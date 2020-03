Les micro-algues sont-elles les aliments de l'avenir?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le smoothie Mmmermaid !

Les études de marché révèlent qu'il y a beaucoup de gens qui désirent payer une prime pour manger des super aliments... mais mangeriez-vous des déchets d'étang ?

Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à les ramasser vous-même. Il est plus probable qu'elle vous soit servie sous forme de cupcake vert vif, ou même de smoothie - bien que dans une improbable nuance de bleu profond.

Avant de lever le nez, considérez ceci : le nombre de personnes sur Terre devrait atteindre 8 milliards d'ici 2023 selon les données de l'ONU - mais des études récentes indiquent que notre système alimentaire actuel ne peut nourrir qu'une population de 3,4 milliards de personnes avant qu'il ne commence à bouleverser les principales limites planétaires.

Et c'est là qu'intervient l'humble écume des étangs. Le monde des micros-algues et des cyanobactéries pourrait-il contribuer à nourrir la population mondiale croissante, ou s'agit-il encore d'une autre lubie alimentaire fantaisiste ?

Mais il faut d'abord faire les choses en premier :

Que sont les micros-algues et les cyanobactéries ? Découvrez la chlorelle et la spiruline

Copyright de l’image Getty Images Image caption Cela peut ne pas sembler appétissant, mais les déchets de l'étang pourraient être un héros de l'alimentation sur Terre... et même nourrir les astronautes lors des missions vers Mars

Les micro-algues sont des micro-organismes unicellulaires qui se développent dans l'eau salée ou douce et tirent leur énergie de la photosynthèse, processus par lequel les plantes et autres organismes convertissent la lumière en énergie afin d'alimenter leur vie.

Les cyanobactéries, ou cyanophytes, sont également aquatiques et photosynthétiques.

Bien que leur structure soit la même, les micro-algues sont plus complexes que les cyanobactéries et effectuent la photosynthèse différemment.

Il existe une grande variété de micro-algues sur terre, mais la chlorelle et la biomasse de cyanobactéries connue sous le nom de spiruline sont les deux plus couramment produites et utilisées comme compléments alimentaires.

Une sensation Instagram

Copyright de l’image Getty Images Image caption #Sprulina est devenu un phénomène des médias sociaux

Il y a quelques années, #spirulina est devenu une conception des médias sociaux.

Des millions de personnes partageaient des images de "smoothies de sirènes" et de "bols d'océan" teints d'un bleu cyan brillant et éblouissant par le pigment naturel de la spiruline.

Pour certains, cette couleur, peut-être surnaturelle, avait un effet bénéfique sur la santé - c'était soudain le nouveau super aliment.

Les comprimés et les poudres de spiruline et de chlorella étaient commercialisés comme étant riches en vitamines et minéraux, en fer et en protéines.

Les gens mangent des algues bleues depuis très longtemps. Il y a plusieurs centaines d'années, les habitants d'Amérique du Sud extrayaient la spiruline des étangs pour compléter leur alimentation. Professeur Alison Smith, Responsable des sciences végétales à l'université de Cambridge

À Yeotown Kitchen, près de Paddington à Londres, la spiruline et la chlorelle sont des ingrédients clés de la cuisine.

Vous pouvez y goûter un biscuit paléo à la spiruline verte, une glace à la spiruline sans produits laitiers, des boules énergétiques à la spiruline verte et un gâteau au fromage à la spiruline bleue.

Et ce n'est qu'un début.

Mais le professeur Alison Smith, responsable des sciences végétales à l'université de Cambridge et l'une des plus grandes spécialistes mondiales des algues, explique que manger des algues est une tradition qui existait bien avant Instagram :

"Les gens mangent des algues bleues depuis très longtemps. Il y a plusieurs centaines d'années, des personnes en Amérique du Sud ont rapporté qu'elles prélevaient de la spiruline dans des étangs pour compléter leur alimentation".

Alors quels en sont les avantages ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Avant qu'elle ne devienne "Insta crazy", les peuples indigènes du monde entier complétaient déjà leur alimentation avec de la spiruline achetée au marché local

La teneur élevée en protéines fait des micro-algues une alternative végétalienne intéressante à la viande.

Actuellement, on a tendance à les ajouter à la nourriture en petites quantités, plutôt comme un gadget de santé.

