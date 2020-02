Copyright de l’image Getty Images Image caption Le bombardement de Dresde a créé une tempête de feu qui a détruit le centre de la ville

"La tempête de feu est incroyable... Une peur folle me saisit et à partir de ce moment, je me répète continuellement une simple phrase : "Je ne veux pas brûler à mort". Je ne sais sur combien de personnes je suis tombé. Mais je sais une chose : c'est que je ne dois pas brûler".

Le 13 février 1945, l'aviation britannique lance une attaque sur la ville de Dresde, en Allemagne de l'Est.

Dans les jours qui suivirent, ils larguèrent, avec leurs alliés américains, près de 4 000 tonnes de bombes lors de l'assaut.

La tempête de feu qui s'ensuivit tua 25 000 personnes, ravageant le centre ville, aspirant l'oxygène de l'air et étouffant les gens qui tentaient d'échapper aux flammes.

Dresde n'était pas unique. Les bombardiers alliés ont tué des dizaines de milliers de personnes et détruit de vastes zones lors des attaques contre Cologne, Hambourg et Berlin, et les villes japonaises de Tokyo, Hiroshima et Nagasaki.

Lire aussi :

Mais le bombardement est devenu l'un des actes alliés les plus controversés de la Seconde Guerre mondiale.

Certains ont mis en doute la valeur militaire de Dresde. Même le Premier ministre britannique Winston Churchill a exprimé des doutes immédiatement après l'attaque.

"Il me semble que le moment est venu de revoir la question du bombardement des villes allemandes dans le seul but d'accroître la terreur, bien que sous d'autres prétextes", a-t-il écrit dans un mémo.

"La destruction de Dresde reste une question sérieuse contre la conduite des bombardements alliés," dit-il.

Cet article contient des images graphiques.

Dresde est la capitale de l'État de Saxe. Avant le bombardement, elle était appelée la Florence de l'Elbe ou la Boîte à bijoux, pour son climat et son architecture.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une image en couleur de Dresde de 1900, montrant un certain nombre de monuments qui ont ensuite été fortement endommagés lors du bombardement

En février 1945, Dresde n'était plus qu'à 250 km du front de l'Est, où l'Allemagne nazie se défendait contre les armées de l'Union soviétique dans les derniers mois de la guerre.

La ville était un important centre industriel et de transport. Des dizaines d'usines fournissaient des munitions, des pièces d'avion et d'autres fournitures pour l'effort de guerre nazi.

Les troupes, les chars et l'artillerie traversaient Dresde en train et par la route. Des centaines de milliers de réfugiés allemands fuyant les combats étaient également arrivés dans la ville.

Lire aussi :

À l'époque, la Royal Air Force (RAF) britannique a déclaré que c'était la plus grande ville allemande à avoir été bombardée.

Les chefs de l'aviation ont décidé qu'une attaque sur Dresde pourrait aider leurs alliés soviétiques - en arrêtant les mouvements de troupes nazies mais aussi en perturbant les évacuations allemandes de l'est.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les bombardiers de la RAF ont largué des bombes incendiaires comme celles-ci ainsi que des armes explosives pour maximiser les dégâts

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les bombardiers de la RAF en train de pilonner la ville de Hambourg avec des bombes incendiaires et des armes explosives.

Les raids de bombardiers de la RAF sur les villes allemandes avaient augmenté en taille et en puissance après plus de cinq ans de guerre.

Les avions transportaient un mélange de bombes incendiaires et de bombes à haut pouvoir explosif : les explosifs faisaient sauter les bâtiments, tandis que les incendiaires mettaient le feu aux restes, causant d'autres destructions.

Lire aussi :

Les attaques précédentes avaient anéanti des villes allemandes entières.

En juillet 1943, des centaines de bombardiers de la RAF ont participé à une mission contre Hambourg, appelée opération Gomorrah.

L'assaut qui en résulta et le temps exceptionnellement sec et chaud provoquèrent une tempête de feu - un brasier si grand qu'il crée son propre système météorologique, aspirant les vents pour alimenter les flammes - qui détruisit presque toute la ville.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La plus grande partie de Dresde a été détruite après l'attaque britannique et américaine

L'attaque sur Dresde a commencé le 13 février 1945.

Près de 800 avions de la RAF - menés par des éclaireurs, qui ont largué des fusées éclairantes délimitant la zone de bombardement centrée sur le stade sportif Ostragehege - se sont envolés pour Dresde cette nuit-là.

En l'espace de 25 minutes seulement, les avions britanniques ont largué plus de 1 800 tonnes de bombes.

Lire aussi :

Comme c'était la pratique courante pendant la guerre, les avions américains ont suivi l'attaque par des raids de jour.

