La pandémie de coronavirus a entraîné la fermeture des parcs à thème de Disney dans le monde entier

Le football s'est pratiquement arrêté à la mi-saison.

La dernière annulation en date est celle de l'Euro 2020. L'Uefa, l'instance dirigeante du football européen, a annoncé le 17 mars dernier que le tournoi serait reporté d'un an.

L'effet financier sera énorme : le dernier tournoi, organisé par la France en 2016, a stimulé l'économie locale à hauteur de 1,3 milliard de dollars, soit plus de 760 milliards de FCFA selon l'Uefa.

Et il n'y a pas que le football qui soit perdant, car la pandémie de coronavirus entraîne annulation sur annulation.

Des ligues professionnelles américaines comme la NBA (basket-ball) et la NHL (hockey) ont été suspendues, le tournoi de tennis de Roland Garros et les courses de F1 ont été annulés et on craint que la pandémie n'affecte les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Covid-19 fait également des ravages dans d'autres secteurs du divertissement, notamment les parcs d'attractions, les sorties de films, les festivals de musique et les rassemblements religieux.

Et le coût de ces fermetures massives menace les moyens de subsistance de millions de personnes.Suspension de plusieurs championnats

Football matches have been cancelled all around the world

L'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et la France, les "cinq grandes" ligues européennes ont annoncé la suspension des matchs.

Les clubs vont perdre des revenus tout en continuant à payer les énormes salaires des joueurs, tandis que les entreprises sont sous pression pour rembourser les abonnés payants de leurs chaînes sportives.

L'Uefa, l'organe directeur européen, a suspendu la Ligue des champions et la Ligue Europa en plus de l'Euro 2020. La Conmebol, son homologue sud-américain, a annulé la Copa America, qui devait être organisée par l'Argentine et le Chili en juin et juillet.

En Afrique, les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ont également été suspendues.

En Asie, un certain nombre de championnats nationaux et la Ligue des champions asiatique sont paralysés.

Cette année, le tournoi Euro 2020 devait être le premier à être itinérant : 12 villes devaient accueillir les matches, y compris de nouvelles destinations pour les jeux Euro comme Bakou, Dublin et Bucarest.

L'annulation de la Copa America privera les fans argentins de la rare occasion de voir jouer Lionel Messi à domicile

Ces suspensions auront un impact économique.

"Ce n'est pas seulement une question de vente de billets. L'Euro 2020 a également été une bouée de sauvetage pour les industries du tourisme et de l'hôtellerie en Europe", a déclaré à la BBC Cesar Grafietti, un économiste italien spécialisé dans le secteur du sport.

Grafietti cite une étude du groupe de consultants EY-DKM qui a prévu que l'organisation de quatre matches de l'Euro 2020 entraînerait un afflux de 96 000 touristes internationaux supplémentaires en Irlande, soit une valeur de près de 110 millions de dollars environ 65 milliards de FCFA pour l'économie du pays.

Si les équipes et les organismes sportifs peuvent compter sur des polices d'assurance contre les annulations importantes, on ne peut pas en dire autant des entreprises des villes hôtes.

Mickey Mouse en quarentaine

Le royaume magique de Disney, à Orlando, est le parc à thème le plus visité au monde

Disney a annoncé le 13 mars sa décision de fermer ses parcs d'attractions phares aux États-Unis en raison de la propagation de Covid-19.

La fermeture a également été étendue à Euro Disney en France et a suivi celle des parcs Disney de Shanghai et Tokyo.

Il s'agit d'un événement important dans le monde du divertissement : le Magic Kingdom de Disney à Orlando est le parc à thème le plus populaire au monde, avec 20,8 millions de visiteurs en 2018 (l'année la plus récente pour laquelle des statistiques sont disponibles) et les parcs Disney ont généré plus de 26 milliards de dollars de ventes l'année dernière.

Orlando abrite également de nombreux parcs à thèmes concurrents de Disney et 280 000 emplois y sont liés au tourisme et à l'industrie hôtelière. La région a accueilli 75 millions de touristes en 2018.

C'est plus que Paris et New York réunis.

Plusieurs concerts annulés

Le groupe sud-coréen BTS a dû annuler des concerts à cause du coronavirus

Le groupe pop sud-coréen BTS, qui a battu des records de vente dans le monde entier, a annulé la partie locale de sa tournée mondiale, qui devait commencer le 11 avril.

Le pays a été sévèrement touché par le coronavirus, avec plus de 8 000 cas.

Mais la propagation de Covid-19 aux États-Unis a maintenant jeté le doute sur leurs dates américaines, qui commencent le 25 avril.

Les fans asiatiques seront également privés du rappeur Stormzy et du vétéran du rock Green Day, qui ont également annulé les dates de tournée dans plusieurs pays de la région.

Aux États-Unis, de grands événements avaient été annulés avant même la recommandation des autorités nationales et étatiques contre les rassemblements de masse : les festivals de musique Coachella et Stagecoach ont été reportés à octobre, tandis que South By Southwest a été annulé.

Afrikaburn, l'un des plus grands festivals du continent, a également été annulé en Afrique du Sud.

Les analystes de l'industrie de la musique ont déclaré au magazine Forbes que le secteur pourrait subir des pertes s'élevant à 5 milliards de dollars soit près de 3 mille milliards de FCFA.

Industrie du jeu

E3 is the world's largest gaming industry event

L'E3 est déjà la plus grande émission de jeux au monde.

Mais l'édition de cette année, prévue à Los Angeles du 9 au 11 juin, a été plus attendue que d'habitude, tout cela grâce au lancement prochain de nouvelles consoles Playstation et Xbox.