Mais Andrew Spicer, PDG d'Algenuity, veut utiliser la chlorella vulgaris pour remplacer l'œuf dans des aliments comme les gâteaux et les pâtes.

La spiruline peut même être utilisée pour faire de la mayonnaise, car elle fonctionne comme un jaune d'œuf.

Lorsque vous la fouettez, elle s'ouvre et a la capacité de mélanger deux liquides qui ne se combineraient pas normalement.

Quels sont les inconvénients ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il est juste de dire qu'il est plus beau qu'il ne sent

L'odeur et la saveur de la spiruline peuvent être fortes.

"La façon la plus simple de la décrire est de se tenir dans le port et de sentir cette odeur mixte de poisson et de fer ou de métal", explique le chef Simon Perez.

Et la couleur pose également un problème : si vous donnez aux gens un pain vert, la plupart d'entre eux ne voudront pas le manger.

En outre, les véritables bienfaits des micro-algues pour la santé font l'objet d'un débat.

La spiruline et la chlorelle sont toutes deux riches en protéines, mais les affirmations selon lesquelles elles constituent la réponse nutritionnelle à tous nos problèmes ne sont pas largement étayées par la science.

"La spiruline contient essentiellement entre 55 et 70 % de protéines en poids et son profil en acides aminés est meilleur que celui des autres aliments d'origine végétale", explique le nutritionniste Rhiannon Lambert, "mais cela ne signifie pas qu'elle est meilleure que les protéines d'origine animale que nous pouvons obtenir".

Quelle est l'odeur de la spiruline ? La façon la plus simple de la décrire est de se tenir dans le port et de sentir cette odeur mixte de poisson et de fer ou de métal. Simon Perez, Chef cuisinier

Les micro-algues contiennent des Oméga 3 - un acide gras - donc cette allégation est vraie, mais il s'agit d'une source végétale connue sous le nom de DHA (acide docosahexaénoïque).

Bien qu'il soit très bénéfique, il est moins biodisponible et moins accessible que l'oméga 3 que l'on trouve dans le poisson.

Il en va de même pour la vitamine B12 des micro-algues, un micronutriment dont nous avons tous besoin pour le métabolisme énergétique et notre système nerveux.

"Le problème de la spiruline, qui est considérée comme une grande composante de la vitamine B12, est qu'elle ne fonctionne pas vraiment", explique M. Rhiannon.

"Oui, elle contient un peu de B12 mais elle n'est pas biodisponible dans l'organisme."

Nous ne pouvons pas la digérer et l'utiliser comme la B12 que nous pouvons obtenir d'autres sources.

Les micro-algues sont-elles l'avenir de l'alimentation ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption C'est votre prochain repas ?

En dépit de leurs inconvénients, notamment leurs qualités douteuses de super-aliment, les micro-algues offrent d'énormes avantages.

À mesure que la population augmente et que les terres disponibles pour l'agriculture s'étendent, nous devons trouver de nouveaux moyens d'accroître la productivité.

Contrairement à d'autres sources de protéines, les micro-algues ne nécessitent pas de terres agricoles de haute qualité.

Cela signifie que nous pouvons cultiver ces organismes dans les villes et les villages.

Les micro-algues peuvent même être cultivées dans l'espace - et pourraient être utilisées pour nourrir les astronautes lors de longues missions vers Mars.

Rendre l'eau des étangs plus appétissante

Copyright de l’image Getty Images Image caption Soyons honnêtes, cela pourrait être difficile à vendre

Ainsi, manger des algues est une proposition pratique mais pas tout à fait attrayante pour beaucoup d'entre nous.

Mais il y a peut-être une solution à la couleur et à l'odeur décourageantes.

Chez Algenuity, on essaie de lever ces obstacles en développant une gamme d'algues dont la chlorophylle est éliminée - créant ainsi un ingrédient qui a plutôt des couleurs et des saveurs neutres et subtiles.

"Ce que nous essayons de faire, c'est d'introduire une source de protéines végétaliennes qui soit pertinente et opportune et qui puisse être utilisée dans de nombreux types d'aliments", explique le PDG Andrew.

"Il est temps d'envisager de nouvelles opportunités pour l'alimentation et de nouvelles façons d'utiliser les aliments au lieu de se contenter de remplacer les aliments semblables par d'autres".

Les micro-algues sont-elles les aliments de l'avenir ? Cela pourrait dépendre de nous - des petits gâteaux bleus, ça vous dit quelque chose ?