'un traitement de 16 semaines.

"Nous avons découvert que les médicaments provoquaient des changements massifs du névrosisme et que le placebo [ou la thérapie] n'en provoquait pas beaucoup", explique Robert DeRubeis, qui a participé à l'étude. "C'était assez frappant".

La grande surprise a été que, bien que les antidépresseurs aient permis aux participants de se sentir moins déprimés, la réduction du névrotisme a été beaucoup plus puissante - et leur influence sur le névrotisme était indépendante de leur impact sur la dépression.

Les patients sous antidépresseurs ont également commencé à obtenir des résultats plus élevés en matière d'extraversion.

Il est important de noter qu'il s'agissait d'une étude relativement petite, et que personne n'a encore essayé de répéter les résultats, de sorte qu'ils ne sont peut-être pas totalement fiables.

Mais l'idée que les antidépresseurs affectent directement le névrotisme est intrigante. Une idée est que ce trait est lié au niveau de sérotonine dans le cerveau, qui est altéré par les ISRS.

Si le fait de devenir moins névrosé peut sembler être un effet secondaire séduisant, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle.

C'est parce que cet aspect de notre personnalité est une sorte d'épée à double tranchant ; oui, il a été associé à toutes sortes de résultats désagréables, comme une mort prématurée, mais on pense aussi qu'une réflexion excessive et anxieuse pourrait être utile.

Par exemple, les personnes névrosées ont tendance à être plus réticentes à prendre des risques et, dans certaines situations, s'inquiéter peut améliorer les performances d'une personne.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les médicaments hypocholestérolémiants sauvent des dizaines de milliers de vies chaque année. Les gens devraient donc consulter un médecin avant d'arrêter de les prendre.

"Le psychiatre américain Peter Kramer nous a mis en garde contre le fait que lorsque certaines personnes prennent des antidépresseurs, ce qui peut arriver, c'est qu'elles commencent à ne plus se soucier des choses qui les intéressent", explique M. DeRubeis.

Si les résultats se maintiennent, les patients doivent-ils être avertis de la façon dont leur traitement pourrait les changer ?

" Si je conseillais un ami, je voudrais certainement qu'il soit à l'affût de ce genre d'effets indésirables, tout comme il serait naturellement à l'affût d'autres effets secondaires, par exemple s'il prend du poids, et ainsi de suite ", explique M. DeRubeis.

À ce stade, il convient de souligner que personne ne conteste que les gens devraient arrêter de prendre leurs médicaments.

Malgré leurs effets subtils sur le cerveau, il a été démontré que les antidépresseurs aident à prévenir les suicides, les médicaments hypocholestérolémiants sauvent des dizaines de milliers de vies chaque année, et le paracétamol figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé en raison de sa capacité à soulager la douleur.

Mais il est important que les gens soient informés de tout effet secondaire psychologique potentiel.

L'association avec des comportements impulsifs est logique, car le L-dopa apporte essentiellement au cerveau une dose supplémentaire de dopamine.

La question prend une toute nouvelle urgence, si l'on considère que certains changements de personnalité peuvent être spectaculaires.

Il existe des preuves solides que le médicament L-dopa, qui est utilisé pour traiter la maladie de Parkinson, augmente le risque de troubles du contrôle des impulsions (DCI) - un ensemble de problèmes qui rendent plus difficile la résistance aux tentations et aux pulsions.

Par conséquent, le médicament peut avoir des conséquences dévastatrices, car certains patients commencent soudainement à prendre plus de risques, devenant des joueurs pathologiques, des acheteurs excessifs et des parasites sexuels.

En 2009, un médicament aux propriétés similaires a fait la une des journaux, après qu'un homme atteint de la maladie de Parkinson ait commis une escroquerie de 45 000 £ (60 000 $). Il l'a imputée à ses médicaments, affirmant qu'elle avait complètement changé sa personnalité.

L'association avec des comportements impulsifs est logique, car le L-dopa fournit essentiellement au cerveau une dose supplémentaire de dopamine - dans la maladie de Parkinson, la partie du cerveau qui la produit est progressivement détruite - et l'hormone est impliquée dans la fourniture de sentiments de plaisir et de récompense.

Les experts s'accordent à dire que le L-dopa est le traitement le plus efficace pour de nombreux symptômes de la maladie de Parkinson, et il est prescrit à des milliers de personnes aux États-Unis chaque année.

Et ce, malgré la longue liste d'effets secondaires possibles qui accompagne le médicament et qui mentionne explicitement le risque de pulsions exceptionnellement fortes, comme pour le jeu ou le sexe.

En fait, DeRubeis, Golomb et Mischkowski sont tous d'avis que les médicaments qu'ils étudient continueront à être utilisés, quels que soient leurs effets secondaires psychologiques potentiels. "Nous sommes des êtres humains, vous savez", dit Mischkowski.

"Nous prenons beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement toujours bonnes dans toutes les circonstances. J'utilise toujours l'exemple de l'alcool, car c'est aussi un antidouleur, comme le paracétamol.

Nous le prenons parce que nous pensons qu'il a un effet bénéfique pour nous, et c'est bon tant que vous le prenez dans les bonnes circonstances et que vous n'en consommez pas trop".

Mais afin de minimiser les effets indésirables et de tirer le meilleur parti des quantités stupéfiantes de médicaments que nous prenons tous chaque jour, M. Mischkowski réaffirme que nous devons en savoir plus.

Car pour l'instant, dit-il, la manière dont ils affectent le comportement des individus - et même de sociétés entières - est en grande partie un mystère.