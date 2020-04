Copyright de l’image Getty Images Image caption Acheteurs dans un supermarché

Vous vous souvenez d'une époque - il y a quelques semaines à peine - où une visite au supermarché ne se limitait pas aux "produits de première nécessité" et à faire "aussi rarement que possible" ?

Ce sont les mots que Boris Johnson a utilisés pour décrire la nouvelle approche du shopping, en soulignant les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus dans la vie quotidienne. Il a déclaré que les gens devraient "utiliser les services de livraison de nourriture là où ils le peuvent".

Mais quels sont les moyens les plus sûrs d'aller faire des courses, d'accepter une livraison ou une commande à emporter?

Quel est le risque dans les magasins ?

Le coronavirus se propage lorsqu'une personne infectée tousse de petites gouttelettes - remplies du virus - dans l'air. Ces gouttelettes peuvent provoquer une infection si elles sont inhalées, ou éventuellement si vous touchez une surface sur laquelle elles ont atterri.

Faire ses courses et se mêler aux autres comporte donc un risque. C'est pourquoi la distanciation sociale - se tenir à au moins 2 mètres des autres - est si importante, et de nombreux magasins la font respecter.

Les supermarchés peuvent offrir un "cadre idéal" pour le transfert de virus, selon le professeur Sally Bloomfield, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. "Beaucoup de gens touchent et replacent des articles, les tapis de caisse, des cartes de paiement, des boutons de distributeurs de tickets de parking, des boutons de paiement de distributeurs automatiques, des tickets de caisse, etc... Sans parler du fait d'être à proximité de plusieurs autres personnes".

Il existe des moyens de compenser ces risques :

Se laver les mains pendant 20 secondes avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool avant et après les courses

Traitez les surfaces comme si elles pouvaient être contaminées, ce qui signifie que vous devez éviter de vous toucher le visage après avoir manipulé des chariots, des paniers, des emballages et des produits

Utiliser des méthodes de paiement sans contact

Qu'en est-il du shopping lui-même ?

Il n'y a aucune preuve que le Covid-19 soit transmis par les aliments, et une bonne cuisson tuera le virus. Le site web de l'Agence britannique des normes alimentaires donne des conseils sur la sécurité alimentaire à domicile.

Mais s'il n'existe pas de "risque zéro", explique le professeur Bloomfield, c'est l'emballage - manipulé par d'autres personnes - qui est une préoccupation majeure.

Sur Internet les conseils pour les entreprises alimentaires disent : "Les emballages alimentaires ne sont pas connus pour présenter un risque spécifique". Toutefois, certains experts indépendants ont des conseils supplémentaires.

"Pour les marchandises en conteneur ou emballées", explique le professeur Bloomfield, "il faut soit les stocker pendant 72 heures avant de les utiliser, soit vaporiser et essuyer les récipients en plastique ou en verre avec de l'eau de Javel [soigneusement diluée selon les instructions présentes sur la bouteille].

"Pour les produits frais non emballés, qui auraient pu être manipulés par n'importe qui, il faut les laver soigneusement à l'eau courante et les laisser sécher", ajoute-t-elle.

Les livraisons à domicile sont-elles sûres ?

Si les créneaux de livraison le permettent, une livraison à domicile est moins risquée qu'une visite au supermarché car vous éviterez les autres acheteurs. Le risque est la contamination possible de la surface de tout aliment ou emballage, ou du livreur.

L'experte en sécurité alimentaire et blogueuse Dr Lisa Ackerley suggère de laisser un mot sur votre porte d'entrée demandant au livreur de sonner puis de s'éloigner. Cela vous permettra de ramasser votre nourriture en toute sécurité, seul.

Qu'en est-il des réseaux de bénévoles qui se développent pour aider les personnes âgées et vulnérables de la région ?

Pour dissiper toute crainte que le virus ne se trouve sur des surfaces, le Dr James Gill, de l'école de médecine de Warwick, conseille : "Essuyer les surfaces avec de l'eau de Javel domestique diluée neutralise le virus en une minute."

Que dois-je savoir sur le coronavirus ?

Le professeur Alison Sinclair, experte en virologie de l'université du Sussex, ajoute : "Il ne devrait pas y avoir plus de risques à utiliser un service de livraison en ligne que de faire appel à un ami ou à un bénévole pour aller chercher les courses pour vous".

Certains experts conseillent également de n'utiliser les sacs en plastique qu'une seule fois pendant cette pandémie.

Qu'en est-il des plats à emporter ?

De nombreux restaurants locaux ont reconverti leur commerce en vente à emporter. Les chaînes réputées et les bonnes cuisines de restaurant sont plus susceptibles d'être orientées vers une préparation professionnelle et hygiénique des aliments, de sorte que les risques liés à un repas à emporter fraîchement préparé sont minimes.

Le risque de contamination des emballages peut être réduit au minimum, conseille le professeur Bloomfield, en "vidant le contenu [dans un plat propre], en jetant l'emballage dans un sac poubelle et en se lavant soigneusement les mains avant de manger".

"Sortez les aliments du récipient avec une cuillère et mangez-les avec un couteau et une fourchette - pas avec vos doigts".

Dans les circonstances actuelles, il serait peut-être préférable de commander des aliments chauds et fraîchement cuits plutôt que des aliments froids ou crus. L'Agence des normes alimentaires souligne que le risque lié aux aliments est faible et qu'il n'y a aucune raison d'éviter de se faire livrer des aliments prêts à consommer s'ils ont été préparés et manipulés correctement".

Pour les plus prudents et les plus vulnérables cependant, une préparation et une cuisson soignées peuvent être rassurantes. "Avec une pizza par exemple, si vous vouliez être vraiment en sécurité, vous pourriez même la passer au micro-ondes pendant quelques minutes", ajoute le professeur Bloomfield.