Image caption 5000 milliards injectés dans l'économie mondiale

Les pays du G20 ont décidé à l'issue d'une visioconférence d'injecter "plus de 5 000 milliards de dollars" dans une économie mondiale durement éprouvée par la pandémie de Covid-19.

Dans un communiqué, ils ont annoncé le déblocage de 5 000 milliards de dollars pour "contrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie" du Covid-19. L'objectif est d'apporter une réponse coordonnée face à la menace de récession sans précédent que fait peser le coronavirus sur l'économie mondiale.

"Nous sommes fermement résolus à présenter un front uni contre cette menace commune", ont ajouté les représentants des grandes puissances mondiales dans un communiqué publié à l'issue de la réunion d'urgence présidée par le roi Salmane d'Arabie saoudite.

Les 20 plus grandes économies mondiales ont également annoncé qu'elles travailleraient avec les organisations internationales afin de déployer un ensemble de mesures financières solides, cohérentes, coordonnées et rapides.

Elles ont en outre appelé ces institutions, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds monétaire international (FMI), à aider les pays émergents et en développement à faire face aux chocs sanitaires, économiques et sociaux du Covid-19.

Le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé le G20 à soutenir les pays à faible et moyen revenu, notamment d'Afrique subsaharienne.

Le FMI et la Banque mondiale ont suggéré la suspension du paiement des dettes des pays les plus pauvres. En Afrique le nombre de cas de Covid-19 est de 2746 cas et la maladie touche à présent 40 pays sur le continent.

A travers le monde, le Covid-19 a déjà fait près de 22 000 morts.