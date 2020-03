Copyright de l’image Getty Images Image caption Plus de 50 pays ont maintenant des cas confirmés

Les chercheurs pensent actuellement qu'entre cinq et 40 cas de coronavirus sur 1 000 entraîneront la mort, avec une meilleure estimation de neuf sur 1 000, soit environ 1 %.

Mais cela dépend d'une série de facteurs : l'âge, le sexe, l'état de santé général et le système de santé de votre pays.

Est-il difficile de calculer le taux de mortalité ?

C'est très difficile, même le décomptage des cas est délicat.

La plupart des cas de la plupart des virus ne seront pas comptés parce que les gens ont tendance à ne pas consulter le médecin en cas de symptômes légers.

Il est peu probable que les différents taux de mortalité que nous constatons dans le monde soient dus à des versions différentes du virus.

Selon les recherches de l'Imperial College, c'est parce que les différents pays sont plus ou moins capables de repérer les cas les plus bénins et les plus difficiles à compter.

La non-déclaration des cas permet donc facilement de surestimer le taux de mortalité. Mais vous pouvez aussi vous tromper dans l'autre sens.

Il faut du temps avant qu'une infection n'entraîne la guérison ou la mort.

Si vous incluez tous les cas qui n'ont pas encore eu la chance de suivre leur cours, vous sous-estimerez le taux de mortalité car vous passez à côté des cas qui se termineront par un décès plus tard.

Les scientifiques combinent des éléments de preuve individuels sur chacune de ces questions pour dresser un tableau du taux de mortalité.

Par exemple, ils estiment la proportion de cas présentant des symptômes bénins parmi de petits groupes définis de personnes qui sont suivis de très près, comme les personnes sur les vols de rapatriement.

Mais des réponses légèrement différentes de ces éléments de preuve entraîneront des changements importants dans le tableau général.

Si vous utilisez uniquement les données d Hubei, où le taux de mortalité est beaucoup plus élevé qu'ailleurs en Chine, le taux de mortalité global sera bien pire.

Les scientifiques donnent donc une fourchette ainsi que la meilleure estimation actuelle.

Mais même cela ne dit pas tout, car il n'existe pas de taux de mortalité unique.

Quel est le risque pour des gens comme moi ?

Certains types de personnes sont plus susceptibles de mourir si elles contractent un coronavirus : les personnes âgées, les malades et, peut-être, les hommes.

Dans la première grande analyse de plus de 44 000 cas en Chine, le taux de mortalité était dix fois plus élevé chez les personnes très âgées que chez les personnes d'âge moyen.

Taux de mortalité

Les taux de mortalité étaient les plus bas chez les moins de 30 ans - il y a eu huit décès dans 4 500 cas.

Et les décès étaient au moins cinq fois plus fréquents chez les personnes souffrant de diabète, d'hypertension artérielle ou de problèmes cardiaques ou respiratoires.

Le nombre de décès était même légèrement plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

Tous ces facteurs interagissent les uns avec les autres et nous n'avons pas encore une idée complète du risque pour chaque type de personne dans chaque endroit.

Diamond Princess, un bateau au Japon, est en quarantaine

Quel est le risque pour les gens là où je vis ?

Un groupe d'hommes de 80 ans en Chine pourrait présenter des risques très différents de ceux des hommes du même âge en Europe ou en Afrique.

Plusieurs cas confirmés de coronavirus ont été signalés dans plusieurs pays d'Afrique : Algérie, Egypte, Nigéria, Maroc et Sénégal.

Votre pronostic dépend également du traitement que vous recevez.

À son tour, cela dépend de ce qui est disponible et du stade de l'épidémie.

Si l'épidémie prend de l'ampleur, les systèmes de santé pourraient être submergés de cas - il n'y a qu'un nombre limité d'unités de soins intensifs disponibles dans une région donnée.

Un Français testé positif au coronavirus est traité à l'hôpital Fann de Dakar

Est-il plus dangereux que la grippe?

Nous ne pouvons pas comparer les taux de mortalité car de nombreuses personnes présentant de légers symptômes de la grippe choisissent de ne jamais consulter un médecin.

Nous ne savons donc pas combien de cas de grippe, ou de tout nouveau virus, sont recensés chaque année.

Mais la grippe continue de tuer des gens chaque hiver.

Au fur et à mesure de l'évolution des données, les scientifiques pourront se faire une idée plus précise des personnes qui seraient les plus exposées.

Le conseil de base de l'OMS est que vous pouvez vous protéger contre tous les virus respiratoires en vous lavant les mains, en évitant les personnes qui toussent et éternuent et en essayant de ne pas toucher vos yeux, votre nez et votre bouche.

