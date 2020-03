Copyright de l’image Getty Images Image caption Les règles s'appliqueront à une grande variété de produits

De nouvelles règles pourraient entraîner la fin d'une culture du "jetable" qui fait que des produits sont achetés, utilisés brièvement, puis mis en poubelle.

La réglementation s'appliquera à une gamme d'articles de tous les jours tels que les téléphones portables, les textiles, l'électronique, les batteries, la construction et l'emballage.

Elle veillera à ce que les produits soient conçus et fabriqués de manière à durer - et donc à être réparés en cas de problème.

Cela devrait signifier que votre téléphone durera plus longtemps et s'avèrera plus facile à réparer.

Il 'agit d'un mouvement mondial appelé le droit à la réparation, qui a conduit à l'organisation d'ateliers ''de réparation'' pour les citoyens dans plusieurs villes du Royaume-Uni.

Le plan est présenté par la Commission européenne. Cela devrait également créer des normes pour le Royaume-Uni - même après le Brexit.

En effet, il ne sera probablement pas intéressant pour les fabricants de produire des modèles de qualité inférieure qui ne peuvent être vendus qu'en Grande-Bretagne.

Proposition ''ambitieuse''

Tout cela fait partie de ce qu'un groupe vert appelle la proposition ''la plus ambitieuse et la plus complète'' jamais présentée pour réduire l'impact environnemental et climatique des choses que nous utilisons et portons.

Les propositions visent à faire des produits respectueux de l'environnement. Cela pourrait signifier que les fabricants utilisent des vis pour maintenir les pièces en place, plutôt que de la colle.

Copyright de l’image AFP Image caption L'objectif de l'UE est d'inciter les fabricants à garantir la longévité des produits

Les règles en question visent également à lutter contre ce qu'on appelle "l'obsolescence prématurée". Les produits sont fabriqués avec une durée de vie délibérément limitée pour forcer les consommateurs à acheter un modèle plus récent.

Un groupe vert, le Bureau européen de l'environnement (BEE), a déclaré: "cette stratégie est une opportunité unique de transformer la façon dont nous fabriquons, utilisons et éliminons nos produits d'une manière qui profite aux personnes et à la planète. "

Il invite les politiciens européens à concrétiser ces plans.

Matériaux recyclés

L'UE souhaite également fixer un objectif de réduction des déchets alimentaires, mettre fin au suremballage et réduire la pollution micro plastique.

Les autres recommandations contenues dans les propositions, connues sous le nom de Plan d'action pour l'économie circulaire, sont les suivantes:

• augmentation du contenu recyclé dans les produits

• réduire l'impact des produits sur le climat et l'environnement

• inciter à un nouveau type d'utilisation par les consommateurs où les producteurs gardent la propriété du produit ou la responsabilité de ses performances tout au long de son cycle de vie - comme la location automobile

L'idée est d'encourager les fabricants à s'assurer que les choses ne se cassent pas - car ils devront prendre en charge la réparation ou le remplacement.

Les nouvelles règles vont plus loin que les réglementations plus étroites précédentes visant à garantir la capacité de réparation des "produits blancs" tels que les réfrigérateurs et les machines à laver.

Lire aussi :

Le nouveau plan de l'UE pourrait restaurer une partie de la réputation du bloc en matière de leadership environnemental après le rejet du plan climatique de la semaine dernière.

Le ton du document est en faveur de l'environnement. Il commence: "Il n'y a qu'une seule planète Terre, mais d'ici 2050, le monde consommera comme s'il y en avait trois."

Il note: "De nombreux produits se décomposent trop rapidement, ne peuvent pas être facilement réutilisés, réparés ou recyclés, et beaucoup sont conçus pour un usage unique."

Media playback is unsupported on your device Les bienfaits de la jacinthe d’eau

Le rapport indique que la consommation mondiale de matériaux tels que la biomasse (matière végétale), les combustibles fossiles, les métaux et les minéraux devrait doubler au cours des 40 prochaines années.

Et il indique que la moitié des émissions totales de gaz à effet de serre et plus de 90% de la perte de biodiversité et du stress hydrique proviennent de l'extraction et du traitement des ressources.

Les mesures devront être approuvées par les États membres et les députés. Mais pour agir, il faut qu'ils soient sous pression de leurs citoyens qui ne semblent pas apprécier ''la culture du jetable''.

Suivre Roger sur Twitter.