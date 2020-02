Qui était Kirk Douglas, la star hollywoodienne décédée à 103 ans ?

Copyright de l’image Mamadou Faye Image caption Kirk Douglas, en action dans le film Spartacus de Stanley Kubrick de 1960, a remporté quatre Oscars. (Capture d'écran)

L'acteur Kirk Douglas, dont la carrière à Hollywood s'est étendue sur sept décennies, est mort à l'âge de 103 ans.

L'acteur de théâtre et de cinéma était connu pour toute une série de rôles, dont le classique de 1960 Spartacus, dans lequel il jouait le personnage principal.

Né à New York en 1916, il s'est fait connaître durant l'"âge d'or" d'Hollywood, obtenant sa première nomination aux Oscars pour le film Champion de 1949.

Il est également le père de l'acteur Michael Douglas, lauréat d'un Oscar.

Son fils Michael a fait cette déclaration : "C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui."

"Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma... mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa", peut-on lire en partie.

"Permettez-moi de terminer par les mots que je lui ai dits lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vrais. Papa - Je t'aime tellement et je suis si fier d'être ton fils," dit-il.

La femme de Michael et la belle-fille de Kirk, l'actrice galloise Catherine Zeta Jones, ont posté une photo des deux ensemble, écrivant : "Je t'aimerai pour le reste de ma vie. Tu me manques déjà".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Spartacus est devenu l'un des films les plus appréciés de Kirk Douglas

Une icône qui a défié toutes conventions

Analyse par Peter Bowes, BBC News, Los Angeles

Lorsque j'ai rencontré Kirk Douglas en 2008, il était un homme de 91 ans. Il m'a parlé de ses années de progression et de l'impact d'un accident vasculaire cérébral, en 1996, sur ses compétences d'acteur.

"Je ne pouvais pas parler du tout", m'a-t-il dit. "Alors que fait un acteur qui ne peut pas parler ? Il attend que les images muettes reviennent ! C'est une blague de merde", dit-il en riant.

Douglas était particulièrement fier de son rôle dans la fin de la liste noire d'Hollywood, lorsqu'il a défié l'interdiction de travailler avec des cinéastes ayant des liens ou des sympathies prétendument communistes.

Copyright de l’image Getty Images

Il a déclaré qu'il s'était inspiré des "qualités impulsives du jeune Kirk" pour décider de donner à l'écrivain Dalton Trumbo, qui figure sur la liste noire, un crédit à l'écran sous son propre nom pour son travail sur Spartacus.

Nous avons discuté de sa passion pour le travail avec les jeunes. Il avait commencé à écrire un blog pour encourager les jeunes Américains à voter lors de l'élection présidentielle de cette année-là.

Douglas et sa femme ont donné des millions de dollars à des œuvres de charité et ont aidé à construire des centaines de terrains de jeux pour les écoles.

Selon lui, leur philosophie était la suivante : "Avant de mourir, essayez de faire quelque chose pour les autres."

Douglas était un acteur de cinéma prolifique qui a tourné dans plus de 90 films des années 1940 aux années 2000.

Il est peut-être plus connu pour Spartacus, un film de Stanley Kubrick qui a remporté quatre Oscars et qui a été si populaire que sa scène iconique "Je suis Spartacus" est entrée dans le lexique de la culture pop.

Douglas a lui-même été nominé trois fois aux Oscars : pour Champion (1949), The Bad and the Beautiful (1952) et Lust for Life (1956).

Il a finalement remporté le prix honorifique en 1996 en reconnaissance de ses 50 ans de carrière.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Kirk Douglas, vu ici en 1955, était une icône de l'âge d'or d'Hollywood

Il a rencontré des difficultés dans sa vie personnelle. Il a survécu de justesse à un accident d'hélicoptère en 1991 qui a fait deux morts.

Cinq ans plus tard, il a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui a affecté son élocution.

Et en 2004, son fils Eric est mort à l'âge de 46 ans d'une overdose accidentelle de drogue.

Copyright de l’image Catherine Zeta-Jones/Instagram

Dans ses dernières années, il s'est tourné vers la charité.

Il a fait don de millions de dollars à des œuvres de bienfaisance et a aidé à financer une unité de soins aux personnes atteintes d'Alzheimer dans une maison de retraite de Los Angeles.

Le réalisateur de renommée mondiale Steven Spielberg, qui connaissait personnellement Douglas, a déclaré au Hollywood Reporter qu'il avait réalisé "une œuvre époustouflante".

"Kirk a conservé son charisme de star de cinéma jusqu'à la fin de sa merveilleuse vie et je suis honoré d'avoir été une petite partie de ses 45 dernières années", a déclaré Spielberg.

Après l'annonce de sa mort, les fans se sont rassemblés autour de son étoile au Hollywood Walk of Fame.

"Il était l'une des dernières légendes hollywoodiennes de l'âge d'or. C'est tout. Pas une superstar, une légende", a déclaré un des ses fans, Gregg Donovan, à l'agence de presse AFP.

"C'est dévastateur. Je veux dire, je sais qu'il a vécu jusqu'à 103 ans, que Dieu le bénisse, mais vous ne pensez pas qu'il va nous quitter et c'est un jour si triste à Hollywood, je vous le dis".