Copyright de l’image Getty Images Image caption Ava DuVernay avec certains acteurs qui ont joué dans 'When They See Us'

Netflix et la réalisatrice Ava DuVernay sont poursuivis par l'ancienne procureur Linda Fairstein pour son portrait dans 'When They See Us'.

La série raconte l'histoire de cinq adolescents qui ont été condamnés à tort pour viol en 1989 - leur cas a attiré l'attention nationale aux États-Unis et ils sont devenus connus sous le nom de 'Central Park Five'.

Linda Fairstein était en charge des crimes sexuels à Manhattan lorsque les faits se sont déroulés. Mais elle dit que l'émission l'a faussement dépeinte comme une "méchante raciste et contraire à l'éthique".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Linda Farstein a été abandonnée par ses éditeurs de livres après la sortie de When They See Us sur Netflix

L'ancien procureur, joué par Felicity Huffman, a un grand rôle dans la série qui a remporté un Emmy.

Le procès en diffamation allègue que chaque fois que le personnage apparaît, sa représentation a été "délibérément calculée" pour créer "un personnage méchant de manière claire et sans équivoque qui sera la cible de haine et de diffamation pour ce qui est arrivé aux Cinq".

Après la sortie de la série, Linda Fairstein, romancière criminelle à succès, a été abandonnée par son éditeur et son agent, et le procès prétend qu'elle a également fait annuler des conférences, ainsi que perdu un "nombre important" d'emplois de consultant juridique.

Elle affirme que sa réputation en tant que procureur a été "souillée, voire détruite".

Netflix a répondu en qualifiant la poursuite de "frivole" et "sans fondement".

Qui étaient les cinq de Central Park ?

Un soir de printemps 1989, un groupe d'une trentaine d'adolescents traînait dans Central Park, à New York.

Certains d'entre eux causaient de sérieux problèmes, notamment en blessant gravement d'autres personnes dans le parc et en harcelant les sans-abri.

Le même soir, une femme blanche de 28 ans, Trisha Meili, faisait son jogging dans le parc.

Elle a été retrouvée battue et violée et est restée dans le coma pendant 12 jours - et pendant ce temps, le cas de la joggeuse de Central Park allait s'emparer de la ville de New York.

Cinq jeunes hommes noirs et hispaniques, âgés de 14 à 16 ans, seront déclarés coupables et emprisonnés pour ce crime.

Ils sont alors connus sous le nom de "Central Park Five" (les cinq de Central Park).

Mais ils n'avaient pas commis le crime.

