Copyright de l’image Getty Images

Elle a été la première personne à réussir à féconder un ovule humain in vitro, ce qui a changé à jamais la médecine de la reproduction - mais peu de gens connaissent son nom aujourd'hui.

Dans le récit classique de la découverte scientifique, le chercheur travaille tard dans la nuit, seul dans son laboratoire.

Soudain, le génie frappe : une pomme sur la tête, un éclair sur une clé, une boîte de pétri contaminée. Et eurêka : découverte !

L'histoire de Miriam Menkin est un peu différente.

Un mardi de février 1944, la technicienne de laboratoire de 43 ans est restée debout toute la nuit pour apaiser sa fille de huit mois - "un spécimen in vivo", aimait-elle à dire - qui venait de commencer à faire ses dents.

A lire aussi:

Le lendemain matin, Menkin se rendit dans son laboratoire, comme elle le faisait chaque semaine depuis six ans.

Le mercredi, elle introduisait un œuf fraîchement lavé dans un nuage de solution de sperme dans un plat en verre et priait pour que deux ne fassent plus qu'un.

En tant que technicienne pour l'expert en fertilité de Harvard, John Rock, l'objectif de Menkin était de féconder un ovule en dehors du corps humain.

Lire aussi:

C'était la première étape du plan de Rock pour guérir l'infertilité, qui restait un mystère scientifique pour les médecins.

Il voulait en particulier aider les femmes qui avaient des ovaires sains mais des trompes de Fallope endommagées - la cause d'un cinquième des cas d'infertilité qu'il voyait dans sa clinique.

Habituellement, Menkin exposait les spermatozoïdes et les ovules les uns aux autres pendant environ 30 minutes.

Pas cette fois-ci.

Copyright de l’image Center for the History of Medicine, Countway L.H.U Image caption La percée de Menkin s'est faite au Free Hospital For Women, à Brookline, dans le Massachusetts

Des années plus tard, elle raconte ce qui est arrivé à un journaliste : "j'étais tellement épuisée et somnolente que, en regardant au microscope comment les spermatozoïdes batifolaient autour de l'ovule, j'ai oublié de regarder l'horloge jusqu'à ce que je me rende compte qu'une heure entière s'était écoulée...

En d'autres termes, je dois admettre que mon succès, après près de six ans d'échec, était dû - non pas à un coup de génie - mais simplement à une sieste sur mon lieu de travail !"

Vendredi, en rentrant au laboratoire, elle a vu quelque chose de miraculeux : les cellules avaient fusionné et se divisaient, lui donnant le premier aperçu au monde d'un embryon humain fécondé dans du verre.

L'exploit de Menkin allait ouvrir une nouvelle ère de la technologie de la reproduction - une ère dans laquelle les femmes stériles deviendraient enceintes, les enfants seraient conçus dans des tubes, et les scientifiques observeraient les premiers stades de la vie.

En 1978, le monde rencontrera son premier bébé in vitro, Louise Brown, conçu par ce qui était alors connu sous le nom de FIV (fécondation in vitro).

Bientôt, la FIV est devenue une grande affaire : en 2017, la FIV a constitué la majorité des 284 385 tentatives de procréation assistée aux États-Unis, donnant naissance à 78 052 bébés comme Brown.

Malgré la façon dont elle a raconté l'histoire, le succès de Menkin n'est pas le fruit du hasard.

Comme pour ces autres grands moments de découverte, il a fallu des années de recherche, des compétences techniques durement acquises et la patience de répéter la même expérience encore et encore.

Copyright de l’image Center for the History of Medicine, Countway L.H.U Image caption Le Dr John Rock s'est vu attribuer une grande partie du mérite de la révolution de la fécondation in vitro

Elle a ensuite écrit ou cosigné 18 articles scientifiques, dont deux rapports historiques sur ce premier succès dans la revue Science.

Mais contrairement à son coauteur John Rock, elle ne deviendra pas un nom connu de tous.

L'histoire ne s'accorde pas sur le rôle de Menkin.

