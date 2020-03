Copyright de l’image Getty Images

On a l'impression que cela fait une éternité que le monde lutte contre le Covid-19, mais ce n'est qu'en décembre que la planète a pris conscience de l'existence de cette souche de coronavirus.

Malgré les efforts incroyables des scientifiques du monde entier, il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas.

Tous les habitants des différents pays du monde semblent faire partie d'une expérience planétaire où scientifiques et autres chercheurs tentent de trouver des réponses.

Voici quelques-unes des grandes questions qui sont encore sans réponses.

1 - Combien de personnes ont été infectées ?

C'est l'une des questions les plus fondamentales, mais aussi l'une des plus cruciales.

Il y a eu des centaines de milliers de cas confirmés dans le monde, mais ce n'est qu'une fraction du nombre total d'infections.

Et les chiffres sont encore brouillés par un nombre inconnu de cas asymptomatiques - des personnes qui ont le virus mais ne se sentent pas malades.

La mise au point d'un test de détection des anticorps permettra aux chercheurs de savoir si quelqu'un a eu le virus.

Ce n'est qu'alors que nous comprendrons dans quelle mesure ou avec quelle facilité le coronavirus se propage.

2 - A quel point il est vraiment mortel?

Tant que nous ne connaîtrons pas le nombre de cas, il est impossible d'être certain du taux de mortalité.

Actuellement, on estime qu'environ 1% des personnes infectées par le virus meurent. Mais s'il y a un grand nombre de patients asymptomatiques, le taux de mortalité pourrait être inférieur.

3 - Mystère autour des symptômes

Les principaux symptômes du coronavirus sont une fièvre et une toux sèche - ce sont ceux auxquels il faut être attentif.

Un mal de gorge, des maux de tête et de la diarrhée ont également été signalés dans certains cas et on spécule de plus en plus qu'une perte de l'odorat pourrait en affecter certains.

Mais la question la plus importante est de savoir si des symptômes légers, semblables à ceux du rhume, comme un écoulement nasal ou des éternuements, sont présents chez certains patients.

Des études ont suggéré que c'est une possibilité et que les gens pourraient potentiellement être infectieux sans savoir qu'ils sont porteurs du virus.

4 - Le rôle des enfants dans la propagation du virus

Les enfants peuvent certainement attraper le coronavirus. Cependant, ils développent la plupart du temps des symptômes légers et il y a relativement peu de décès chez les enfants par rapport aux autres groupes d'âge.

Les enfants sont normalement des super-propagateurs de la maladie, en partie parce qu'ils se mêlent à beaucoup de gens (souvent dans la cour de récréation), mais avec ce virus, on ne sait pas dans quelle mesure ils contribuent à le propager.

5 - D'où il vient exactement

Le virus est apparu à Wuhan, en Chine, à la fin de 2019, où il y avait un groupe de cas dans un marché aux animaux.

Le coronavirus, officiellement appelé Sars-CoV-2, est étroitement lié aux virus qui infectent les chauves-souris, mais on pense que le virus a été transmis des chauves-souris à une espèce animale mystérieuse qui l'a ensuite transmis à l'homme.

Ce "chaînon manquant" reste inconnu et pourrait être une source de nouvelles infections.

6 - Y aura-t-il moins de cas en été ?

Les rhumes et la grippe sont plus fréquents en hiver qu'en été, mais on ne sait pas encore si une température plus chaude modifiera la propagation du virus.

Les conseillers scientifiques du gouvernement britannique ont averti qu'il n'est pas certain qu'il y aura un effet saisonnier.

S'il y en a un, ils pensent qu'il sera probablement plus faible que celui du rhume et de la grippe.

Si le coronavirus connaît une baisse importante pendant l'été, les cas risquent d'augmenter en hiver, alors que les hôpitaux doivent également faire face à un afflux de patients atteints des habituels virus de l'hiver.

7 - Pourquoi certaines personnes présentent des symptômes beaucoup plus graves ?

Le Covid-19 est une infection bénigne pour la plupart des gens. Cependant, environ 20 % d'entre eux développent une maladie plus grave, mais pourquoi ?

L'état du système immunitaire d'une personne semble faire partie du problème, et il se peut qu'il y ait aussi un facteur génétique.

La compréhension de ce phénomène pourrait permettre de trouver des moyens d'éviter que les gens aient besoin de soins intensifs.

8 - Peut-on être contaminé deux fois par le coronavirus ?

Il y a eu beaucoup de spéculations mais peu de preuves sur la durabilité de l'immunité face au virus.

Les patients doivent avoir développé une réponse immunitaire s'ils parviennent à combattre le virus.

Mais comme la maladie n'existe que depuis quelques mois, on manque de données à long terme.

Les rumeurs selon lesquelles des patients auraient été infectés deux fois pourraient être dues à des tests affirmant à tort qu'ils étaient exempts du virus.

La question de l'immunité est essentielle pour comprendre ce qui se passera à long terme.

9 - Le virus va-t-il muter ?

Les virus mutent tout le temps, mais la plupart des mutations de leur code génétique ne font pas de différence significative.

En règle générale, on s'attend à ce que l'évolution des virus soit moins meurtrière à long terme, mais ce n'est pas garanti.

Le problème est que si le virus mute, le système immunitaire ne le reconnaît plus et un vaccin spécifique ne fonctionne plus (comme c'est le cas pour la grippe).