Journée internationale de la femme : Voici cinq choses que vous devez savoir

Copyright de l’image AFP Image caption Des femmes somaliennes en train de manifester

Vous avez peut-être entendu parler de la Journée internationale de la femme dans les médias ou entendu des amis en discuter. Mais à quoi cela sert-il ? Quand a-t-elle lieu ? Est-ce une célébration ou une protestation ? Et existe-t-il une journée internationale des hommes ?

Depuis plus d'un siècle, les gens dans le monde entier marquent le 8 mars comme une journée spéciale pour les femmes. Lisez la suite pour savoir pourquoi.1. Quand tout cela a-t-il commencé ?

La Journée internationale de la femme est née du mouvement syndical pour, finalement devenir un événement annuel reconnu par les Nations unies.

Les graines de cet événement ont été plantées en 1908, lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer des heures de travail moins longues, de meilleurs salaires et le droit de vote. C'est le Parti socialiste américain qui a déclaré la première Journée nationale de la femme, un an plus tard.

L'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin.

Elle a suggéré l'idée en 1910 lors d'une conférence internationale des femmes travailleuses à Copenhague. 100 femmes venues de 17 pays étaient présentes, et ont accepté sa proposition à l'unanimité.

Elle a été célébrée pour la première fois en 1911, en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Le centenaire a été célébré en 2011, et donc cette année nous célébrons techniquement la 109ème Journée internationale de la femme.

Copyright de l’image Topical Press Agency Image caption Clara Zetkin a fondé la Journée internationale de la femme en 1910

Les choses ont été officialisées en 1975 lorsque les Nations unies (ONU) ont commencé à célébrer cette journée. Le premier thème adopté par les Nations unies (en 1996) était "Célébrer le passé, planifier l'avenir". Le thème de cette année est " Je suis de la Génération Égalité : Pour les droits des femmes et un futur égalitaire ", et demande aux gens de travailler ensemble pour créer un monde égalitaire.

La Journée internationale de la femme est devenue une date pour célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, en politique et en économie, tandis que les racines politiques de la journée en plutôt un jour de grèves et de manifestations pour sensibiliser à la persistance des inégalités.

2. Quand ?

8 Mars. L'idée de Clara pour une Journée internationale de la femme n'avait pas de date fixe. Elle n'a été officialisée qu'en 1917, lors d'une grève en temps de guerre, lorsque les femmes russes ont exigé "du pain et la paix". Quatre jours après le début de la grève des femmes, le Tsar a été contraint d'abdiquer et le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes. La date à laquelle la grève des femmes a commencé sur le calendrier julien, alors en usage en Russie, était le dimanche 23 février. Dans le calendrier grégorien, ce jour était le 8 mars - et c'est à cette date qu'il est célébré aujourd'hui.

3.Y a-t-il une Journée internationale de l'homme?

Il y en a effectivement un, le 19 novembre. Mais elle n'est célébrée que depuis les années 1990 et n'est pas reconnue par l'ONU. Elle est célébrée dans plus de 60 pays, dont le Royaume-Uni. Les objectifs de cette journée sont "d'attirer l'attention sur la santé des hommes et des garçons, d'améliorer les relations entre les sexes, de promouvoir l'égalité entre les sexes et de mettre en évidence les modèles masculins positifs". Le thème de 2019 était "Faire la différence pour les hommes et les garçons".

4. Comment la Journée de la femme est-elle célébrée dans le monde ?

Copyright de l’image AFP Image caption La Sénégalaise Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fifa

La Journée internationale de la femme est un jour férié national dans de nombreux pays, notamment en Russie où les ventes de fleurs doublent pendant les trois ou quatre jours autour du 8 mars.

En Chine, de nombreuses femmes bénéficient d'une demi-journée de congé le 8 mars, comme le conseille le Conseil d'État, bien que de nombreux employeurs ne répercutent pas toujours cette demi-journée sur leurs employées.

En Italie, la Journée internationale de la femme, ou la Festa della Donna, est célébrée par le don de fleurs de mimosa. L'origine de cette tradition n'est pas claire, mais on pense qu'elle a commencé à Rome après la Seconde Guerre mondiale.

Aux États-Unis, le mois de mars est le Mois de l'histoire des femmes. Une proclamation présidentielle publiée chaque année honore les réalisations des femmes américaines.

5. Qu'est ce qui est prévu cette année ?

Cette année, la campagne de la Journée internationale de la femme a choisi le thème #EachForEqual, qui s'inspire de l'idée d'individualisme collectif.

"Nous faisons tous partie d'un tout", affirme la campagne. "Nos actions, conversations, comportements et mentalités individuels peuvent avoir un impact sur notre société dans son ensemble.

"Collectivement, nous pouvons faire en sorte que le changement se produise. Collectivement, nous pouvons chacun contribuer à créer un monde égalitaire entre les sexes".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Alexandria Ocasio-Cortez est devenue la plus jeune femme élue au Congrès en novembre 2018.

Ces dernières années, le mouvement des femmes a atteint une ampleur sans précédent. En octobre 2017, des millions de personnes ont commencé à utiliser le hashtag #MeToo sur les réseaux sociaux pour dénoncer les expériences de harcèlement et d'agression sexuelle, et pour dénoncer leur fréquence.

En 2018, la conversation #MeToo a pris une dimension mondiale, avec des pays comme l'Inde, la France, la Chine et la Corée du Sud qui se sont joints à la conversation pour exiger un changement. Aux États-Unis, un nombre record de femmes ont été élues lors des élections de mi-mandat.

L'année dernière, l'avortement a été dépénalisé en Irlande du Nord et une loi qui contrôlait la façon dont les femmes se comportaient et s'habillaient en public a été abrogée au Soudan.

Qu'est-ce que 100 Women?

BBC 100 Women nomme chaque année 100 femmes influentes et inspirantes dans le monde entier. Nous créons des documentaires, des reportages et des interviews sur leur vie, donnant ainsi plus d'espace aux histoires des femmes.

Suivez BBC 100 Women sur Instagram et Facebook et participez à la conversation.

INFORMATIONS IMPORTANTES - Assurez-vous de bien étiqueter notre contenu. Sous l'onglet "Tags", dans le menu déroulant "Campaigns", sélectionnez CS