On l'a appelée de bien des façons : technicienne, assistante de recherche, biologiste, Dr Menkin, Mme, Mlle. D'une certaine manière, tout cela est vrai.

Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle était plus que la simple assistante de Rock, déclare Teresa Woodruff, professeur d'obstétrique et de gynécologie et chef du département des sciences de la reproduction à l'école de médecine Feinberg de l'université de Northwestern.

"Je pense qu'on peut vraiment la considérer comme l'égale de John Rock", déclare Mme Woodruff.

"Pas seulement un technicien ou une paire de mains, comme certains l'ont soutenu, mais en fait la personne intellectuelle qui fait le travail".

Margaret Marsh, historienne à l'université Rutgers, est d'accord. "Rock était essentiellement un clinicien", dit-elle.

"Elle était une scientifique, avec l'esprit d'un scientifique, la précision d'un scientifique, et la croyance d'un scientifique sur l'importance de suivre les protocoles".

Marsh s'est plongée dans l'histoire de Menkin pour la biographie de John Rock qu'elle a co-écrite avec Wanda Ronner en 2008, intitulée The Fertility Doctor : John Rock et la révolution de la reproduction. Mais avec le recul, elle dit regretter d'avoir étiquetée Menkin comme n'étant qu'une assistante de recherche.

Copyright de l’image Center for the History of Medicine, Countway L.H.U Image caption En plus de son travail de pionnier, Menkin a également dû élever sa fille, Lucy

Le dernier livre de Marsh et Ronner, The Pursuit of Parenthood, donne plus de crédit à Menkin.

"Si j'avais recommencé, j'aurais dit qu'elle avait un esprit scientifique", dit-elle.

"Elle n'était pas seulement la marmotte de quelqu'un."

Faiseur de miracles

Un jour de 1900, un ovule a rencontré un spermatozoïde et a fusionné.

La paire s'est divisée en deux cellules, puis en quatre, puis en huit.

Neuf mois plus tard, Miriam Friedman est née à Riga, en Lettonie, le 8 août 1901.

Lorsqu'elle était enfant, la famille a immigré aux États-Unis, où son père a gagné suffisamment d'argent en tant que médecin pour lui assurer une enfance confortable et lui trouver une aide-ménagère.

Plus tard, elle se souviendra d'avoir écouté "envoûtée" son père lui raconter des histoires sur la façon dont la science allait bientôt trouver un remède contre le diabète.

Elle a connu un début de carrière scientifique prometteur, obtenant en 1922 un diplôme d'histologie et d'anatomie comparative à l'université de Cornell.

L'année suivante, elle obtient une maîtrise en génétique à l'université de Columbia et enseigne brièvement la biologie et la physiologie à New York.

Mais lorsqu'elle décide de suivre les traces de son père et d'entrer à l'école de médecine, elle se heurte à son premier obstacle : elle est rejetée par deux des meilleures écoles de médecine du pays.

"Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était surtout à cause de ma personnalité", se souviendra-t-elle, plus tard.

En réalité, cela avait presque certainement à voir avec son sexe.

Copyright de l’image Center for the History of Medicine, Countway L.H.U Image caption En 1944, le premier ovule a été fécondé avec succès

À l'époque, peu d'écoles médicales d'élite acceptaient les femmes, et celles qui le faisaient imposaient des quotas stricts.

Cornell a cherché à restreindre le nombre d'étudiantes de peur que l'école "ne soit submergée par les candidatures féminines", comme l'a dit un doyen en 1917.

D'autres n'ont commencé à accepter des femmes que pendant les années de guerre - notamment Harvard, qui accueillera sa première promotion de femmes en 1945.

Pendant le débat sur la "question des femmes", un membre de la faculté a soutenu que laisser entrer des étudiantes violerait "la loi biologique fondamentale selon laquelle la fonction première des femmes est de porter et d'élever des enfants", écrit Mary Roth Walsh dans Doctors Wanted : Aucune femme n'a besoin de postuler.

Au lieu de cela, elle a épousé un étudiant en médecine à Harvard, Valy Menkin.

Miriam Menkin a travaillé comme secrétaire pour aider son mari à faire ses études, allant jusqu'à obtenir une autre licence en secrétariat au Simmons College.

