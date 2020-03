Pourquoi votre nouveau collègue de travail pourrait être un robot

Copyright de l’image Automata Image caption Bienvenue dans l'espace de travail de l'avenir - voici le robot EVA au travail

Vous entendez EVA avant de le voir. Un bruit vrombissant et sifflant vous accueille lorsque vous entrez dans les bureaux d'Automata, une start-up de robotique basée à Londres.

D'un côté, un bras robotique passe par un ensemble complexe de mouvements: six articulations se tordant et tournant dans une séquence qui, dans le monde réel, correspondrait à placer une étiquette sur un colis.

C'est EVA, et il fait ces mouvements sans arrêt pour tester sa fiabilité.

Autour du bureau et de l'atelier, il y a plus d'une douzaine d'autres unités EVA, certaines étant démontées par les ingénieurs, d'autres en attente de tests.

Il doit être très étrange la nuit alors qu'EVA continue son travail, simulant la fixation d'étiquettes.

Les fondateurs des automates Suryansh Chandra (à gauche) et Mostafa Elsayed

Ce bras robotique est né du travail de l'ancien architecte Suryansh Chandra et de son partenaire commercial Mostafa Elsayed.

"Nous avons commencé avec l'intention de démocratiser la robotique, de rendre l'automatisation accessible et abordable pour autant de personnes que nécessaire", explique M. Chandra.

Ils parient qu'il y a des milliers, sinon des millions, de petites entreprises qui ont besoin de tâches répétitives à faire, mais ne peuvent pas se permettre un gros robot industriel.

EVA a donc été développé à partir de pièces fiables et bon marché. Il utilise les mêmes moteurs qui alimentent les vitres électriques des voitures, tandis que les puces informatiques sont similaires à celles utilisées dans le secteur de l'électronique grand public. Cela leur permet de vendre EVA à 8 000 livres.

Automata n'est qu'une entreprise qui essaie de trouver un marché plus large pour les robots et de changer la façon dont les choses sont faites.

Plus de 2,4 millions de robots industriels fonctionnent dans des usines à travers le monde, selon les données de la Fédération internationale de robotique (IFR), qui prévoit une croissance des ventes à deux chiffres entre 2020 à 2022.

La majorité des robots effectuent actuellement des travaux répétitifs dans de grandes usines, produisant des voitures, de l'électronique et du métal.

Ces armes industrielles géantes ont longtemps été puissantes et précises, mais ont manqué d'adaptabilité.

A robot safely picking up pastries and cakes

Pourtant, aujourd'hui, les développements de l'intelligence artificielle, associés à une technologie de vision améliorée et à de meilleurs dispositifs de préhension, ouvrent de nouveaux marchés.

Les achats en ligne ont donné à l'industrie une opportunité juteuse. Dans des entrepôts géants, des millions d'objets de toutes formes et tailles différentes doivent être triés et déplacés.

Choisissez et mélangez

Pour remplacer les humains sur ce marché en croissance, les robots doivent être capables de reconnaître et de saisir toutes sortes d'objets différents.

«Ce qu'un enfant peut faire facilement, c'est-à-dire mettre la main dans une poubelle et saisir un objet, est vraiment difficile pour un robot. Il a fallu une tonne de technologie pour le rendre possible», explique Vince Martinelli, de la société américaine RightHand Robotics. .

RightHand Robotics utilise une aspiration et une pince pour saisir les objets

Son entreprise a été l'une des premières à développer une pince pouvant être montée à l'extrémité du bras du robot, lui permettant de saisir des objets de différentes tailles.

Leur fixation par un bras de robot utilise un dispositif d'aspiration et trois doigts pour saisir des objets. La ventouse s'étend d'abord pour sélectionner l'élément, puis les trois doigts le fixent.

Le robot utilise une caméra liée à l'intelligence artificielle pour identifier et localiser l'objet qu'il souhaite.

L'explosion des achats en ligne a créé une demande pour ce type de technologie; À elle seule, Amazon a investi des centaines de millions de dollars dans la technologie pour ses entrepôts.

"Quand je vais dans un magasin, je fournis gratuitement la main-d'œuvre de cueillette. Je fais le tour du magasin en saisissant les choses que je veux. Si je commande en ligne, j'ai en quelque sorte réexporté cette main-d'oeuvre chez le détaillant et ils doivent comprendre maintenant comment faire la gestion des articles ", explique M. Martinelli.

Ramasser des objets délicats a été un défi pour les robots

Soft Robotics, également basée aux États-Unis, s'attaque au même problème, mais d'une manière différente.

Sa main robotique a des doigts en caoutchouc qui se remplissent d'air, ce qui leur permet de manipuler des aliments délicats comme des biscuits et des pâtisseries.

"L'industrie alimentaire est presque entièrement manuelle aujourd'hui, car chaque morceau de nourriture, chaque escalope de poulet, varie en forme et en poids. Vous avez également une dimension supplémentaire de sécurité alimentaire et de propreté", explique Carl Vause, le directeur de Soft Robotics.

M. Vause pense que la technologie de son entreprise se prêtera également à l'industrie du vêtement.

Le professeur Lepora affirme que la création de mains de robot n'est "qu'un défi d'ingénierie"

Bien que de tels systèmes confèrent aux bras robotiques plus de compétences, leur dextérité est encore loin de celle de la main humaine.

Les chercheurs du Bristol Robotics Laboratory (un partenariat entre l'Université de l'Ouest de l'Angleterre et l'Université de Bristol) pensent que la grande percée serait de donner aux mains du robot un sens du toucher.

Le professeur Nathan Lepora, chef du groupe de robotique tactile, a développé des capteurs en caoutchouc capables de détecter et de cartographier les surfaces.

Le système utilise une caméra à l'intérieur de chaque "doigt" qui détecte la façon dont la pointe en caoutchouc se gonfle et se déplace lorsque vous touchez un objet.

À l'aide d'un type d'intelligence artificielle appelé apprentissage automatique, le robot est ensuite formé pour reconnaître les objets simplement en les touchant et en voyant comment la pointe en caoutchouc réagit.

Le professeur Lepora pense que d'ici la fin de cette décennie, les robots seront capables de manipuler des objets, de les assembler et de les bricoler de la même manière que les humains le font avec leurs mains.

"Ce n'est qu'un défi d'ingénierie, selon lui. Il n'y a rien de magique dans la façon dont nous utilisons nos mains", dit-il.

Un tiers de tous les emplois pourraient être "radicalement transformés" par l'automatisation, selon l'OCDE

''Réaction émotionnelle''

Les développements futurs dans le matériel robotique et l'intelligence artificielle laisse croire que les robots seront en mesure de faire de plus en plus des tâches qui sont effectuées par les humains.

Selon un rapport de l'OCDE, 14% des emplois sont "à haut risque d'automatisation" et 32% des emplois pourraient être "radicalement transformés", le secteur manufacturier étant le plus à risque.

C'est un sujet sensible pour ceux qui travaillent dans l'industrie de la robotique et les entreprises qui utilisent des robots.

M. Chandra fait valoir que sa technologie éliminera les emplois ennuyeux et répétitifs que les humains n'aiment pas et ne sont pas très bons, et en créera également de nouveaux qui sont susceptibles de les remplacer.

"Il y a certainement des dizaines de milliers de nouveaux emplois qui existent pour convenir à la société actuelle qui n'existaient pas auparavant. Je pense donc que la constance des emplois est une fiction, ce n'a jamais vraiment été le cas", dit-il.