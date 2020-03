Copyright de l’image Reuters Image caption Harvey Weinstein était l'une des figures les plus puissantes de l'industrie cinématographique

Cette sentence est saluée comme une immense victoire et un moment décisif pour le mouvement #MeToo.

Harvey Weinstein, autrefois l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood, a été condamné à 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol.

Mais comment le magnat du cinéma a-t-il fini par être condamné ?

Voici sept questions clés qui permettent d'expliquer comment il en est arrivé là et le scandale qui a déclenché le mouvement #MeToo.

1. Qui est Harvey Weinstein ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Weinstein a produit de nombreuses superproductions, dont Shakespeare in Love

Ce producteur de 67 ans est le co-fondateur de la société de divertissement Miramax, qui a défié la domination des grands studios hollywoodiens pour devenir une force avec laquelle il faut compter.

Weinstein et son frère Bob ont été à l'origine d'une série de films à succès dans les années 1990, notamment Sex, Lies, and Videotape, The Crying Game, Pulp Fiction et Shakespeare in Love.

Ce dernier a remporté sept Oscars en 1999, dont celui du meilleur film.

Son influence dans l'industrie cinématographique peut être illustrée par une étude qui a analysé les discours d'acceptation des Oscars.

En 2015, elle a révélé que Weinstein avait été remercié ou loué dans 25 discours - autant de fois que Dieu-, et juste après le célèbre réalisateur et producteur Steven Spielberg.

2. De quoi est-il accusé ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'actrice Rose McGowan a été l'une des premières femmes à accuser publiquement Harvey Weinstein

Les premières allégations d'inconduite sexuelle à l'encontre de M. Weinstein ont fait surface en octobre 2017.

Le journal New York Times et le magazine New Yorker ont publié des articles dans lesquels des dizaines de femmes accusaient le magnat d'inconduite sexuelle, d'agression et de viol.

Les actrices Rose McGowan et Ashley Judd font partie des femmes qui se sont manifestées publiquement les premières.

Weinstein a été accusé d'avoir forcé des femmes à le masser, à le regarder nu et de leur promettre de les aider à faire avancer leur carrière en échange de faveurs sexuelles.

Il a suscité d'autres allégations et au moins 80 femmes l'ont accusé d'inconduite sexuelle remontant à plusieurs décennies, notamment des stars d'Hollywood comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman et Salma Hayek.

Mais il n'y avait pas que des acteurs, des allégations sur son inconduite ont également été faites par des employés de bureau, comme l'ancienne assistante Lisa Rose.

3. De quoi a-t-il été reconnu coupable ?

Copyright de l’image Reuters Image caption Weinstein a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi en 2006

Weinstein a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation lors de son procès pour agression sexuelle en février 2020 à New York, plus de deux ans après que les premières allégations à son encontre ont été formulées.

Après cinq jours de délibération, le jury l'a déclaré coupable d'un acte sexuel criminel au premier degré et de viol au troisième degré.

Il a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi en 2006 et d'avoir violé l'ex-actrice Jessica Mann en 2013.

Il a été acquitté du viol au premier degré et de deux chefs d'accusation d'agression sexuelle et comportement de prédateurs.

Pendant le procès, il avait l'air frêle et a utilisé un déambulateur après une opération du dos.

Suite au verdict, le juge a ordonné qu'il soit envoyé en prison immédiatement mais après le procès, il s'est plaint de douleurs à la poitrine et a été conduit à l'hôpital.

De nombreux accusateurs de Weinstein, ainsi que d'autres critiques, ont exprimé leur frustration à la nouvelle de son transfert à l'hôpital, arguant qu'il devrait être en prison.

Ses avocats ont déclaré aux médias locaux que ni lui ni eux n'avaient de pouvoir sur cette décision.

Après son opération, Weinstein a été détenu à la fameuse prison de Rikers Island à New York en attendant sa condamnation.

4. Quel était le plaidoyer de Weinstein ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'équipe juridique de Weinstein comprend l'avocate Donna Rotunno

Weinstein a plaidé non coupable pour le viol de Jessica Mann et l'agression sexuelle de Mimi Haleyi.

Ses avocats ont fait valoir que les relations étaient consensuelles.

Il a présenté des excuses le 5 octobre 2017, admettant avoir "causé beaucoup de peine", mais contestant les allégations.

5. Qu'est-il arrivé à Weinstein ?

Copyright de l’image AFP Image caption La femme de Weinstein, Georgina Chapman, a annoncé en octobre 2017 qu'elle le quittait

La femme de Weinstein, Georgina Chapman, a annoncé en octobre 2017 qu'elle le quittait.

Ce même mois, l'organisation à l'origine des Oscars a voté l'expulsion de Weinstein. L'Académie des arts et des sciences cinématographiques avait alors déclaré "Ce qui est en jeu ici est un problème profondément troublant qui n'a pas sa place dans notre société."

Il a également été renvoyé de la Weinstein Company, l'entreprise que lui et son frère ont fondée en 2005 après avoir quitté Miramax.

La société a déposé son bilan en mars 2018.

Lors du procès de Weinstein à New York, l'actrice Rosanna McGowan, qui prétend avoir été violée par le producteur du film, a déclaré "C'est vous qui avez provoqué cela en blessant tant de gens. Vous n'avez que vous-même à blâmer".

6. Est-ce la seule fois que Weinstein sera jugé ?

Copyright de l’image EPA Image caption Il est probable que le producteur hollywoodien Harvey Weinstein sera de retour au tribunal

C'est peu probable.

Weinstein est toujours accusé à Los Angeles d'avoir agressé deux femmes et d'autres affaires sont en cours d'examen.

Le 6 janvier 2020, les procureurs du comté de Los Angeles ont accusé Weinstein d'avoir prétendument violé une femme et agressé sexuellement une autre dans des incidents distincts sur une période de deux jours en 2013.

Le 18 février 2013, M. Weinstein se serait rendu dans un hôtel et aurait violé une femme après s'être introduit dans sa chambre, ont déclaré les procureurs.

Le lendemain, M. Weinstein aurait agressé sexuellement une femme dans une suite d'hôtel à Beverly Hills.

Les charges retenues contre M. Weinstein comprennent le viol, la copulation orale forcée, la pénétration sexuelle par la force et les violences sexuelles par la contrainte.

En décembre 2019, les avocats ont déclaré avoir conclu un accord provisoire de 25 millions de dollars (19 millions de livres sterling) avec certains plaignantes.

Depuis lors, au moins quatre plaignantes se sont retirés de l'accord, qui est maintenant remis en question.

Bien qu'au moins 80 femmes l'accusent d'inconduite sexuelle depuis des décennies, la plupart de ces plaintes n'ont cependant pas donné lieu à des poursuites pénales, car elles sont imprescriptibles - ce qui signifie qu'elles se sont produites il y a trop longtemps.

Comment le scandale a-t-il déclenché le mouvement #MeToo ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le mouvement #MeToo est devenu viral suite aux allégations contre Weinstein

La phrase #MeToo a été vue en ligne dès 2006, lorsqu'elle a été utilisée par Tarana Burke, une survivante d'abus sexuels et activiste américaine.

Mais elle est devenue virale sur les médias sociaux à la suite du scandale Weinstein.

Le mouvement #MeToo a inspiré les femmes à rendre publiques les allégations de mauvaise conduite contre des hommes puissants.

Les activistes et les experts juridiques considèrent la condamnation du magnat d'Hollywood comme un test pour le mouvement, et pas seulement pour les cas de célébrités.