Elle a profité de sa proximité avec le monde universitaire, en suivant des cours de bactériologie et d'embryologie, et en aidant son mari dans ses expériences en laboratoire.

C'est là qu'elle a rencontré Gregory Pincus, le biologiste de Harvard qui allait devenir, avec Rock, le co-développeur de la pilule contraceptive.

Pincus était devenu célèbre en tant que scientifique frankensteinien ayant créé des "lapins sans père" fécondés dans un plat, qui ont été élevés jusqu'à l'âge adulte sain et plein d'entrain.

Il chargea Menkin d'extraire deux hormones clés de l'hypophyse, qu'elle devait injecter dans les utérus des lapines pour leur faire ovuler des ovules supplémentaires.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'avènement des naissances in vitro a fait la une des journaux dans le monde entier

Menkin s'acquitta de cette tâche avec habileté, mais son séjour au laboratoire fut de courte durée.

En 1937, Pincus se vit refuser la titularisation et retourna en Angleterre, et Menkin perdit probablement son emploi à cause de cela.

John Rock est rapidement apparu sur la scène en tant que spécialiste de la fertilité qui voulait utiliser les connaissances de Pincus sur les animaux dans la recherche clinique.

"Dans un éditorial du New England Journal of Medicine, il écrit : "quelle aubaine pour les femmes stériles aux trompes fermées!

Menkin a postulé pour travailler dans son laboratoire et a été accepté.

"Elle était intelligente, tenace et méticuleuse - elle convenait parfaitement à Rock", dit Marsh.

"Il était brillant, intuitif et motivé pour chercher des réponses, mais il avait peu de patience pour l'ennui du laboratoire".

Heureusement pour Rock, c'est dans l'ennui du laboratoire que Miriam s'est épanouie.

Tous les mardis à 8 heures, Menkin planait à l'extérieur de la salle d'opération, dans le sous-sol du Free Hospital for Women, un hôpital caritatif de Brookline, dans le Massachusetts, destiné aux femmes à faible revenu.

Si elle avait de la chance, Rock lui tendait un petit morceau d'ovaire qu'il venait d'enlever à une patiente - souvent un follicule "de la taille d'une petite noisette", se souvient-elle.

Elle prenait l'échantillon et montait les quatre étages de l'escalier qui menaient à son laboratoire.

Là, elle ouvrait le follicule et cherchait le précieux ovule qu'il contenait.

Ce n'était pas une mince affaire.

Bien qu'il s'agisse de l'une des plus grandes cellules du corps, l'ovule humain est toujours plus petit que le point final à la fin de cette phrase.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Louise Brown, qui, en 1978, est devenue le premier bébé au monde à naître à la suite d'une fécondation in vitro (FIV) réussie

La plupart des gens ont besoin d'une loupe pour en voir un ; même dans ce cas, ce n'est qu'une tache sombre.

Pour Menkin, c'était un univers. Elle pouvait repérer un œuf à l'œil nu, et pouvait même dire en le regardant s'il était déformé ou normal. Avec fierté, elle se surnommait la "chasseuse d'oeufs" du Dr John Rock.

Semaine après semaine, Menkin a suivi la même routine : chasser les ovules le mardi, les mélanger au sperme le mercredi, prier le jeudi, regarder dans le microscope le vendredi.

Chaque vendredi, lorsqu'elle regardait dans l'incubateur, elle ne voyait qu'une cellule - un ovule non fécondé - et un tas de spermatozoïdes morts. Elle a fait cela 138 fois. Sur une période de six ans.

Jusqu'à ce vendredi fatidique de février 1944, où elle ouvrit la porte de la couveuse et cria pour appeler le Dr Rock.

"Comme d'habitude, il était à l'autre bout de la ville, à l'hôpital, en train d'aider une femme à accoucher d'un vrai bébé", se souviendra-t-elle plus tard, lors d'un entretien avec une classe d'écoliers.

"Nous lui avons téléphoné... Quand il a vu ce qu'il y avait dans le plat, il est devenu pâle comme un fantôme."

