Le coronavirus va-t-il changer la façon dont nous regardons les films?

Copyright de l’image AFP Image caption Plusieurs salles de cinéma ont été fermées à travers le monde

La fermeture des salles de cinéma aux États-Unis et en Chine contraint les studios de cinéma à repenser leur système de diffusion des films.

Pendant le pic de l'épidémie en Chine, la sortie d'un film à succès été faite directement sur une plateforme de streaming et il a été vu par plus de cinq cent millions de téléspectateurs.

Les studios de cinéma américains pourraient emboîter le pas et lancent déjà des films en ligne en même temps que les sorties en salles.

L'industrie fait face à des pertes pouvant atteindre 15 milliards de dollars (13 milliards de livres sterling) cette année en raison de la pandémie, selon un expert.

Les États-Unis et la Chine sont les plus grands marchés mondiaux en termes de projection de films, selon les ventes au box-office. Les deux pays ont connu de graves perturbations à cause du coronavirus avec des fermetures généralisées de salles de cinéma.

La Chine compte environ 60 000 salles réparties dans tout le pays, qui ont fermé début janvier. La crise a durement touché l'industrie du film car l'épidémie a commencé juste avant les vacances du Nouvel An chinois, qui génèrent normalement 2 milliards de dollars de ventes au box-office.

Le film, Lost in Russia, est allé directement sur une plateforme de streaming et a enregistré plus de 600 millions de vues, selon les médias chinois. Il était disponible gratuitement auprès du géant chinois de la technologie ByteDance via deux de ses plateformes de streaming.

Cette année, les ventes au box-office dans le monde devraient chuter d'au moins 5 milliards de dollars, selon les analystes de l'industrie, avec environ 50% de cette baisse sur le seul marché chinois. "Nous verrons ce chiffre augmenter dans les semaines à venir alors que la Chine reste fermée, et nous commençons à voir des salles de cinéma du monde entier fermer leurs portes", a déclaré Chris Fenton, auteur de Feeding the Dragon - Inside the trillion dollar dilemma face to Hollywood, the NBA and American Business.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les personnes confinées ont recours à la télévision pour faire passer le temps

Il a estimé que l'industrie perdrait 15 milliards de dollars de ventes pour l'ensemble de l'année à cause des cinémas fermés, ce chiffre pourrait augmenter en fonction de la durée de la pandémie.

Aux États-Unis, le studio Universal a annoncé que ses trois dernières sorties cinématographiques seront disponibles sur des plateformes de streaming alors qu'elles sont toujours en salles. La sortie de son dernier film Trolls: World Tour aura lieu le 10 avril simultanément dans les cinémas américains et en ligne.

"L'épidémie du coronavirus change déjà la façon dont les studios sortent des films", a déclaré Gitesh Pandya, rédacteur en chef de BoxOfficeGuru.com. "Avec presque tous les cinémas américains qui ferment leurs portes, ils étudient les moyens de générer des revenus".

M. Pandya affirme que les premières sorties de films en ligne conviennent aux petits et moyens studios de cinéma "qui voudront peut-être augmenter les sorties numériques afin de pouvoir atteindre un public mondial".

Certains studios de cinéma ont décidé de retarder la sortie des films, notamment le nouveau film de James Bond, No Time to Die. Cette semaine, Disney a annoncé une nouvelle perturbation de son activité de divertissement en retardant le lancement de son film Marvel Black Widow.

Mulan de Disney, un film à succès, devait sortir ce mois-ci mais a été retardé avec deux autres films. S'exprimant sur les rumeurs selon lesquelles Mulan pourrait être diffusé sur la plateforme de streaming Disney Plus, un porte-parole a déclaré: "Nous croyons vraiment en l'expérience du cinéma".