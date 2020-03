Copyright de l’image Getty Images Image caption A travers le monde, les scientifiques se battent pour comprendre le covid-19

Certains patients se sont rétablis du Covid-19 mais ont été testés positifs par la suite.

Les infections par les coronavirus, comme le rhume, entraînent normalement une immunité du patient. Qu'est-ce qui est différent avec ce virus ?

Un homme de 70 ans est un exemple palpable de patients qui ont fait une découverte surprenante et inquiétante pour les médecins.

Il a été placé en isolement dans un hôpital de Tokyo en février, après avoir été diagnostiqué avec un coronavirus.

Selon la chaîne d'information japonaise NHK, il s'est rétabli et a repris une vie normale, en prenant même les transports publics. Mais après quelques jours après, il s'est senti de nouveau malade et a eu de la fièvre.

L'homme est retourné à l'hôpital et, à sa grande surprise (et à celle des médecins), il y a appris qu'il avait de nouveau été testé positif au Covid-19.

Copyright de l’image Reuters Image caption Le lavage des mains et l'usage des gels antiseptiques sont fortement recommandés

Bien qu'il ne soit pas le seul cas de ce genre au Japon, la réinfection apparente ou la résurgence du Coronavirus chez les patients ne se produit que dans une minorité, mais un nombre important, de cas. Mais pourquoi ?

Résurgence virale

Luis Enjuanes, virologue au Centre national espagnol de biotechnologie (CSIC), a déclaré à la BBC qu'au moins 14% des patients dont le test de dépistage de Covid-19 s'est révélé négatif sont ensuite à nouveau positifs.

Selon lui, il ne s'agit pas d'une deuxième infection mais d'un cas de "rebondissement" du virus.

"Mon explication, parmi beaucoup d'autres possibles, est qu'en général ce coronavirus immunise la population, mais la réponse immunitaire n'est pas très forte [chez certains individus]", dit Enjuanes.

"Lorsque cette réponse immunitaire ralentit, le virus, qui reste dans un certain réservoir dans le corps, revient".

Le virus peut rester dans l'organisme

Certains virus peuvent rester dans l'organisme pendant trois mois ou plus.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Selon les experts; 14% des patients guéris et testé négatif peuvent redevenir positif

"Lorsqu'une personne devient positive à zéro [positive puis négative par la suite], on suppose qu'elle a développé une immunité, de sorte que le virus ne devrait pas réapparaître", explique M. Enjuanes.

"Mais certains agents infectieux pourraient encore exister dans les tissus du corps qui ne sont pas exposés aux défenses de l'organisme, comme d'autres organes".

Mais il y a quelque chose à propos du Covd-19 qui intrigue les scientifiques : la courte période observée entre le moment où un patient est à nouveau positif après sa guérison.

Des scientifiques perplexes

Nous savons que l'immunité fonctionne différemment selon les maladies.

Dans le cas de la rougeole, une seule vaccination dans l'enfance suffit généralement pour conférer à une personne une immunité à vie.

Toutefois, certaines autorités sanitaires ont recommandé que les personnes d'un certain âge puissent recevoir une injection répétée avec un vaccin plus moderne que le vaccin original, ce qui est plus sûr.

Il existe d'autres virus contre lesquels les vaccins ne sont pas aussi efficaces, c'est pourquoi nous devons augmenter nos doses à intervalles réguliers.

Et il existe d'autres vaccins, par exemple contre la grippe, ou la grippe saisonnière, qui doivent être administrés chaque année, car les virus mutent.

Toujours en train d'essayer de comprendre

Mais comme Covid-19 est un nouveau virus, les scientifiques essaient encore de comprendre ce qui explique la courte période entre les deux infections.

Isidoro Martínez, chercheur à l'Institut de santé Carlos III, à Madrid, affirme que bien que les réinfections par les coronavirus puissent se produire, il est étrange qu'avec le Covid-19 elles se produisent si peu de temps après avoir été testées négatives.

Mais la science tente de trouver une réponse pour aider les gouvernements à décider des mesures de santé publique à prendre.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Bien que les coronavirus puissent provoquer des réinfections, il est étrange qu'avec le Covid-19, elles se produisent si peu de temps après des tests négatifs

"S'il n'y a pas d'immunité durable, lors des prochaines épidémies, d'ici un ou deux ans, vous serez réinfecté. C'est normal", a déclaré M. Martínez à la BBC.

"Mais il est rare qu'une personne soit réinfectée par le même virus juste après avoir été guérie. De plus, pour autant que nous le sachions, ce coronavirus ne change pas autant que le virus de la grippe", a-t-il ajouté.

Une recrudescence temporaire

Son explication est similaire à celle d'Enjuanes.

"Ce qui se passe peut-être, c'est que les personnes qui sont à nouveau positives pour le Covid-19 après avoir été testées négatives connaissent une recrudescence temporaire de l'infection avant qu'elle ne soit définitivement éliminée".

Mais les deux chercheurs avertissent que d'autres études sont nécessaires pour comprendre le Covid-19.

L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a déclaré à la BBC que "ce (Covid-19) est un nouveau virus sur lequel nous en apprenons chaque jour davantage", de sorte qu'il n'est pas possible d'expliquer avec certitude les cas de réinfection.