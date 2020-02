Que se passe-t-il lorsque l'internet disparaît ?

Copyright de l’image Reuters

De son bureau en hauteur qui surplombe la ville tentaculaire d'Addis-Abeba, Markos Lemma a une assez bonne vue d'ensemble.

En tant que fondateur du centre d'innovation technologique IceAddis, son espace de travail est généralement rempli d'entrepreneurs aux yeux écarquillés, nourris par un café fort et de grands rêves.

Mais quand l'internet s'arrête, tout est tué dans l'œuf.

Les données partagées avec la BBC par le groupe de droits numériques Access Now montrent que l'année dernière, les services internet ont été délibérément coupés plus de 200 fois dans 33 pays différents.

"Le trafic ici s'arrête tout simplement. Personne n'entre - ou quand ils entrent, ils ne restent pas longtemps car sans Internet, que vont-ils faire ? dit Markos.

"Nous avions un contrat de développement de logiciel qui a été annulé parce que nous ne pouvions pas livrer à temps, parce que... il y avait une déconnexion d'Internet. Nous avons aussi eu des situations où des clients internationaux pensent que nos entreprises les ignorent, mais nous ne pouvons rien faire. "

Copyright de l’image Markos Lemma Image caption Markos Lemma devant un logo de son espace de travail IceAddis

Les motards attendent, plutôt que de livrer de la nourriture. Sans connexion internet, les gens ne peuvent pas commander en ligne ou sur des applications, explique M. Markos.

"Les coupures d'Internet ont une conséquence directe sur les entreprises et les gens d'ici".

Déconnecter le web

Il ne s'agit pas seulement de l'Éthiopie, et l'impact n'est pas seulement économique. Les recherches d'Access Now montrent que les coupures de courant affectent des dizaines de millions de personnes dans le monde entier, et ce de diverses manières.

Les responsables gouvernementaux sont en mesure de "couper" l'Internet en ordonnant aux fournisseurs de services de bloquer la réception des signaux dans certaines zones - ou parfois, en bloquant l'accès à des services web spécifiques.

Les groupes de défense des droits de l'homme craignent que cette mesure ne devienne un outil déterminant de la répression gouvernementale dans le monde entier.

Ces nouvelles données analysées par la BBC démontrent que les perturbations sont de plus en plus liées à des périodes de protestation.

Elles montrent qu'en 2019, l'internet a été coupé lors de plus de 60 manifestations, et 12 cas se sont produits en période électorale.

Les gouvernements affirment souvent qu'une coupure est destinée à assurer la sécurité publique et à mettre un terme à la diffusion de fausses nouvelles.

Mais les critiques disent qu'ils étouffent la circulation de l'information en ligne - et qu'ils répriment toute dissidence potentielle hors ligne.

En 2019, le nombre total des coupures d'internet ont eu lieu en Asie

Image caption Nombre total de coupures d'internet par région

L'ONU a déclaré que l'accès à Internet était un droit de l'homme en 2016, et la réalisation de l'accès universel est l'une des cibles de ses objectifs de développement durable (ODD).

Cependant, tous les dirigeants ne souscrivent pas à cette idée.

En août 2019, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré qu'Internet n'était "ni de l'eau ni de l'air" et que les fermetures resteraient un outil important pour la stabilité nationale.

Markos Lemma est toujours en colère contre cette affirmation.

"Le gouvernement ne considère pas Internet comme important. Je pense qu'ils croient vraiment qu'Internet n'est qu'un média social, donc ils ne voient pas vraiment la valeur économique d'Internet et son impact sur l'économie".

L'Inde en tête de la liste des pays restreignant l'accès à internet

Les nouvelles données de 2019 montrent que l'Inde a eu de loin le plus grand nombre d'arrêts de production de tous les pays l'année dernière.

Les services de données mobiles ou à large bande ont été interrompus 121 fois pour les habitants de diverses régions du pays, la majorité (67 %) ayant eu lieu dans le Cachemire administré par l'Inde.

Les chiffres montrent que le Tchad, pays d'Afrique centrale, a connu l'arrêt le plus long, commençant en 2018 et s'étendant sur plus de 15 mois.

Et les manifestants au Soudan et en Irak également se sont vus contraints de tout organiser hors ligne lorsque leur internet a été coupé.

Copyright de l’image AFP Image caption En 2019, lors des manifestations au Soudan, les autorités ont coupé les connexions internet et les lignes fixes

L'impact de chaque incident varie grandement en fonction de l'ampleur de la coupure : du blocage localisé des plateformes de médias sociaux à la coupure de tout le trafic internet dans tout le pays.

"Le ralentissement est une forme de panne plus difficile à surveiller, qui survient lorsqu'un gouvernement ralentit les services de données. Il peut arriver que l'internet mobile moderne et rapide de la 4G soit réduit à la 2G des années 1990, rendant impossible le partage de vidéos ou de flux en direct.

C'est ce qui s'est produit en mai 2019, lorsque le président du Tadjikistan a admis avoir étouffé la plupart des réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter et Instagram, en déclarant qu'ils étaient "vulnérables aux activités terroristes".

Certains pays, comme la Russie et l'Iran, construisent et testent actuellement leurs propres versions d'un internet national verrouillé, ce qui est considéré comme un signe de contrôle accru sur le web.

Selon le groupe de défense des droits numériques Access Now, « il semble que de plus en plus de pays apprennent les uns des autres et mettent en œuvre l'option de fermetures d'Internet pour faire taire les critiques ou commettre d'autres violations des droits de l'homme sans aucun contrôle ».