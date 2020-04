Copyright de l’image Reuters Image caption La "promenade nocturne des chiens" en Serbie n'a pas vraiment fonctionné et a dû être supprimée

Les pays du monde entier prennent des mesures sans précédent pour empêcher la propagation du coronavirus, allant du plus extrême, au plus souple et au plus créatif.

Nous avons examiné certaines des mesures les plus inhabituelles que les pays ont prises pour lutter contre Covid-19.

1) Panama

Ce pays d'Amérique centrale, qui a enregistré près de 1 000 cas confirmés, a annoncé des mesures de quarantaine strictes séparant les personnes par sexe afin de stopper la propagation du coronavirus.

À partir de mercredi, les hommes et les femmes ne pourront quitter leur domicile que deux heures à la fois et à des jours différents.

Copyright de l’image AFP Image caption Au Panama, les restrictions sont basées sur le genre

Personne ne sera autorisé à sortir le dimanche.

"Cette quarantaine absolue ne sert qu'à vous sauver la vie", a déclaré le ministre de la Sécurité, Juan Pino, lors d'une conférence de presse.

2) Colombie

Dans certaines villes colombiennes, les gens sont autorisés à sortir sur la base du dernier chiffre de leur numéro d'identification national.

Par exemple, les personnes de Barrancabermeja dont le numéro d'identification se termine par 0, 7 ou 4 sont autorisées à quitter la maison lundi, tandis que celles dont le numéro d'identification se termine par 1, 8 ou 5 peuvent sortir mardi.

La Bolivie voisine propose une approche similaire.

3) Serbie

À un moment donné, le gouvernement serbe a instauré une "heure de promenade pour les chiens" de 20h00 à 21h00 pour ceux en confinement.

Mais la mesure a été abandonné suite aux protestation des propriétaires de chiens.

Un vétérinaire a déclaré que sauter la promenade du soir pourrait aggraver l'état des chiens souffrant de problèmes urinaires et "aggraver les conditions d'hygiène de base dans les maisons".

4) Biélorussie

Copyright de l’image EPA Image caption La distanciation sociale n'est pas de mise en Bielorussie

L'attitude du président biélorusse, Alexander Lukashenko, face à la pandémie du coronavirus a soulevé de nombreuses questions.

Il a ri de la suggestion selon laquelle son pays devrait essayer d'endiguer la propagation du coronavirus, car il ne pouvait pas voir le virus "voler".

S'adressant à un journaliste d'une chaîne de télévision lors d'un match de hockey sur glace en salle, il a également affirmé que la foule lors du match allait bien car le froid qui règne dans le stade empêcherait le virus de se propager.

Il n'y a aucune preuve que cela pourrait être le cas et le coronavirus ne peut pas être vu à l'œil nu.

Contrairement à la plupart des pays d'Europe, la Biélorussie n'a imposé aucune restriction aux événements sportifs.

"Il n'y a pas de virus ici", a déclaré M. Loukachenko.

"Vous ne les avez pas vus voler, n'est-ce pas? Je ne les vois pas non plus! Le sport, en particulier la glace, c'est le meilleur remède antiviral!"

Il a également cité la consommation de vodka et les visites régulières au sauna comme moyens de prévenir le virus - ce qui est complètement en contradiction avec les conseils des professionnels.

5) Suède

Contrairement à ses voisins, la Suède a adopté une attitude détendue en ce qui concerne les mesures de confinement, malgré près de 4 500 cas confirmés dans ce pays.

Le gouvernement espère que les gens se comporteront de manière sensée et leur fait confiance pour adopter de bonnes attitudes.

Les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits dimanche, mais les écoles pour les enfants de moins de 16 ans restent ouvertes.

Les bistrots et les restaurants peuvent toujours offrir un service à table et de nombreuses personnes continuent de socialiser comme d'habitude.

La stratégie divise les opinions tant dans le pays qu'à l'étranger, mais seul le temps nous dira si l'approche décontractée des Suédois se retournera contre eux.

6) Malaisie

Les conseils offerts en Malaisie se sont révélés non moins controversés.

Le gouvernement a été contraint de présenter des excuses après que son ministère de la Condition féminine a publié des caricatures en ligne disant aux femmes de se déguiser, de se maquiller et d'éviter de harceler leur mari pendant le confinement partiel du pays.

Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement critiqué les affiches, qui ont ensuite été retirées.

7) Turkménistan

Le Turkménistan, quant à lui, aurait opté pour une approche complètement différente de la lutte contre la pandémie… et a interdit le mot «coronavirus».

Selon le site d'information indépendant, Turkmenistan Chronicle - qui est interdit dans la nation d'Asie centrale -, le gouvernement a supprimé le mot de ses brochures d'information sur la santé.

Des journalistes travaillant pour Radio Azatlyk ont déclaré que des personnes parlant du virus ou portant des masques en public pourraient être arrêtées.

Les autorités affirment qu'aucun cas de coronavirus n'a été enregistré au Turkménistan, qui est frontalier à l'un des pays les plus touchés du monde, l'Iran.