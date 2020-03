Copyright de l’image Reuters Image caption Le couple Trudeau

Sophie Grégoire Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau, a été testée positive au coronavirus à son retour d'un voyage à Londres, selon un communiqué du bureau du Premier ministre.

"Elle restera isolée pour le moment. Elle se sent bien, prend toutes les précautions recommandées et ses symptômes restent légers", peut-on lire dans le communiqué.

Le couple a décidé de s'isoler désormais.

M. Trudeau est en bonne santé et ne présente aucun symptôme, selon son bureau, mais il restera isolé pendant 14 jours.

Il n'est pas prévu pour l'instant que M. Trudeau subisse un test de dépistage du coronavirus.

"Le Premier ministre continuera à assumer pleinement ses fonctions et s'adressera aux Canadiens demain [vendredi]", a déclaré son bureau.

Il y a actuellement environ 103 cas confirmés de coronavirus au Canada.

Malade après un voyage à Londres

Mme Grégoire Trudeau était avec d'autres célébrités à un événement à Londres

Mme Trudeau a commencé à présenter de légers symptômes de type grippal, notamment une faible fièvre, tard dans la nuit de mercredi à mercredi, après son retour du Royaume-Uni.

Entre autres engagements, elle avait participé à un événement caritatif auquel ont assisté 12 000 personnes à la Wembley Arena pour la journée WE, une série annuelle d'événements visant à renforcer l'autonomie des jeunes.

Elle a partagé la scène avec l'ancien Premier ministre australien Julia Gillard et la chanteuse Leona Lewis. Parmi les autres invités à l'événement figuraient le célèbre chef cuisinier Jamie Oliver, l'acteur Idris Elba et le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton.

Après avoir été testée positive au Covid-19, Mme Grégoire Trudeau a déclaré "bien que je ressente des symptômes inconfortables du virus, je serai bientôt sur pied.

Les professionnels de la santé contacteront les personnes que Mme Grégoire Trudeau a récemment rencontrées.

Toutefois, les personnes qui ont été en contact avec le Premier ministre sont considérées comme n'étant pas en danger, car M. Trudeau n'a présenté aucun symptôme.

Un certain nombre d'hommes politiques du monde entier se sont isolés ces derniers jours après avoir été en contact possible avec le virus, notamment cinq républicains américains de haut rang et un ministre canadien.