Plus de 520 bombardiers de l'USAAF se sont rendus à Dresde en deux jours, visant les gares de triage de la ville mais touchant en réalité une large zone de la ville.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des dizaines de milliers de personnes sont mortes, beaucoup ont suffoqué dans la tempête de feu

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les principaux monuments de la ville ont été vidés de leur substance

Sur le terrain, les civils se sont recroquevillés sous les assauts.

Beaucoup avaient fui vers des abris après que les sirènes de raid aérien aient averti de l'arrivée des bombardiers.

Mais la première vague d'avions a coupé l'électricité. Certains sont sortis de leur cachette juste au moment où la deuxième vague arrivait au-dessus de la ville.

Lire aussi :

Les gens sont tombés morts en courant, l'air aspiré de leurs poumons par la tempête de feu.

Le témoin oculaire Margaret Freyer a décrit une femme avec son bébé : "Elle court, elle tombe, et l'enfant vole en arc de cercle dans le feu... La femme reste allongée sur le sol, complètement immobile".

Copyright de l’image Mamadou Faye Image caption Vieux survivant du bombardement de Dresde (capture d'écran).

Kurt Vonnegut a survécu au bombardement en tant que prisonnier de guerre à Dresde.

"Dresde était une grande flamme. La seule flamme mangeait tout ce qui était organique, tout ce qui brûlait", écrit-il dans son ouvrage "Slaughterhouse-Five".

Il a décrit la ville après l'attaque comme "comme la lune maintenant, rien que des minéraux".

Lire aussi :

"Les pierres étaient chaudes. Tous les autres habitants du quartier étaient morts," se rappelle-t-il.

Au total, les Britanniques ont perdu six bombardiers dans l'attaque, dont trois à cause d'avions qui se sont accidentellement percutés avec des bombes. Les États-Unis en ont perdu un.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La ville a été une épave pendant des années, comme on le voit ici, lorsque les citadins prennent des trams à travers les ruines en 1946

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il a fallu des années pour réparer les dégâts

Copyright de l’image Getty Images Image caption De nombreuses parties de Dresde sont restées en ruines pendant toute la durée de son appartenance à l'Allemagne de l'Est

L'Allemagne nazie a immédiatement utilisé le bombardement pour attaquer les Alliés.

Le ministère de la Propagande a affirmé que Dresde n'avait pas d'industrie de guerre et n'était qu'une ville de culture.

Bien que les responsables locaux aient déclaré qu'environ 25 000 personnes étaient mortes - un chiffre que les historiens approuvent maintenant - les nazis ont affirmé que 200 000 civils avaient été tués.

Lire aussi :

Au Royaume-Uni, Dresde était connue comme une destination touristique, et certains députés et personnalités publiques ont mis en doute la valeur de l'attaque.

Un article publié à l'époque par l'agence de presse Associated Press affirmait que les Alliés procédaient à des bombardements de terreur, ce qui ne faisait que renforcer l'inquiétude.

Les planificateurs militaires américains et britanniques ont cependant insisté sur le fait que l'attaque était stratégiquement justifiée, de la même manière que les attaques contre d'autres villes - en perturbant l'industrie, en détruisant les maisons des travailleurs et en paralysant les transports en Allemagne.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Frauenkirche de Dresde a été reconstruite avec l'aide de dons du Royaume-Uni et des États-Unis après avoir servi de mémorial de guerre pendant des décennies

Copyright de l’image Getty Images Image caption Dresde s'est rétablie depuis la guerre, bien qu'elle en porte encore les cicatrices

Un rapport américain de 1953 sur le bombardement a conclu que l'attaque a détruit ou gravement endommagé 23% des bâtiments industriels de la ville, et au moins 50% de ses bâtiments résidentiels.

Mais Dresde était "une cible militaire légitime", selon le rapport, et l'attaque n'était pas différente "des politiques de bombardement établies".

Lire aussi :

Le débat sur la campagne de bombardement alliée et sur l'attaque de Dresde se poursuit encore aujourd'hui.

Les historiens se demandent si la destruction des villes allemandes a entravé l'effort de guerre nazi, ou si elle a simplement causé la mort de civils - surtout vers la fin du conflit.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les bombardements ont pratiquement détruit Hambourg, tuant plus de 42 000 personnes et forçant la majorité de la population à quitter la ville

Contrairement à une invasion comme le Jour J, il est plus difficile de quantifier dans quelle mesure ces attaques ont contribué à gagner la guerre.

Certains affirment qu'il s'agit d'un échec moral pour les Alliés, voire d'un crime de guerre.

Mais les défenseurs affirment que la défaite de l'Allemagne nazie était une partie nécessaire de la guerre totale.

Lire aussi :

Elle est même devenue un symbole pour les théoriciens du complot et certains militants d'extrême droite - notamment les négationnistes de l'Holocauste et les partis extrémistes - qui ont cité les chiffres des victimes nazies comme des faits et ont commémoré les bombardements.

Soixante-quinze ans plus tard, le bombardement de Dresde reste un acte controversé.