Alors que le laboratoire se remplissait de spectateurs - "tout le monde est entré en courant pour regarder le plus jeune bébé humain jamais vu" - Menkin a gardé l'œuf à sa vue.

Elle avait "peur de laisser hors de ma vue ce précieux objet, qui était un rêve non réalisé depuis six ans", écrivait-elle pour son exposé. Pour le conserver, elle a dû ajouter du liquide dans le plat, goutte à goutte.

Pendant des heures, elle a travaillé l'œuf, mangeant son sandwich d'une main, laissant tomber du liquide de l'autre, longtemps dans la nuit.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La fécondation in vitro est aujourd'hui utilisée par de nombreux couples à travers le monde

Ce premier œuf lui échappait - "la première fausse couche dans une éprouvette", se souvient-elle avec tristesse.

Mais elle allait répéter l'exploit trois fois de plus, créant un autre zygote à deux cellules et deux zygotes à trois cellules.

Elle les fixa dans du verre, teinté de rouge et de bleu, et les envoya au Carnegie Institute de Washington, à Baltimore.

Ces spécimens ont été "notre fierté et notre joie", a déclaré Menkin, car ils ont prouvé "sans aucun doute - nous avions l'œuf".

A leur arrivée, Rock et Menkin recevaient des centaines de lettres de femmes stériles leur demandant si la science pouvait les guérir.

Menkin était maintenant sur le point de devenir un scientifique de la reproduction qui repousserait encore plus loin les limites de la fertilité.

Elle prévoyait ensuite de faire croître un ovule jusqu'à quatre cellules, puis huit, et enfin - qui sait ?

Mais il s'est passé quelque chose que ni elle ni Rock n'auraient pu prévoir : son mari a perdu son emploi.

En tant qu'épouse et mère de ses enfants, elle a dû le suivre à l'université de Duke, en Caroline du Nord, où la FIV a été considérée comme un scandale - et, pour au moins un médecin, comme un "viol in vitro".

Sans les compétences de Menkin, la recherche sur la FIV à Boston s'est arrêtée. Aucun des assistants de Rock ne parviendrait plus jamais à féconder une ovule in vitro de façon définitive.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Schéma de la fécondation in vitro

Une direction claire

Dans son discours aux écoliers, Miriam s'est émerveillée du processus par lequel l'ovule rencontre le sperme in vivo.

"Quand on pense à la petite taille de cet ovule, n'est-il pas étonnant qu'une fois libéré du follicule et tombé dans la cavité corporelle relativement énorme, il ne se perde pas ? s'est-elle interrogée.

"Comment une chose aussi minuscule, une petite tache, peut-elle trouver son chemin jusqu'à l'endroit où elle est censée aller ?"

Dans le cas de l'œuf, de merveilleuses modifications du corps féminin le propulsent vers l'avant.

La masse de doigts palmés à la tête de la trompe de Fallope se raidit, se remplit de sang et attire l'œuf dans la trompe ; là, de minuscules poils appelés cils attirent l'œuf plus loin vers l'utérus.

Dans le cas de Menkin, deux facteurs l'ont ramenée à la recherche sur la fertilité : une pure persistance et un peu de chance.

Partout où le travail de son mari l'emmenait, elle cherchait des occasions de poursuivre les ovules et de trouver de l'espace dans le laboratoire.

Elle a frappé aux portes d'éminents chercheurs en reproduction et a demandé à Rock d'écrire ses présentations.

Il fallait quelqu'un de très... persistant pour pouvoir approcher les gens à l'improviste et leur dire : "Hé, je travaillais avec John Rock, pourrais-je avoir un peu de temps de laboratoire ?" dit Sarah Rodriguez, une historienne de l'Université Northwestern qui a écrit sur les contributions de Menkin à la science de la reproduction.

"Cela demande une certaine dose - sinon d'audace - au moins de confiance et de désir."

Mais en 1945, Menkin écrivait à Rock de Caroline du Nord que "les perspectives ici en ce qui concerne le travail sur les ovules sont encore quelque peu décourageantes".

