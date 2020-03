Copyright de l’image Getty Images

Plusieurs personnalités publiques ont été testées positives au coronavirus.

Parmi elles, la légende du saxophone Manu Dibango est mort à Paris après avoir contracté la maladie.

Plus connu pour sa chanson Soul Makossa de 1972, celui que l'on appelait "Papy groove" est l'une des premières stars mondiales à mourir du Covid-19.

Agé de 86 ans, il a fusionné le jazz et le funk avec les sons traditionnels de son pays d'origine, le Cameroun.

Autre artiste à être testé positif au nouveau coronavirus, l'acteur Idriss Elba.

Idris Elba avait informé ses fans sur les réseaux sociaux:

"Je me sens bien, je n'ai pas de symptômes pour l'instant mais je me suis isolé depuis que j'ai découvert que j'avais pu être exposé au virus".

L'acteur britannique de 47 ans avait également posté une vidéo dans laquelle il apparaissait au côté de son épouse, Sabrina Dhowre.

"Les résultats sont positifs et ça craint. Je vais bien. Sabrina n'a pas été testée et elle va bien (…) Je me suis fait tester car je me suis rendu compte que j'avais été exposé à quelqu'un qui avait été lui-même été testé positif ".

Plusieurs athlètes testés positifs

Dans le monde du sport, plusieurs personnes ont été testés positifs au coronavirus que ce soit dans le monde du Basketball ou du football, pour ne citer que ces deux sports.

Le milieu de terrain de la Juventus, Blaise Matuidi avait lui aussi été testé positif au nouveau coronavirus.

Le club de la Serie A a déclaré qu'il était en isolement volontaire depuis le 11 mars et se portait " bien et ne présentait pas de symptômes".

Le sportif de 32 ans était le second joueur du club italien à être testé positif au coronavirus après Daniele Rugani une semaine avant.

Dans la scène politique en Grande Bretagne...

En Grande Bretagne, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a été testé positif au coronavirus, a déclaré le gouvernement.

Il présente de légers symptômes et s'isolera de lui-même à Downing Street, selon un communiqué.

"Je m'isole maintenant, mais je continuerai à diriger la riposte du gouvernement par vidéoconférence pendant que nous combattons ce virus. Ensemble, nous vaincrons ce virus", a écrit Boris Johnson dans un tweet.

Le prince Charles, 71 ans, a présenté des symptômes légers "mais reste en bonne santé", a déclaré un porte-parole.

Clarence House a déclaré que Charles et Camilla s'isolaient désormais d'eux-mêmes à Balmoral, ajoutant que le prince "a travaillé à la maison ces derniers jours".

"Il n'est pas possible de déterminer de qui le prince a attrapé le virus en raison du nombre élevé de personnes qu'il rencontre en tant que personnalité publique au cours des dernières semaines".

L'ancien producteur hollywoodien et délinquant sexuel condamné Harvey Weinstein a été testé positif au coronavirus pendant son incarcération.

Il est maintenant en isolement, selon Michael Powers, président de la New York State Correctional Officers and Police Benevolent Association.

Weinstein a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle le mois dernier et condamné à 23 ans de prison.

Ses avocats ont promis de faire appel de sa condamnation.