Le 11 mars, cependant, les espoirs des joueurs d'avoir une avant-première ont été anéantis lorsque les organisateurs de l'E3 ont annulé l'événement.

Autre perte, la conférence annuelle de Ted, un rassemblement de penseurs et d'influenceurs des domaines de la technologie, du divertissement et du design, qui doit se tenir à Vancouver (Canada) du 20 au 24 avril.

Plus de 10 conférences technologiques majeures ont été annulées jusqu'à présent et la perte économique directe a dépassé le milliard de dollars, selon la société de renseignement Predict HQ.

Fermeture du Louvre

An unthinkable scene: empty rows outside the Louvre, the world's most visited museum

Visité par plus de 10 millions de personnes par an, le Louvre à Paris est le musée le plus populaire au monde.

Il est désormais fermé jusqu'à nouvel ordre, à côté d'autres monuments français tels que la Tour Eiffel et le château de Versailles.

Un certain nombre d'institutions culturelles françaises ont choisi de fermer leurs portes suite à une recommandation du ministère de la culture de suspendre leurs activités ou de limiter le nombre de visiteurs (par coïncidence, le ministre français de la culture, Franck Riester, est mis en quarantaine après avoir été testé positif au coronavirus).

Paris souffrait déjà d'une diminution du nombre de visiteurs en provenance de Chine.

Qu'en est-il des jeux olympiques?

Un couple prend une photo devant les anneaux olympiques à Tokyo

Les Jeux Olympiques étaient prévus du 24 juillet au 9 août prochain.

Selon John Coates, président du Comité de coordination des JO de Tokyo au Comité international olympique, la décision sur la nouvelle date des JO peut être prise en avril.

La société d'investissement japonaise SMBC Nikko Securities estime que le PIB du pays diminuera de près de 1,5 % en 2020 si les Jeux sont reportés.

Le cinéma affecté

The latest movie in the James Bond saga is the last to feature Daniel Craig in the role

L'industrie du cinéma se prépare à des pertes qui pourraient atteindre 5 milliards de dollars à cause du Covid-19, selon les experts interrogés par le Hollywood Reporter.

L'essentiel de ces pertes provient des retards de sortie de nouveaux films qui ont modifié leurs plans de lancement en raison soit de restrictions sur les rassemblements, soit du fait que les gens restent à l'écart des salles de cinéma.

Un exemple est No Time to Die, le nouveau film de la franchise 007 et le dernier à mettre en vedette l'acteur britannique Daniel Craig dans le rôle de James Bond.

Il présente également une nouveauté à double sens : une femme noire dans le nouveau rôle de 007, l'espion autorisé à tuer, dans une première mondiale en termes de genre et de race.

Cependant, le 4 mars, les spectateurs du monde entier ont appris que la date de sortie avait été repoussée d'avril à novembre.

Sont également concernées les suites du film d'horreur A Quite Place et la version en direct de Mulan de Disney, pour lesquels aucune nouvelle date de sortie n'a été annoncée.

Une autre production de grande envergure qui a été retardée est la neuvième tranche de la franchise Fast and Furious. Elle a été reportée de mai 2020 à avril 2021.

Certains studios essaient de compenser les pertes en sortant des films directement en vidéo amateur.

C'est le cas du dessin animé Trolls World Tour, qui sera disponible à la demande à la même date prévue pour sa sortie en salle (10 avril).

Pâques "annulée" au Vatican , le Hadj sous pression

More than 2 million people make the Hajj pilgrimage every year

La propagation de Covid-19 pourrait provoquer de graves perturbations dans les festivals religieux.

Elle a déjà modifié les plans des événements de la Semaine Sainte catholique à Rome, notamment la messe de Pâques à la cathédrale Saint-Pierre.

L'Italie est soumise à un verrouillage strict et les autorités locales ont déjà annoncé qu'il sera interdit au grand public de se rassembler sur la place Saint-Pierre, où des dizaines de milliers de catholiques du monde entier se réunissent chaque année.

On craint que la pandémie n'affecte également le Hajj, le pèlerinage musulman annuel à La Mecque, en Arabie saoudite.

Plus de deux millions de personnes sont descendues à La Mecque pour le Hajj en 2019.

Cependant, les autorités saoudiennes ont interdit début mars tout voyage vers la ville sainte pour un autre pèlerinage appelé Oumrah.

L'annulation du Hadj serait sans précédent : il a eu lieu même pendant l'épidémie de grippe de 1918 qui a tué des dizaines de millions de personnes dans le monde.

Selon les estimations, le pèlerinage rapporte chaque année 12 milliards de dollars à l'économie saoudienne et est devenu une importante source de revenus pour le pays, qui tente de diversifier sa dépendance au pétrole.

Une nouvelle année malheureuse en Asie de l'Est

Songkran is the New Year holiday observed across several Southeast Asian countries

Après avoir perturbé les célébrations du Nouvel An chinois, le coronavirus a maintenant fait échouer les projets en Thaïlande.

Les fêtes de rue célébrant le Songkran, la fête du Nouvel An qui est observée dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont été annulées.

En Thaïlande, les médias rapportent que les responsables du tourisme réfléchissent à la possibilité de déplacer la fête d'avril à juillet.

Songkran est l'une des périodes les plus chargées pour les voyages en Thaïlande, un pays où le tourisme a représenté près de 20 % du PIB en 2019.

La Thaïlande a également été frappée par des interdictions de voyager en Chine, pays d'origine d'un visiteur étranger sur quatre.