Incapable d'entrer dans le laboratoire, elle a néanmoins continué à collaborer avec le Rock à distance.

En 1948, les deux scientifiques publient le rapport complet de leur première réalisation en matière de FIV dans les pages de Science, avec Menkin comme premier auteur.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La division cellulaire observée par microscope

Mais elle s'est rapidement heurtée à de nouvelles limites dans la poursuite de la FIV.

Pendant des années, elle avait repoussé le divorce de Valy, qui lui avait caché des fonds et l'avait souvent menacée de violence devant les enfants, Lucy et Gabriel.

"Je pensais que cela créerait un traumatisme trop important", écrit-elle dans une lettre datée de septembre 1948. "La stigmatisation du divorce serait particulièrement dure pour Gabriel".

Mais lorsque le comportement de son mari a continué à se détériorer, elle a décidé de partir.

"Je ne souhaite pas me suicider par ce lent processus", écrit-elle le mois suivant. Elle s'est assurée les services d'un avocat, a demandé le divorce et a obtenu la garde de Lucy.

En tant que mère célibataire, elle se retrouvait à présent à faire des pieds et des mains pour joindre les deux bouts.

En plus de ses responsabilités, Lucy, qui était épileptique, était souvent malade et devait se rendre chez des psychiatres et des médecins.

Lorsque Menkin s'est vu offrir des possibilités non rémunérées d'utiliser les laboratoires des chercheurs les nuits et les week-ends, elle a souvent été dans l'impossibilité de le faire.

Au début des années 1950, Menkin est retourné à Boston pour inscrire Lucy dans une école pour enfants ayant des besoins spéciaux.

Elle a retrouvé Rock au laboratoire - mais beaucoup de choses ont changé au cours de la dernière décennie.

Aujourd'hui, la tâche reproductive de l'heure n'est pas de faire plus de bébés, mais d'empêcher la naissance d'autres bébés.

Rock avait son propre laboratoire, et sa mission première était de développer une méthode de contraception pratique, une entreprise qui allait mener à l'approbation historique de la pilule pour la contraception en 1960.

Alors que Rock se rapprochait de son but ultime, Miriam travaillait en coulisses comme son "assistante littéraire".

Elle s'est penchée sur des sujets de recherche allant de la congélation du sperme japonais à la stérilité des chevaux.

Elle est co-auteur d'articles qui examinent si les règles des femmes peuvent être stabilisées par la lumière et si un suspensoir chauffant peut rendre les hommes temporairement stériles.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Couverture d'un guide sur la fécondation in vitro

Bien que ces derniers articles semblent très éloignés de son objectif initial, Menkin a contribué à la même finalité.

Comme Rock, elle a sondé les mystères de la reproduction, repoussant les limites de ce que la science savait.

Elle aussi avait de la peine pour ces "femmes stériles" et était fière de contribuer à une technologie qui pourrait un jour les aider à devenir mères.

Mais personnellement, elle n'aurait aucun intérêt à utiliser la FIV.

"Je ne le ferais jamais parce que je penserais que ce n'est pas bien", a-t-elle dit un jour à un journaliste.

"Vous prendriez trop de risques... vous pourriez créer un monstre."

Sa véritable passion était plutôt de résoudre l'énigme scientifique de la fécondation hors du ventre maternel.

Pour elle, le travail in vitro représentait la chance de faire partie d'un projet scientifique plus vaste, l'accomplissement d'une carrière déraillée.

Il est difficile de savoir ce que Miriam Menkin aurait pu accomplir si sa vie s'était déroulée différemment - si elle n'avait pas épousé Valy, ou si elle avait obtenu son doctorat.

Ce que l'on peut dire, c'est que son époque et les circonstances l'ont forcée à se réfugier dans une boîte particulière.

Même au zénith de sa carrière scientifique, son récit est devenu l'histoire d'une nouvelle mère à l'esprit dérangé qui a fait une découverte capitale.

Mais il suffit de regarder ses notes minutieuses, ses protocoles rigoureux et ses bibliographies bien documentées pour constater qu'elle était une scientifique à part entière.