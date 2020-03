Copyright de l’image Getty Images Image caption Un groupe d'amis adolescents concentrés sur leurs propres smartphones

Plusieurs pays continuent de travailler sur la réponse à l'épidémie de coronavirus.

Le Royaume-Uni est une de ces nations; plus de 100 personnes y ont été diagnostiquées avec la maladie.

Voici une sélection de questions que vous vous posez sûrement sur le virus et l'épidémie.

Les gens doivent-ils désinfecter leur téléphone ? - Chris, Penzance

On pense que le coronavirus se transmet d'une personne à l'autre sous forme de gouttelettes provenant de la toux et des éternuements.

Mais les experts pensent qu'il peut survivre sur des surfaces, peut-être pendant des jours.

Il est donc important que votre téléphone - à la maison, votre portable ou au travail - soit nettoyé soigneusement et régulièrement.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une femme sud-coréenne porte un gant en plastique à l'aéroport international d'Incheon

Tous les grands fabricants de téléphones mettent en garde contre le nettoyage de votre téléphone avec de l'alcool, un désinfectant pour les mains ou des lingettes stérilisantes, car cela peut endommager la couche protectrice de l'écran. L'endommagement de cette couche pourrait faciliter l'adhésion des germes à l'appareil.

Les téléphones modernes ont tendance à être résistants à l'eau. Vous pouvez donc nettoyer votre téléphone avec de l'eau et du savon ordinaires et un essuie-tout à usage unique, mais vérifiez que votre téléphone est résistant à l'eau avant de l'essayer.

Quel est le risque pour les enfants ? - Louise, Londres

En général, les enfants semblent être relativement peu touchés par les coronavirus, selon les données de la Chine.

Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils sont capables de se débarrasser de l'infection ou qu'ils n'ont aucun symptôme ou seulement des symptômes très légers semblables à ceux d'un rhume.

Cependant, les enfants souffrant de problèmes pulmonaires sous-jacents, comme l'asthme, doivent être plus prudents, car le virus pourrait déclencher une attaque.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Trois bambins

Pour la plupart des enfants, cependant, il s'agira d'une infection respiratoire comme une autre et il n'y a pas lieu de s'alarmer.

Le gouvernement britannique pourrait fermer des écoles pour empêcher la propagation du virus, s'il le souhaitait. Des écoles en Italie et en Iran ont déjà été fermées.

Le virus peut-il se propager sur les billets et les pièces de monnaie ? - David Webber, Dorset

Le gouvernement chinois a déclaré que les espèces reçues par toutes les banques doivent être stérilisées avant d'être remises aux clients, afin de réduire la propagation de la maladie.

L'utilisation de cartes sans contact peut minimiser le risque de manipulation d'argent liquide. Cependant, ces cartes peuvent également héberger des germes et des virus.

La meilleure pratique consiste à se laver soigneusement les mains après avoir manipulé des cartes, des pièces de monnaie ou des billets de banque.

Le gouvernement fermerait-il les frontières du Royaume-Uni pour endiguer la propagation du virus ? - Emma, Dagenham

Bien que certains pays, dont l'Australie et les États-Unis, aient introduit des restrictions de voyage dans certaines zones où des foyers de coronavirus se sont déclarés, le Royaume-Uni ne prévoit pas de fermer ses frontières.

Le gouvernement déclare vouloir assurer la sécurité des personnes tout en minimisant l'impact social et économique de toute épidémie.

Si les vols à destination et en provenance d'autres pays étaient annulés, les gens pourraient toujours trouver d'autres moyens de se rendre au Royaume-Uni.

C'est également l'avis de l'Organisation mondiale de la santé : elle n'est pas favorable aux restrictions de commerce et de voyage vers les pays où sévissent des épidémies de coronavirus, car elle affirme que ces mesures ne sont tout simplement pas efficaces.

Actuellement, tous les vols et navires arrivant au Royaume-Uni doivent fournir une déclaration attestant que leurs passagers vont bien. Le ministère des affaires étrangères fournit des conseils aux ressortissants britanniques à l'étranger et à ceux qui prévoient de voyager.

Quelles sont les différences entre le coronavirus et la grippe ? - Brent Starr, Gresham, Oregon, États-Unis

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une jeune femme traite son asthme à l'aide d'un inhalateur

Le coronavirus et la grippe partagent de nombreux symptômes similaires, ce qui rend le diagnostic difficile sans test. Les principaux symptômes du coronavirus à surveiller sont la fièvre et la toux. La grippe présente souvent d'autres symptômes, comme un mal de gorge, tandis que les personnes atteintes de coronavirus peuvent avoir le souffle court.

Toute personne qui soupçonne avoir attrapé un coronavirus ne doit pas se rendre au cabinet médical, à la pharmacie ou à l'hôpital. Elle doit plutôt appeler le numéro vert pour parler aux autorités sanitaires.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Salle d'examen - élève (visage non représenté) tenant un stylo

Comment les commissions d'examen se préparent-elles au cas où les écoles devraient fermer ? - Amanda, Berkshire

Les commissions d'examen de tout le Royaume-Uni déclarent actuellement qu'il n'y a pas de changement dans les horaires et que les étudiants, les écoles et les collèges doivent se préparer aux examens comme d'habitude.

Les organismes de surveillance des examens Ofqual en Angleterre, SQA en Écosse, Qualifications Wales et CCEA en Irlande du Nord affirment qu'ils suivent la situation de près.

Les examens en Écosse commencent fin avril et dans les trois autres pays début mai.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une femme enceinte malade tenant un mouchoir sur son nez

Si mon mari et moi attrapons le virus, nos animaux de compagnie pourraient-ils être infectés ? - Pat Jackson

Non. Selon l'Organisation mondiale de la santé, rien ne prouve que le coronavirus puisse être transmis entre les humains et les animaux domestiques.

Les coronavirus sont présents chez presque toutes les espèces animales, y compris chez l'homme. Ils sont généralement spécifiques à une seule espèce et la transmission entre espèces est très rare.

Mais vous devez tout de même vous assurer qu'après avoir touché vos animaux domestiques, vous vous lavez régulièrement les mains à l'eau et au savon. Les animaux de compagnie peuvent être porteurs de bactéries comme l'E.coli et la salmonelle, et ces insectes peuvent se transmettre entre les animaux et les humains.