Un nouveau-né chinois a été diagnostiqué avec le nouveau coronavirus à peine 30 heures après sa naissance, le plus jeune cas enregistré jusqu'à présent, selon les médias d'Etat.Le bébé est né le 2 février à Wuhan, l'épicentre du virus.La mère du bébé a été testée positive avant d'accoucher. On ne sait pas exactement comment la maladie a été transmise - dans l'utérus ou après la naissance.

Seule une poignée d'enfants ont été contaminés par le virus, qui a tué 563 personnes et en a infecté 28 018. Le média d'État Xinhua a annoncé la nouvelle de l'infection mercredi dernier.Il a ajouté que le bébé, qui pesait 3,25 kg à la naissance, était maintenant dans un état stable et sous observation.

Comment le bébé a-t-il pu être infecté ?

Selon les experts médicaux, il pourrait s'agir d'un cas où l'infection a été contractée dans l'utérus. "Cela nous rappelle de faire attention à ce que la mère à l'enfant soit une voie possible de transmission du coronavirus", a déclaré à Reuters le médecin en chef du département de médecine néonatale de l'hôpital pour enfants de Wuhan, Zeng Lingkong. Mais il est également possible que le bébé ait été infecté après la naissance en raison d'un contact étroit avec la mère. "Il est tout à fait possible que le bébé l'ait contracté de manière très conventionnelle - en inhalant des gouttelettes de virus provenant de la toux de la mère", a déclaré à Business Insider Stephen Morse, épidémiologiste à la Mailman School of Public Health de l'université de Columbia.

Est-il courant que des enfants contractent le virus ?

Très peu d'enfants ont été testés positifs lors de cette récente épidémie, ce qui est cohérent avec d'autres épidémies de coronavirus dans l'histoire récente, y compris Sars et Mers.Un rapport du Journal of the American Medical Association (JAMA) indique que l'âge moyen des patients pour l'épidémie actuelle se situe entre 49 et 56 ans, ajoutant que les cas chez les enfants "ont été rares".De même, lors de l'épidémie de Mers en 2016, le World Journal of Clinical Paediatrics a déclaré que le virus était rare chez les enfants, tout en ajoutant que la "raison de cette faible prévalence n'est pas connue".

On sait qu'un bébé de six mois à Singapour a été testé positif pour le nouveau coronavirus, ainsi qu'un enfant de huit ans de Wuhan qui se trouve actuellement en Australie. Le virus s'est propagé à l'étranger, 25 pays ayant confirmé un total de 191 cas, bien qu'il n'y ait eu jusqu'à présent que deux décès en dehors de la Chine continentale. Le coronavirus provoque une infection respiratoire aiguë sévère et les symptômes commencent généralement par une fièvre, suivie d'une toux sèche. La plupart des personnes infectées ont de bonnes chances de se rétablir complètement, tout comme elles le feraient d'une grippe.

Quelles sont les autres conséquences du virus ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'épidémie comme une urgence sanitaire mondiale.

Son chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé mercredi un appel de 675 millions de dollars (+ 402 milliards FCFA) pour financer un plan d'intervention de trois mois.

La grande majorité des fonds irait aux nations qui ont besoin d'aide pour se protéger contre le virus.

Quelque 500.000 masques et 40.000 respirateurs seront envoyés dans 24 pays.

Parmi les autres développements récents, on peut citer :

L'Inde a annulé tous les visas pour les citoyens chinois. Ils devront demander de nouveaux visas et seront réévalués

Dix autres personnes à bord d'un navire en quarantaine accosté dans le port japonais de Yokohama ont été testées positives au coronavirus, ce qui porte le total à 20. Environ 3 700 personnes sur le navire sont en quarantaine après qu'un précédent passager débarqué à Hong Kong ait été testé positif

Environ 3 600 personnes à bord d'un autre bateau de croisière amarré à Hong Kong ont également été confinées dans le navire après que trois passagers précédents aient été trouvés porteurs du virus

Taiwan a interdit à tous les navires de croisière internationaux d'accoster sur l'île, selon un rapport de Reuters. Elle a également interdit l'entrée des résidents du continent

L'Arabie saoudite a suspendu les voyages de ses citoyens et résidents non saoudiens en Chine

Un groupe de près de 350 Américains transportés par avion depuis Wuhan a été placé en quarantaine dans deux bases militaires en Californie

Le constructeur automobile Tesla a averti que le virus pourrait retarder les livraisons en Chine de son véhicule de modèle 3

Les responsables chinois affirment avoir intensifié leurs efforts pour contrôler l'épidémie, en particulier dans la province de Hubei où se trouve Wuhan. Deux hôpitaux ont été rapidement construits et 11 lieux publics ont été transformés en salles de fortune.

Mercredi, un fonctionnaire de Wuhan a averti qu'il y avait toujours une pénurie de lits et de matériel médical et a déclaré que les autorités cherchaient à convertir d'autres hôtels et écoles de la ville en centres de traitement.

Des millions de personnes dans les provinces du Hubei et du Zhejiang ont appris qu'une seule personne par foyer peut sortir tous les deux jours.

