L'amour ''blasien'': ''le jour où nous avons présenté nos familles noires et asiatiques''

Depuis la fin de l'apartheid - et même quelques années avant - les jeunes Sud-Africains sont libres de sortir avec qui ils veulent.

Mais les relations entre les Noirs et la population asiatique du pays restent assez rares - et l'approbation des parents et des grands-parents n'est pas acquise d'avance.

Alors que sa mère ajoute de la poudre d'ail aux vers mopane en train de frire sur le poêle derrière lui, Tumelo fait des petits mouvements légers sur sa chaise pivotante.

C'est un grand jour. Sa petite amie Ithra et sa famille viennent pour le déjeuner.

Elle a envoyé un SMS pour dire qu'ils arrivent dans quelques minutes.

Ce sera la première fois que sa famille noire et sa belle famille d'origine asiatique se rencontreront.

Tumelo porte un T-shirt et un jean, mais pour une fois, il a l'air agité.

"Cela me rend nerveux parce que c'est un exemple de ce que signifie vraiment intégrer", dit-il.

Plus tôt dans la semaine, lorsque j'ai rencontré Tumelo et Ithra près du centre commercial Rosebank à Johannesburg, ils avaient expliqué que deux choses cruciales étaient sur le point de se produire: ils allaient savoir s'ils allaient obtenir des stages de médecin junior au Cap - et ils allaient se présenter leurs parents respectifs.

"Je suis nerveux," avait admis Ithra.

"Je ne le suis pas," avait dit Tumelo, "je suis excité!"

Fin 2019, Ithra et Tumelo, tous deux âgés de 24 ans, sont à la fin de leur dernière année de médecine à la Wits University de Johannesburg.

Ils sont devenus amis dès leur première année et ont commencé à sortir ensemble en troisième année.

Tout au long de leur amitié, ils ont eu chacun d'autres relations en dehors de leurs races.

"C'était presque comme si sortir avec quelqu'un de blanc, c'est normal", dit Tumelo.

L'apartheid, la ségrégation raciale approuvée par le gouvernement sud-africain, a officiellement pris fin en 1994 lorsque Nelson Mandela est devenu président.

C'est aussi l'année de la naissance du couple, donc ils font partie de la génération dite ''Born Free''.

Composant déjà plus de 40% du pays, il s'agit de la première génération en Afrique du Sud, libre de travailler, vivre et voter comme bon lui semble.

Ils sont également libres d'aimer qui ils veulent, du moins en théorie.

Les relations entre les Sud-Africains noirs et asiatiques restent cependant rares.

"Nous sommes le seul couple ''blasien'' de notre classe", explique Ithra. "Nous sommes environ 300.

Le #Blasian est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux et il et utilisé par les Noirs ou les Asiatiques dans leurs relations les uns avec les autres - documentant parfois les défis spécifiques auxquels ils font face.

La famille d'Ithra vient de Cape Malay, une communauté d'ethnies mixtes asiatiques qui sont en Afrique du Sud depuis des générations.

Née au Kenya d'un père indien, Ithra est retournée dans le pays d'origine de sa mère - à Johannesburg - à l'âge de six ans.

C'est là qu'elle a décidé de rester à l'université et qu'elle a rencontré Tumelo, né dans la ville.

Ithra a eu une éducation libérale. Sa mère, Rayana, s'était activement opposée et s'était organisée contre l'apartheid.

Mais tout le monde n'était pas prêt pour sa relation avec Tumelo.

Jusqu'à présent, Ithra et Tumelo vivaient chez eux, sous la surveillance de leurs familles.

Mais ils s'éloigneront bientôt ensemble dans une nouvelle ville. Seuls.

Bien qu'elle ait toujours soutenu sa fille avec un noir la mère de Ithra semble souvent hésitante.

"C'est tout un processus. Il pourrait y avoir un avenir entre Ithra et Tumelo", dit-t-elle.

Un selfie Instagram de Ithra et deux de ses sœurs, Iman et Taleah

"Je ne vous ai jamais élevés pour être racistes", dit Rayana qui s'adresse directement à ses filles. "Mais la réalité est que c'est la première fois que j'entre dans la maison d'une famille noire dans le contexte de beaux-parents possibles, vous savez? interroge-t-elle.

