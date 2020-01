Copyright de l’image Getty Images Image caption L'OMS avertit que le virus est susceptible de provoquer une épidémie beaucoup plus importante

Le virus qui a déjà touché plusieurs autres pays se propage dans toutes les régions de la Chine.

Le bilan de l'épidémie de coronavirus est passé à 170 morts, et un cas confirmé au Tibet ce qui signifie que le virus a atteint toutes les régions de la Chine continentale.

Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré qu'il y avait 7 711 cas confirmés dans le pays au 29 janvier.

L'infection s'est également étendue à au moins 15 autres pays.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunira jeudi pour examiner à nouveau si le virus constitue une urgence sanitaire mondiale.

"Ces derniers jours, la progression du virus, en particulier dans certains pays, surtout la transmission interhumaine, nous inquiète", a déclaré mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A lire aussi

L'OMS qualifie d’élevée la menace du Coronavirus

Coronavirus : à quel point devrions-nous nous inquiéter ?

Coronavirus en Chine : deux villes en quarantaine

Il a cité l'Allemagne, le Vietnam et le Japon, où des cas de personnes qui se sont rendues en Chine ont contracté le virus.

"Bien que le nombre de cas en dehors de la Chine soit encore relativement faible, il y a un potentiel d'épidémie beaucoup plus important", a déclaré le patron de l'OMS.

Plus de personnes ont été infectées en Chine que lors de l'épidémie de SARS au début des années 2000, mais le nombre de décès reste bien inférieur.

Le SARS, qui est également un coronavirus, a provoqué des maladies respiratoires aiguës.

Les chercheurs s'affairent à mettre au point un vaccin pour protéger les populations contre ce virus.

Un laboratoire californien prévoit de soumettre un vaccin potentiel à des essais sur l'homme d'ici juin ou juillet.

L'actualité des évacuations

Copyright de l’image Getty Images

L'évacuation volontaire de centaines de ressortissants étrangers de Wuhan est en cours pour aider les personnes qui souhaitent quitter la ville désormais en quarantaine de retourner dans leur pays.

Le Royaume-Uni, l'Australie, la Corée du Sud, Singapour et la Nouvelle-Zélande devraient mettre en quarantaine toutes les personnes évacuées pendant deux semaines afin de surveiller les symptômes et d'éviter toute contagion.

L'Australie prévoit de mettre en quarantaine ses ressortissants évacués sur l'île de Christmas, à 2 000 km du continent, dans un centre de détention qui a été utilisé pour héberger des demandeurs d'asile.

Singapour met en place une installation de quarantaine sur Pulau Ubin, une île située au nord-est de la ville-état sur le continent.

Les autres développements

Les vols pour emmener les citoyens britanniques et sud-coréens hors de Wuhan ont été retardés en raison de l'attente des autorisations officielles chinoises

Deux vols à destination du Japon ont déjà atterri à l'aéroport Haneda de Tokyo et les passagers sont en train d'être contrôlés. Trois d'entre eux ont été testés positifs au virus, selon les médias japonais

Environ 200 citoyens américains ont été évacués de Wuhan par avion et seront isolés sur une base militaire en Californie pendant au moins 72 heures

Deux avions doivent ramener les citoyens de l'UE chez eux, 250 ressortissants français partant sur le premier vol

L'Inde a confirmé son premier cas de virus - un étudiant de l'État du Kerala, dans le sud du pays, qui étudiait à Wuhan

A lire aussi

La Chine confrontée à une épidémie de coronavirus

L’étudiante ivoirienne testée négative au Coronavirus

Un cas suspect de Coronavirus mis en quarantaine au Kenya

Comment la Chine gère-t-elle l'épidémie ?

Copyright de l’image AFP Image caption Le premier vol du Japon avec les évacués est arrivé mercredi

Bien que des questions ont été soulevées au sujet de la transparence, l'OMS a fait l'éloge de la manière dont la Chine a géré l'épidémie.

Le président Xi Jinping s'est engagé à vaincre ce qu'il a appelé un virus "diabolique".

La province centrale de Hubei, où se sont produits presque tous les décès, est en état de confinement.

Cette province de 60 millions d'habitants abrite Wuhan, le cœur de l'épidémie.

La ville a été effectivement bouclée et la Chine a mis en place de nombreuses restrictions de transport pour freiner la propagation du virus.

Les personnes qui se sont rendues à Hubei se voient également dire par leurs employeurs de travailler chez elles jusqu'à ce qu'il soit considéré comme sûr pour elles de revenir.

Le virus affecte l'économie chinoise, la deuxième plus grande économie du monde, et un nombre croissant de pays conseillent à leurs citoyens d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays.

Plusieurs compagnies aériennes internationales ont interrompu ou réduit leurs vols vers la Chine et des sociétés comme Google, Ikea, Starbucks et Tesla ont fermé leurs magasins ou cessé leurs activités.

Des pénuries alimentaires ont été signalées dans certains endroits.

Selon les médias d'État, les autorités "intensifient leurs efforts pour assurer un approvisionnement continu et des prix stables".

La Fédération chinoise de football a annoncé le report de tous les matchs de la saison 2020.

Qu'est-ce que le coronavirus ?

Copyright de l’image AFP

Mais le premier cas documenté, qui remonte au 1er décembre, n'avait aucun lien avec le marché.

La plupart des cas confirmés concernent des personnes originaires de Wuhan ou qui ont eu des contacts étroits avec quelqu'un qui s'y trouvait.

Bien qu'il n'existe pas de remède ou de vaccin spécifique contre ce virus, de nombreuses personnes qui le contractent n'ont que des symptômes bénins et s'en remettent.

Il peut cependant provoquer une infection respiratoire aiguë grave et entraîner la mort.

Comme les virus similaires du SARS et de la grippe, le nouveau coronavirus est considéré comme un risque particulièrement élevé pour les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes.

On pense que le virus est apparu à la suite du commerce illégal d'animaux sauvages sur un marché de fruits de mer à Wuhan, où la plupart des cas et des décès ont été signalés.