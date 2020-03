Copyright de l’image Getty Images Image caption La circulation a été fortement réduite dans les rues de New York

La pollution atmosphérique et le CO2 diminuent rapidement à mesure que le coronavirus se propage.

Les niveaux de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre dans certaines villes et régions montrent des baisses importantes à mesure que le coronavirus affecte le travail et les déplacements.

Des chercheurs de New York ont déclaré à la BBC que leurs premiers résultats ont montré que le monoxyde de carbone provenant principalement des voitures avait été réduit de près de 50% par rapport à l'année dernière.

Les émissions de gaz à effet de serre ont également fortement diminué.

Mais selon certains avertissements, leur niveau pourrait augmenter rapidement après la pandémie.

Étant donné que l'activité économique mondiale ralentit à la suite de la pandémie du coronavirus, il n'est pas surprenant que les émissions de divers gaz liés à l'énergie et aux transports soient réduites.

Les scientifiques affirment qu'en Mai, lorsque les émissions de CO2 seront à leur maximum grâce à la décomposition des feuilles, les niveaux enregistrés pourraient être les plus bas depuis la crise financière il y a plus d'une décennie.

Copyright de l’image NASA Image caption Une carte publiée par la Nasa montre comment les niveaux de pollution de l'air ont diminué en Chine cette année

Bien que ce ne soit que le début, les données recueillies à New York cette semaine suggèrent que les instructions pour limiter les déplacements inutiles ont un impact significatif.

On estime que les niveaux de trafic dans la ville ont diminué de 35% par rapport à la même période l'année dernière.

Les émissions de monoxyde de carbone, principalement dues aux voitures et aux camions, ont chuté d'environ 50% pendant quelques jours cette semaine, selon des chercheurs de l'Université Columbia.

Ils ont également constaté qu'il y avait une baisse de 5 à 10% de CO2 à New York et une solide baisse de méthane également.

"New York a connu un taux de monoxyde de carbone exceptionnellement élevé au cours des 18 derniers mois", a déclaré le professeur Róisín Commane de l'Université Columbia, qui a effectué les travaux de surveillance de l'air à New York.

"Et c'est le plus propre que j'aie jamais vu. C'est moins de la moitié de ce que nous voyons normalement en mars."

Bien qu'il existe un certain nombre de mises en garde à ces résultats, ils font écho aux impacts environnementaux liés à l'épidémie en Chine et en Italie.

Une analyse réalisée pour le site Web sur le climat Carbon Brief estime qu'il y a eu une baisse de 25% de la consommation d'énergie et des émissions en Chine sur une période de deux semaines.

Selon les experts, cela devrait entraîner une baisse globale d'environ 1% des émissions de carbone de la Chine cette année.

La Chine et le nord de l'Italie ont également enregistré des baisses importantes de dioxyde de carbone qui sont liées à la réduction des déplacements en voiture et de l'activité industrielle.

Le gaz est à la fois un polluant atmosphérique grave et un puissant produit chimique chauffant.

Copyright de l’image ESA Image caption Une image satellite de l'Agence spatiale européenne montrant les niveaux de dioxyde d'azote au-dessus de l'Italie

Alors que l'aviation s'arrête et que des millions de personnes travaillent à domicile, une série d'émissions dans de nombreux pays suivent probablement la même trajectoire descendante.

Alors que les personnes travaillant à domicile augmenteront probablement l'utilisation du chauffage domestique et de l'électricité, la réduction des déplacements domicile-travail et le ralentissement général des économies auront probablement un impact sur les émissions globales.

"Je m'attends à ce que nous ayons la plus petite augmentation, de Mai à Mai, du pic de CO2 que nous avons eu dans l'hémisphère nord depuis 2009, ou même avant", a déclaré le professeur Commane.

Ce point de vue est repris par d'autres sur le terrain, qui pensent que l'arrêt aura un impact sur les niveaux de CO2 pour l'ensemble de cette année.

"Cela dépendra de la durée de la pandémie et de l'ampleur du ralentissement dans l'économie, en particulier aux États-Unis. Mais je pense que nous verrons probablement quelque chose dans les émissions mondiales cette année", a déclaré le professeur Corinne Le Quéré de l'Université d'East Anglia.

"Si cela dure encore trois ou quatre mois, nous pourrions certainement voir une certaine réduction."

Ce qui est susceptible de faire une différence majeure dans l'ampleur des émissions de carbone et de la pollution atmosphérique, c'est la façon dont les gouvernements décident de relancer leurs économies une fois la pandémie atténuée.

En 2008-2009, après le krach financier mondial, les émissions de carbone ont augmenté de 5% en raison des dépenses de relance qui ont stimulé l'utilisation des combustibles fossiles.

Au cours des prochains mois, les gouvernements auront la possibilité de modifier ce résultat. Ils pourraient insister, par exemple, pour que tout renflouement des compagnies aériennes soit lié à des réductions beaucoup plus strictes des émissions de l'aviation.

"Les gouvernements doivent maintenant être très prudents sur la manière de relancer leurs économies, en gardant à l'esprit de ne plus réinvestir dans les combustibles fossiles", a déclaré le professeur Le Quéré.

Cependant, certains soutiennent que si la pandémie se prolonge, tout plan de relance se concentrera plus probablement sur la promotion de toute croissance économique, quel que soit l'impact sur l'environnement.

"Je pense certainement que le climat pourrait être mis en veilleuse, et dans ce cas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'espoir que la relance aille vers l'énergie propre", a déclaré le professeur Glen Peters du Center for International Climate Research.