Le don de sang, un acte qui peut sauver des vies, mais qui s'accompagne de nombreuses règles.

Mais il y a aussi beaucoup de mythes et de semi-vérités auxquels les gens croient.

Le nombre d'hommes donnant du sang a chuté de 24,8 % au cours des cinq dernières années, et le nombre de femmes donnant du sang a diminué de 6 %, selon le NHS Blood and Transplant (NHSBT).

Il y a une forte demande de donneurs - et il y a de fortes chances que vous soyez éligible.

Quelles sont donc les règles qui régissent le don de sang ?

Il n'est pas interdit aux végétariens de donner du sang

Les mythes entourant le don de sang sont une chose à laquelle on est habituée.

Il y a quelques années, une enquête a été commandée pour savoir quelles étaient les idées fausses que les gens avaient.

Elle a révélé que 3 % des plus de 2 000 adultes interrogés pensaient que le fait d'être végétarien pouvait empêcher les gens de donner du sang.

L'inquiétude se résume au fer - un composant clé du sang - et à la crainte que les régimes végétariens en contiennent moins.

Si votre sang est pauvre en fer, vous ne serez pas autorisé à donner pour votre propre sécurité.

Mais tant que vous suivez un régime alimentaire équilibré, vous devriez avoir suffisamment de fer dans votre corps.

Si vous avez des tatouages et des piercings...

Vous pouvez toujours donner votre sang si vous vous faites tatouer ou percer, contrairement à ce que pensaient 20 % des personnes interrogées par le NHSBT.

Il existe cependant une règle : vous devez attendre quatre mois à compter de la date de votre tatouage ou de votre piercing avant de donner votre sang.

Et si vous donnez votre sang entre quatre mois et un an après avoir subi un tatouage ou un piercing, le personnel du centre de don peut avoir quelques contrôles de sécurité supplémentaires à effectuer.

Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de quantité limitée de sang dans votre corps.

L'adulte moyen a environ 4 à 5 litre de sang dans son corps.

Faire un don nécessite environ un demi-litre (0,5 l), et votre corps travaille rapidement pour remplacer tous les fluides et les cellules qui ont été perdus.

Le sang que vous avez donné est généralement reconstitué dans les 24 heures qui suivent.

Votre corps est incroyable : il peut fabriquer environ 2 millions de nouveaux globules rouges chaque seconde, selon le NHSBT.

Si vous avez été malade, vous devrez peut-être attendre un peu

Vous devez être complètement remis de toute infection pendant au moins 14 jours avant de donner du sang - et si vous avez été sous antibiotiques, vous devrez attendre sept jours après la fin de votre traitement avant de donner du sang.

Si vous suivez un traitement médical spécifique, vérifiez auprès de votre centre local de don du sang si vous êtes autorisé à donner du sang.

Les règles concernant les relations sexuelles sont moins compliquées que vous ne le pensez

Vous pouvez donner votre sang sans délai d'attente, sauf si...

Vous êtes un homme qui a eu des rapports sexuels avec un autre homme au cours des trois derniers mois.

Vous avez eu des rapports sexuels avec un partenaire qui s'est injecté n'importe quel type de drogue au cours des trois derniers mois.

Vous êtes un travailleur du sexe - bien que vous puissiez être accepté si vous n'avez pas reçu d'argent ou de drogues pour des rapports sexuels au cours des trois derniers mois.

En résumé, vous pouvez donner votre sang si...

Vous êtes en bonne santé

Vous pesez entre 50kg et 160kg

Vous êtes âgés entre 17 à 66 ans

Vous avez plus de 70 ans et donné du sang au cours des deux dernières années.