"J'ai vécu dans l'apartheid, ces clivages étaient réels. Je me souviens avoir été tellement en colère contre mes parents et mes grands-parents pour ne pas avoir fait quelque chose à ce sujet.

Comment pourrions-nous faire partie d'un système aussi cruel et injuste - et vous l'avez permis?, poursuit la mère de Ithra.

Les attitudes à l'égard des relations interraciales sont un indicateur du chemin parcouru par les Sud-Africains en termes d'intégration et de lutte contre les préjugés, selon un rapport de 2017 de l'Institut pour la justice et la réconciliation (IJR), mais les données suggèrent qu'il y a eu peu de progrès.

Un sondage d'opinion annuel à l'échelle nationale, le Baromètre de la réconciliation de l'Afrique du Sud, ne montre presque aucun changement dans le nombre de personnes qui approuveraient un membre de la famille proche épousant une personne d'un autre groupe racial, note le rapport - la proportion était de 47% en 2003 et est restée la même en 2015, même si le nombre de ceux qui ont refusé a légèrement diminué.

Les taux d'approbation chez les blancs ont augmenté de manière significative au cours de cette période, bien qu'ils soient encore plus négatifs que les autres concernant le mariage interracial.

L'approbation du mariage interracial parmi les communautés métisses et indiennes a en fait chuté au cours des 12 années, jusqu'en 2015.

Dans le même temps, le nombre de mariages interraciaux augmente.

Une étude de l'Université du Nord-Ouest à Mahikeng a montré qu'en 1996, un seul mariage sur 300 impliquait des personnes de races différentes, mais en 2011, c'est devenu environ un mariage sur 100.

Les données recueillies pour la BBC par Statistics of South Africa à partir de l'Enquête générale sur les ménages montrent également qu'il y avait environ 8114 couples mariés ''blasiens'' en 2018 (définis comme les mariages entre les Noirs et les personnes d'origine asiatique - y compris les Indiens, les Malais du Cap et les Asiatiques de l'Est). Cela représente 0,1% du total.

Selon le recensement de 2011, les trois quarts de la population sud-africaine sont noirs et les Asiatiques ne représentent que 2,5%. Le reste de la population se divise plus ou moins également entre les blancs et les métis.

C'est le jour de la grande réunion et la maman de Tumelo, Modjadji, a tout mis en œuvre.

Elle a passé la matinée à préparer les vers mopane, les tripes et les pattes de poulet. Elle a également acheté de la viande halal en particulier.

"Ils doivent me connaître comme je suis et je vais les connaître tels qu'ils sont", sourit-elle.

Elle veut que ses enfants aient cette liberté, mais elle ne veut pas qu'ils abandonnent leur culture.

Et cela signifie ne pas faire de compromis sur la consommation de pattes de poulet et de tripes, ou sur la consommation d'alcool, devant des gens qui n'y sont pas habitués.

"Ils sont là", dit Tumelo, se levant pour aller à la porte. Ithra, Rayana et son mari et les sœurs d'Ithra arrivent avec des fleurs et des casseroles profondes contenant de la nourriture asiatique: du biryani et du poulet tandoori.

Modjadji jette ses bras autour de Rayana. "Mon amie!" elle dit. "Mon ami! Enfin!"

"Tumelo me taquinait!" dit Rayana après une longue étreinte. "Il a dit que tu préparais des vers!"

"c'est exact!" dit Modjadji en riant.

"Oh", répond Rayana, avec léger sourire.

Image caption Les vers mopane sont en fait des chenilles qui se nourrissent des feuilles de l'arbre mopane

Alors que les familles s'assoient pour manger, le frère de Tumelo récite une prière chrétienne. Puis la conversation reprend, et on parle de ceux qui ne sont pas à table - à savoir les grands-parents d'Ithra.

"La réaction de mes parents est basée sur la peur", explique Rayana. "Je pensais à mes propres jours d'enfance. À l'école, parce que nous vivions dans ce qui était connu comme une zone colorée et qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs autour de nous ...", conclut Rayana.