Combien le coronavirus coûte-t-il à la Chine et à d'autres pays ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le magasin de meubles Ikea a fermé la totalité de ses 33 magasins en Chine en réponse à l'épidémie

Le coût humain de l'épidémie de coronavirus augmente dans toute la Chine et au-delà.

Ls coût économique augmente également, principalement, en Chine, mais pas seulement.

Les smartphones, les cosmétiques et toute une série de produits ne sont pas fabriqués actuellement, les travailleurs étant obligés de rester chez eux pour empêcher la propagation du virus.

Lire aussi :

Voici quelques-unes des principales zones touchées par l'épidémie :

Production de smartphones

De nombreux téléphones portables et ordinateurs sont fabriqués en Chine ou du moins ont des pièces fabriquées là-bas.

Le fabricant d'iPhone Foxconn a arrêté "presque toute" sa production de téléphones pendant la période prolongée du Nouvel An chinois.

Mais elle s'apprête à utiliser une partie de sa chaîne de production pour fabriquer des masques faciaux.

Selon l'entreprise, ces masques serviraient dans un premier temps à protéger ses travailleurs contre les infections.

Mais elle affirme qu'elle les fournira plus tard à des personnes extérieures à l'entreprise.

Lire aussi :

Interdictions de voyager

Les Chinois sont confrontés à des interdictions de voyager ou à des quarantaines lorsqu'ils voyagent, ce qui nuit à l'industrie du tourisme international.

Il existe des restrictions strictes pour quitter Wuhan où l'épidémie a commencé, une ville de 11 millions d'habitants.

Le verrouillage, qui s'étend désormais à d'autres parties de la province du Hubei, empêche les voyages d'affaires ainsi que la circulation des biens et des travailleurs.

Lire aussi :

Jeux de hasard en attente

Le plus grand centre de jeu du monde, Macao, a ordonné la fermeture des casinos pour une période de 15 jours à compter du 5 février.

Avant cela, le nombre de visiteurs avait déjà chuté pour la "Semaine d'or" du Nouvel An chinois, qui a débuté fin janvier, dans la crainte d'attraper le virus.

La société de casinos et d'hôtels Wynn Resorts a déclaré qu'elle perdait environ 2,5 millions de dollars par jour à Macao en restant fermée.

Le casino emploie environ 12 000 personnes dans la région.

Mauvais timing

La crise de la santé, qui survient pendant la pause du Nouvel An lunaire, a frappé les entreprises à un moment qui aurait dû être le plus lucratif pour elles.

Le congé du Nouvel An a été prolongé de quelques jours par les autorités chinoises au niveau national, et des prolongations plus longues ont été imposées par certaines autorités provinciales, retardant le retour au travail et à la normale.

Lire aussi :

Les entreprises internationales souffrent

Et l'impact s'est étendu bien au-delà des rivages de la Chine.

Hyundai, de Corée du Sud, a suspendu sa production de voitures en raison de problèmes d'approvisionnement en pièces détachées provenant de ses activités en Chine - un signe avant-coureur d'une éventuelle perturbation importante à venir.

Des détaillants internationaux ont fermé leurs portes en Chine - le vendeur de meubles Ikea et la chaîne de cafés Starbucks, par exemple.

Les marchés financiers ont également ressenti les effets de la crise sanitaire.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un désinfectant est pulvérisé à l'extérieur de la bourse de Shanghai

Les prix du pétrole chutent

Le pétrole brut a atteint son plus bas niveau depuis plus d'un an.

Il a chuté d'environ 15% au cours des deux dernières semaines, reflétant la baisse de la demande de la Chine - soulignée par les rapports que le principal raffineur du pays, Sinopec, réduit.

Un groupe de pays exportateurs de pétrole envisage de réduire sa production afin d'inverser la tendance à la baisse des prix.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les magasins sont restés fermés pendant ce qui est généralement une période de forte activité

Impact à long terme

Certains prévisionnistes ont fait des efforts assez timides pour chiffrer l'impact de l'épidémie.

C'est le cas de la société de conseil Oxford Economics, qui prévoit une croissance moyenne de 5,6 % de l'économie chinoise cette année.

La prévision d'avant l'épidémie était de 6 %.

Lire aussi :

Elle prévoit également que la croissance de l'économie mondiale sera légèrement inférieure - de 0,2 point de pourcentage - à ce qu'elle aurait été autrement.

Mais selon Oxford Economic, tout cela est basé sur l'hypothèse que le "pire des scénarios" sera évité.

Il y a donc un risque que les dommages économiques s'avèrent plus graves.

Ecouter :