Copyright de l’image NASA Image caption Christina Koch a déclaré que c'était un honneur de suivre les traces de ses héros

Le vaisseau spatial russe Soyouz transportant Koch a été parachuté dans les prairies du Kazakhstan vers 09:12 GMT.

L'américaine a passé 328 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS), dépassant le précédent record détenu par sa compatriote Peggy Whitson.

Son séjour n'est qu'à 12 jours du record américain de tous les temps établi par Scott Kelly, qui était sur l'ISS de 2015 à 2016.

"Je suis tellement bouleversée et heureuse en ce moment", a-t-elle déclaré aux journalistes alors qu'elle était assise à l'extérieur de la capsule, peu après son atterrissage dans la neige.

A lire aussi

La NASA découvre 1.284 exoplanètes

La NASA se détourne de la Russie

Ces designs qui ignorent les femmes

Mme Koch a dépassé le record de 289 jours établi par sa compatriote Mme Whitson le 28 décembre dernier.

Mais son retour sur Terre marque un tournant pour les futurs voyageurs de l'espace.

L'astronaute de la Nasa Christina Koch a effectué le plus long vol spatial jamais réalisé par une femme.

Mme Whitson détient toujours le record du plus grand nombre de temps passé dans l'espace par une femme, établi au cours de trois vols spatiaux de 2002 à 2017.

Copyright de l’image NASA / Roscosmos Image caption Les résidents locaux sont venus voir les équipes au sol récupérer les trois membres d'équipage

Au cours de sa mission, Koch a effectué 5 248 orbites autour de la Terre et a parcouru 223 millions de km, soit l'équivalent de 291 allers-retours de la Terre vers la Lune.

Elle est revenue sur le Soyouz avec deux autres membres d'équipage - l'astronaute italien de l'Agence spatiale européenne Luca Parmitano et le cosmonaute russe Aleksandr Skvortsov. Ils ont atterri près de Dzhezkazgan, dans le centre du Kazakhstan.

"Pour moi, c'est l'honneur que je ressens de suivre les traces de mes héros", a déclaré Christina Koch aux journalistes mardi lors d'une liaison en direct de l'ISS.

Elle a ajouté qu'elle voulait inspirer la prochaine génération d'explorateurs de l'espace.

"Pour moi, il était important de voir des gens dans lesquels je me reconnaissais, en grandissant, lorsque j'imaginais ce que je pourrais faire de ma vie et ce que mes rêves pourraient être. Être peut-être cette source d'inspiration pour quelqu'un d'autre est un tel honneur", a-t-elle déclaré.

Mme Koch a participé à une autre étape importante de son vol spatial pendant son séjour de près de 11 mois à bord de l'ISS.

Le 18 octobre dernier, elle a effectué la première sortie dans l'espace entièrement féminine aux côtés de sa compatriote Jessica Meir.

Elles ont passé sept heures à l'extérieur de l'ISS pour remplacer une unité de contrôle de puissance défaillante.

Rappelant l'événement historique avec Meir, Mme Koch a déclaré à NBC News :

"Quand nous avons eu le feu vert pour sortir du sas, et que nous avons fini par sortir, nous nous tenions à une main courante et nous avons juste attiré l'attention de l'autre".

"Nous savions à quel point ce moment était spécial et je ne l'oublierai jamais."

Copyright de l’image NASA Image caption La mission de Mme Koch aidera la Nasa à mieux comprendre les effets médicaux de longues périodes dans l'espace

Les plus longs vols spatiaux continus

1. Valery Polyakov (Russie), 437,7 jours, 1994-95 sur la station spatiale Mir

2. Sergei Avdeyev (Russie), 379,6 jours, 1998-99 sur la station spatiale Mir

3. Vladimir Titov (URSS) et Musa Manarov (URSS), 365 jours, 1987-88 sur la station spatiale Mir

4. Mikhail Kornienko (Russie) et Scott Kelly (États-Unis), 340,4 jours, 2015-16 sur l'ISS

5. Christina Koch (US), 328 jours, 2019-20 sur l'ISS

Copyright de l’image NASA Image caption Le précédent record a été établi par l'Américaine Peggy Whitson en 2016-17

Repères de la sortie dans l'espace

Koch et Meir ont suivi l'événement marquant du mois d'octobre en effectuant ensemble deux autres sorties dans l'espace, les 15 et 20 janvier de cette année.

La première femme à faire une sortie dans l'espace a été Svetlana Savitskaya de l'URSS, qui a travaillé à l'extérieur de la station spatiale Salyut 7 pendant plus de trois heures avec un cosmonaute masculin, Vladimir Dzhanibekov, le 25 juillet 1984.

Koch a déjà déclaré que son vol spatial aiderait l'agence spatiale américaine à mieux comprendre les effets des vols spatiaux de longue durée, car la Nasa a pour objectif de renvoyer les astronautes sur la Lune d'ici 2024.

Mme Koch, ainsi que d'autres membres actifs du corps des astronautes, est une candidate potentielle pour cette première mission de retour.

Pendant son séjour à bord de l'ISS, elle a fait des expériences sur les protéines dans le cadre d'un projet qui pourrait avoir des implications pour le traitement du cancer.

Mais il y a eu aussi des temps morts, notamment des soirées karaoké avec les autres membres de l'équipage.

Koch a dit que l'une des choses qui lui manquerait de son séjour sur l'avant-poste orbital était la liberté offerte par la microgravité.

Media playback is unsupported on your device Vol autour de la Lune à la fin de 2018.

Cependant, elle a ajouté : "J'ai vraiment hâte d'être sur la même planète que tout le monde très bientôt".

Koch a non seulement dépassé la marque de Whitson pour les vols spatiaux, mais aussi celle des précédents détenteurs des 5e et 6e plus longs vols : Yury Romanenko et Sergei Krikalev - tous deux Russes.

Le détenteur du plus long vol spatial effectué par une personne reste le Russe Valeri Polyakov, qui a passé plus de 437 jours à bord de la station spatiale soviétique - et plus tard russe - Mir du 8 janvier 1994 au 22 mars 1995.

Koch a été lancé vers l'ISS le 14 mars de l'année dernière. Elle devait rester à l'avant-poste pour la durée normale de six mois, mais son séjour a été prolongé en avril 2019 en raison de problèmes de programmation des vols.

Copyright de l’image NSC Image caption Svetlana Savitskaya est devenue la première femme à faire une sortie dans l'espace en 1984

Née à Grand Rapids, Michigan, et élevée en Caroline du Nord, Mme Koch est diplômée en physique et en génie électrique.

Elle devait effectuer la première sortie dans l'espace entièrement féminine en mars, peu après son arrivée à la station spatiale.

Mais un problème de taille de la combinaison spatiale de sa collègue de la Nasa, Anne McClain, a obligé à réassigner la sortie à un autre membre de l'équipage, Nick Hague.

Dans son interview, elle a fait une démonstration en tournant son corps de 180 degrés, expliquant :

"C'est vraiment amusant d'être dans un endroit où vous pouvez rebondir entre le plafond et le sol quand vous le voulez."