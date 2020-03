Copyright de l’image Getty Images Image caption Les disparités de genre laissent les femmes sans protection

"Je crains que toute cette crise ne prenne pas au sérieux la vie des femmes", a déclaré à la BBC un homme politique britannique de premier plan, Amber Rudd.

Alors que la crise de Covid-19 se propage dans le monde, les femmes sont-elles plus exposées au risque que les hommes?

Et sont-elles correctement impliquées dans le processus de prise de décision?

D'autres militants et observateurs sociaux se sont joints au débat, se disant préoccupés par le fait que la tâche de s'occuper des parents malades et des parents âgés incombe en grande partie aux femmes.

Elles sont également plus susceptibles d'être chargées de divertir les enfants confinés à la maison et d'organiser leur éducation - même s'elles travaillent à plein temps à la maison.

Les femmes médecins dans les hôpitaux et les centres de santé ont signalé qu'elles doivent souvent travailler avec un équipement mal adapté - lorsqu'il est disponible - car il a été conçu en pensant aux corps et aux tailles des hommes.

Où sont les femmes?

"Je veux voir plus de femmes impliquées", a déclaré Rudd, qui est choqué qu'il y ait si peu de femmes dans les hautes sphères des réunions gouvernementales, en particulier au Royaume-Uni.

"L'égalité signifie de meilleures décisions. N'emballez pas les femmes pendant une crise", a-t-elle tweeté - déclenchant immédiatement un débat houleux sur les réseaux sociaux.

"La diversité signifie également de meilleures décisions", explique Rudd à la BBC, "Et d'après mon expérience, seules les femmes soulèvent ces questions concernant la vie des femmes."

Elle veut que les gouvernements intègrent les femmes dans les discussions clés et dans le processus de prise de décision "afin que les éléments liés à la vie à la maison, à la violence domestique, à l'éducation, soient soulevés".

Femmes en danger

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les femmes sont plus exposées à cette pandémie

L'auteur et activiste féministe Caroline Criado-Perez partage le même avis.

"Ce que nous avons ici, c'est une situation où les femmes sont susceptibles d'être les plus exposées à cette pandémie, à la fois physiquement et économiquement", dit-elle à la BBC.

«Les femmes ont tendance à être en première ligne lors de toute épidémie, car ce sont surtout les infirmières, les femmes de ménage, les soignantes non rémunérées», explique do-Perez.

Elle cite à titre d'exemple l'épidémie d'Ebola en 2014 en Afrique, où "75% des personnes décédées étaient des femmes - non pas parce qu'elles avaient une sensibilité biologique à ce virus, mais parce que, dans l'ensemble, ce sont elles qui soignaient les malades. "

"C'est une énorme préoccupation que je ne vois pas prise en compte dans la réponse", explique Criado-Perez.

Les femmes seront les plus touchées financièrement

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les femmes sont plus susceptibles de travailler comme femme de ménage dans les hôpitaux où changer les draps fait partie de leur job

"Et puis il y a aussi les retombées économiques", explique Criado-Perez, car «les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'être employées dans les secteurs des services qui ont été les plus durement touchés par la pandémie jusqu'à présent.

Les femmes sont également plus susceptibles d'avoir des contrats précaires ou zéro heure et sont beaucoup moins susceptibles d'avoir une indemnité légale de maladie… et où sont les politiques qui expliquent cela? ", Demande-t-elle.

"Les preuves de l'histoire montrent que si vous avez des femmes impliquées dans les processus de prise de décision, ces choses sont beaucoup moins susceptibles d'être oubliées", dit-elle.

Selon des recherches menées au Parlement britannique, il existe une différence entre ce sur quoi les hommes et les femmes se concentrent: «les hommes sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser le langage de la guerre et des analogies, et de parler des armes et de l'armée, tandis que les femmes sont plus susceptibles de parler des soins et de l'éducation.

De plus, il existe des statistiques qui montrent que plus les femmes sont impliquées au Parlement dans l'ensemble de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), plus les dépenses sont consacrées à l'éducation et à la protection sociale », explique Criado-Perez.

Sexe et taux de mortalité

Copyright de l’image Getty Images Image caption 75% of Ebola victims were women

Jusqu'à présent, les données mondiales montrent que les hommes sont plus susceptibles de mourir de Covid-19 que les femmes, mais Criado-Perez dit qu' "à long terme, davantage de femmes seront affectées".

"Lors de l'épidémie d'Ebola, les femmes n'étaient pas celles qui mouraient le plus à l'origine", dit-elle, mais les choses ont été inversées "en raison de l'augmentation spectaculaire de l'exposition des femmes à la maladie et de leur plus grande probabilité d'occuper des emplois qui les mettent en danger".

Les femmes sont également plus susceptibles d'occuper des emplois qui les rendent vulnérables, explique Criado-Perez: comme "les femmes de ménage et les blanchisseuses dans les hôpitaux, qui ne bénéficient pas du même niveau de protection".

En outre, «les infirmières - qui effectuent beaucoup plus de travail intime et impliqué dans les soins aux patients - n'ont pas toujours un équipement de protection individuelle qui leur convient.

Un médecin m'a confirmé que la plupart des plus petits masques faciaux dont ils disposent sont "de petite taille" pour les hommes, donc les femmes n'ont pas nécessairement un équipement de protection individuelle qui les protège réellement", explique Criado-Perez.

"Je ne vois pas ces choses être discutées aux plus hauts niveaux du gouvernement", dit-elle, "c'est extrêmement préoccupant".

"L'effet mâle blanc" et les arguments en faveur de la diversité

Copyright de l’image Empics Image caption Les différences de genre et de démographie ont des perceptions différentes

"Les femmes ont tendance à être plus réticentes à prendre des risques et à voir des risques plus importants que les hommes", explique le Dr Simone Schnall, psychologue à l'Université de Cambridge et experte sur la façon dont les pensées et les sentiments interagissent.

"La recherche montre que les hommes et les femmes diffèrent en termes de prise de décision, en particulier en période d'incertitude ou en ce qui concerne le risque», et que «en ce qui concerne le préjudice ou le danger personnel, les femmes ont tendance à penser que ces risques sont plus importants", dit-elle.

La recherche du Dr Schnall explore la psychologie sociale et les sciences cognitives, et elle dit que ce n'est pas seulement le sexe qui compte, mais aussi la démographie.

"Par exemple, il y a pas mal de preuves sur ce qu'on appelle 'l'effet mâle blanc'", dit-elle.

"Par rapport aux femmes et aux minorités ethniques, les hommes blancs percevront les risques comme étant plus faibles - ils ne verront donc pas les dangers et les défis là où d'autres pourraient le faire", explique le Dr Schnall.