Les amis d'une adolescente poignardée à mort par son ex-petit ami font campagne pour que des cours d'autodéfense soient enseignés dans les écoles.

Ellie Gould, 17 ans, a été tuée par Thomas Griffiths qui a été emprisonné à vie pour son meurtre en novembre.

Son amie Tilda Offen a déclaré que si Ellie avait "juste connu la technique la plus simple pour le contenir, elle serait encore en vie".

Le député du North Wiltshire, James Gray, soutient leur campagne.

Il a dit qu'il avait l'intention de soulever l'idée au Parlement et a déclaré que si la légitime défense était enseignée dans les écoles, alors un meurtrier potentiel "réaliserait qu'il aurait trouvé sa correspondance".

Griffiths, 17 ans, a admis avoir poignardé Ellie à plusieurs reprises dans le cou lors d'une "attaque frénétique" en mai avant d'essayer de faire croire que ses blessures étaient auto-infligées.

Le tribunal a appris que Griffiths avait passé une heure dans la maison de Calne, dans le Wiltshire, avant de rentrer chez lui, de se changer et de jeter un sac contenant les affaires d'Ellie dans un bois.

La famille d'Ellie avait demandé que sa peine de prison à vie avec un minimum de 12 ans et demi soit augmentée, mais la Cour d'appel a rejeté cette demande.

Un groupe de ses amis et sa mère Carole Gould ont écrit au ministre de l'Intérieur Priti Patel pour remettre en question la durée de sa peine de prison, étant donné que Griffiths était presque adulte.

Ils ont également écrit au ministre d'État à l'éducation Nick Gibb pour demander que la légitime défense soit rendue obligatoire.

Le ministère de l'éducation a été invité à faire part de ses commentaires.

Les amis d'Ellie ont également demandé plus d'éducation sur les relations saines et les signes avant-coureurs d'un contrôle coercitif.

"C'est pourquoi je pense que l'autodéfense est une chose si importante qui doit être introduite dans notre système scolaire car elle pourrait donner à une victime potentielle une chance d'échapper à son agresseur", a déclaré son amie Tilda.

Une autre amie proche, Harriet Adams, a ajouté :

"Quand Griffiths sortira après ses 12 ans de prison, il aura une seconde chance de vivre et une toute autre vie à recommencer et notre Ellie ne le fera pas à cause de ses actes".

"Avec nous qui faisons pression pour que les cours d'autodéfense fassent obligatoirement partie de l'éducation physique, nous aimons l'idée que nous préservons et aidons à protéger d'autres jeunes, des personnes vulnérables".

M. Gray, qui est le député conservateur du North Wiltshire, a déclaré qu'il n'y avait pas de formation de routine à l'autodéfense dans le programme nation

"Vous ne parlez pas ici de judo, mais seulement de techniques de base d'autodéfense", a-t-il déclaré.

"Si cela était enseigné à tous les enfants tout au long de l'école, cela réduirait considérablement la criminalité, car le criminel, le meurtrier ou le violeur potentiel réaliserait qu'il aurait trouvé sa voie.al.

