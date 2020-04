Covid-19 : Quelle est la durée de vie du coronavirus sur les surfaces ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Dans de nombreuses grandes villes, comme à Séoul, les transports publics sont nettoyés avec des désinfectants

Notre peur des surfaces s'est développée au fur et à mesure que le Covid-19 s'est répandu.

Il existe désormais des scènes familières dans les lieux publics du monde entier : des gens qui essaient d'ouvrir des portes avec leurs coudes, des banlieusards qui se glissent prudemment dans les trains en évitant de s'accrocher à une poignée, des employés de bureau qui frottent leur bureau chaque matin.

Dans les zones les plus touchées par le nouveau coronavirus, des équipes de travailleurs en tenue de protection ont été dépêchées pour pulvériser un brouillard de désinfectant sur les places, les parcs et les rues.

Les régimes de nettoyage des bureaux, des hôpitaux, des magasins et des restaurants ont été renforcés.

Dans certaines villes, des volontaires s'aventurent même la nuit pour frotter les claviers des distributeurs automatiques de billets.

Comme de nombreux virus respiratoires, dont la grippe, le Covid-19 peut se propager par de minuscules gouttelettes libérées par le nez et la bouche d'une personne infectée lorsqu'elle tousse.

Une seule toux peut produire jusqu'à 3 000 gouttelettes.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les ventes de masques ont explosé dans le monde entier, y compris en Ukraine

Ces particules peuvent se poser sur d'autres personnes, sur les vêtements et sur les surfaces qui les entourent, mais certaines des plus petites particules peuvent rester dans l'air.

Il existe également des preuves que le virus est également excrété plus longtemps dans les matières fécales, de sorte que toute personne ne se lavant pas soigneusement les mains après être allée aux toilettes pourrait contaminer tout ce qu'elle touche.

Il convient de noter que, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis, le fait de toucher une surface ou un objet avec le virus, puis de se toucher le visage "n'est pas considéré comme le principal mode de propagation du virus".

Malgré cela, le CDC, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres autorités sanitaires ont souligné que le lavage des mains et le nettoyage et la désinfection quotidiens des surfaces fréquemment touchées sont essentiels pour prévenir la propagation du Covid-19.

Ainsi, bien que nous ne sachions pas encore exactement combien de cas sont directement causés par des surfaces contaminées, les experts conseillent de faire preuve de prudence.

Un aspect qui n'est pas encore clair est la durée exacte de survie du SRAS-CoV-2, le nom du virus qui cause la maladie Covid-19, en dehors du corps humain.

Certaines études sur d'autres coronavirus, dont le Sars et le Mers, ont montré qu'ils peuvent survivre sur du métal, du verre et du plastique pendant neuf jours, à moins d'être correctement désinfectés. Certains peuvent même rester jusqu'à 28 jours à basse température.

Les coronavirus sont bien connus pour être particulièrement résistants en termes de lieux où ils peuvent survivre. Et les chercheurs commencent maintenant à mieux comprendre comment cela affecte la propagation du nouveau coronavirus.

Copyright de l’image Getty Images Image caption On pense que le virus qui cause le Covid-19 survit plus longtemps sur les surfaces dures que sur des matériaux tels que le carton

Neeltje van Doremalen, virologiste aux Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis, et ses collègues des laboratoires des Rocheuses à Hamilton, Montana, ont réalisé certains des premiers tests du CoV-2 du SRAS sur diverses surfaces.

Leur étude, qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, montre que le virus peut survivre en gouttelettes jusqu'à trois heures après avoir été expulsé dans l'air.

De fines gouttelettes de 1 à 5 microns - environ 30 fois plus petites que la largeur d'un cheveu humain - peuvent rester en suspension dans l'air pendant plusieurs heures en air calme.

Cela signifie que le virus circulant dans les systèmes de climatisation non filtrés ne persistera que quelques heures au maximum, d'autant plus que les gouttelettes d'aérosol ont tendance à se déposer plus rapidement sur les surfaces dans l'air perturbé.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le nombre de décès dus à la maladie de Covide-19 a dépassé 10 000 personnes dans le monde

Mais l'étude du NIH a révélé que le virus du SRAS-CoV-2 survit plus longtemps sur le carton - jusqu'à 24 heures - et jusqu'à 2 ou 3 jours sur les surfaces en plastique et en acier inoxydable.

Les résultats suggèrent que le virus pourrait durer aussi longtemps sur les poignées de porte, les plans de travail plastifiés ou plastifiés et autres surfaces dures.

Les chercheurs ont cependant constaté que les surfaces en cuivre avaient tendance à tuer le virus en quatre heures environ.

Mais il existe une option plus rapide : les recherches ont montré que les coronavirus peuvent être inactivés en une minute en désinfectant les surfaces avec de l'alcool à 62-71%, ou de l'eau de Javel à 0,5% de peroxyde d'hydrogène ou de l'eau de Javel domestique contenant 0,1% d'hypochlorite de sodium.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Europe a pris le contrôle de la Chine comme épicentre de l'épidémie

Des températures et une humidité plus élevées ont également tendance à faire mourir plus rapidement d'autres coronavirus, bien que des recherches aient montré qu'un coronavirus apparenté qui cause le SRAS pourrait être tué par des températures supérieures à 56°C ou 132°F (plus chaudes que même un bain suffisamment chaud pour causer des blessures) à raison d'environ 10 000 particules virales toutes les 15 minutes.

Bien qu'il n'y ait pas de données sur le nombre de particules virales contenues dans une seule goutte crachée par une personne infectée, les recherches sur le virus de la grippe suggèrent que les petites gouttelettes peuvent contenir plusieurs dizaines de milliers de copies du virus de la grippe.

Toutefois, cela peut varier en fonction du virus lui-même, de l'endroit où il se trouve dans les voies respiratoires et du stade de l'infection auquel se trouve la personne.

Sur les vêtements et autres surfaces plus difficiles à désinfecter, on ne sait pas encore combien de temps le virus peut survivre.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le test du coronavirus se fait par un prélèvement nasal

Les fibres naturelles absorbantes du carton peuvent toutefois provoquer un séchage plus rapide du virus que sur le plastique et le métal, suggère Vincent Munster, chef de la section d'écologie du virus aux laboratoires des Rocheuses et l'un de ceux qui ont dirigé l'étude du NIH.

"Nous spéculons qu'en raison de la porosité du matériau, il se dessèche rapidement et pourrait être collé aux fibres", dit-il.

Les changements de température et d'humidité peuvent également affecter sa durée de vie, ce qui pourrait expliquer pourquoi il était moins stable dans les gouttelettes en suspension dans l'air, car elles sont plus exposées.

"[Nous] menons actuellement des expériences de suivi pour étudier plus en détail l'effet de la température et de l'humidité.

La capacité du virus à persister aussi longtemps ne fait que souligner l'importance de l'hygiène des mains et du nettoyage des surfaces, selon M. Munster.

"Il existe un potentiel de transmission de ce virus par différentes voies", dit-il.