Coronavirus : à quand la fin de la pandémie ?

Le monde est passé en veille ou plutôt tourne à la limite au ralenti. Les espaces qui hier grouillaient de vie au quotidien sont devenus des lieux fantômes.

A travers le monde, les populations sont soumises à d'énormes restrictions, qu'il s'agisse de la fermeture des écoles, des restrictions de voyage ou d'interdictions de rassemblements de masse.

Il s'agit d'une réponse mondiale sans précédent à une maladie : le coronavirus Covid-19. Mais quand cela va-t-il cesser et quand pourrons-nous reprendre nos activités ?

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a indiqué qu'il espère que le Royaume-Uni pourra "renverser la vapeur" dans la lutte contre le coronavirus dans les 12 prochaines semaines et que le pays pourrait tourner la page de la pandémie.

Mais même si le nombre de cas commence à diminuer dans les trois prochains mois, nous serons encore loin de la fin.

La pandémie du coronavirus pourrait mettre plus de temps pour disparaitre, voire des années.

Il est clair que la stratégie actuelle de confinement d'une grande partie de la société n'est pas viable à long terme.

Les dommages sociaux et économiques seraient catastrophiques pour chaque pays et à l'échelle mondiale.

Ce dont les pays ont besoin, c'est d'une "stratégie de sortie" de crise - un moyen de lever les restrictions et de revenir à la normale.

Mais le coronavirus ne va pas disparaître pour autant.

Si vous supprimez les restrictions qui retiennent le virus, les cas monteront inévitablement.

"Nous avons un gros problème dans la définition de la stratégie de sortie et comment nous en sortir", explique Mark Woolhouse, professeur d'épidémiologie et des maladies infectieuses à l'Université d'Edimbourg.

"Ce n'est pas seulement le Royaume-Uni, aucun pays n'a de stratégie de sortie."

C'est un énorme défi scientifique et sociétal.

Il y a essentiellement trois façons de sortir de ce chaos :

un vaccin

suffisamment de personnes qui développent une immunité face à l'infection

ou changer définitivement notre comportement dans la société

Chacune de ces solutions réduirait la capacité de propagation du virus.

Vaccins - au moins 12-18 mois

Un vaccin doit conférer une immunité à une personne afin qu'elle ne tombe pas malade si elle est exposée.

Immunisez suffisamment de personnes, environ 60% de la population, et le virus ne peut pas provoquer d'épidémies - le concept est connu sous le nom d'immunité collective.

Une première personne a reçu un vaccin expérimental aux États-Unis cette semaine après que les chercheurs ont été autorisés à passer outre les règles habituelles d'effectuer des tests sur les animaux en premier.

La recherche sur les vaccins se déroule à une vitesse sans précédent, mais rien ne garantit qu'elle réussisse et cela nécessitera une vaccination à l'échelle mondiale.

La meilleure hypothèse est qu'un vaccin pourrait être trouvé dans 12 à 18 mois si tout se passe bien.

C'est beaucoup de temps à attendre face à des restrictions sociales sans précédent en temps de paix.

"Attendre un vaccin ne devrait pas être qualifié de" stratégie ", ce n'est pas une stratégie", a déclaré le professeur Woolhouse à la BBC.

Immunité naturelle - dans au moins deux ans

La stratégie à court terme du Royaume-Uni consiste à réduire autant que possible les cas pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés - lorsque vous manquez de lits de soins intensifs, les décès augmentent.

Une fois les cas supprimés, cela peut permettre de lever certaines mesures pendant un certain temps - jusqu'à ce que les cas augmentent et qu'un autre cycle de restrictions soit nécessaire.

Mais c'est incertain quand au moment où cela pourrait advenir. Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Sir Patrick Vallance, a déclaré "qu'il n'est pas possible de fixer des délais absolus".

Mais cela pourrait prendre des années à se développer, selon le professeur Neil Ferguson de l'Imperial College de Londres :

"Nous parlons de supprimer la transmission à un niveau où, espérons-le, seule une très petite fraction du pays sera infectée".

"Donc, finalement, si nous poursuivons ainsi pendant plus de deux ans, peut-être qu'une fraction suffisante du pays à ce moment-là pourrait être infectée pour offrir un certain degré de protection communautaire."

Mais il y a un point d'interrogation sur la durée de cette immunité. D'autres coronavirus, qui provoquent des symptômes du rhume courants, entraînent une réponse immunitaire très faible et les gens peuvent attraper le même virus plusieurs fois au cours de leur vie.

Alternatives - pas de solutions claires

"La troisième option est le changement permanent de nos comportement qui nous permettent de maintenir des taux de transmission bas", a déclaré le professeur Woolhouse.

Cela pourrait inclure le maintien de certaines des mesures mises en place. Ou en introduisant des tests rigoureux et l'isolement des patients pour essayer de rester à l'affût de toute épidémie.

"Nous avons effectué une détection précoce et un suivi des contacts la première fois et cela n'a pas fonctionné", ajoute le professeur Woolhouse.

Le développement de médicaments pouvant traiter avec succès une infection à Covid-19 pourrait également aider les autres stratégies.

Ils pourraient être utilisés dès que les gens présentent des symptômes dans un processus appelé "contrôle de la transmission" pour les empêcher de les transmettre aux autres.

Ou pour traiter les patients à l'hôpital afin de rendre la maladie moins mortelle et de réduire les pressions sur les soins intensifs. Cela permettrait aux pays de faire face à un plus grand nombre de cas avant d'avoir à réintroduire des blocages.

L'augmentation du nombre de lits de soins intensifs aurait un effet similaire en augmentant la capacité de faire face à de plus importantes flambées.

J'ai demandé au conseiller médical en chef du Royaume-Uni, le professeur Chris Whitty, quelle était sa stratégie de sortie.

Il m'a dit: "À long terme, il est clair qu'un vaccin est un moyen de s'en sortir et nous espérons tous que cela arrivera le plus rapidement possible."

Et que "globalement, la science trouvera des solutions".