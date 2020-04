Copyright de l’image PA Media

Le Royaume-Uni a mis en place un programme de renforcement des tests de détection du coronavirus, à la suite des nombreux reproches faits à son gouvernement de n'avoir pas augmenté le nombre de tests plus rapidement.

Mais pourquoi les tests sont-ils importants ? Quelle différence y a-t-il entre ce que fait le Royaume-Uni et ce que font les autres pays ?

En quoi consiste le test ?

Le principal type de test permettant de déterminer si une personne est atteinte de Covid-19 consiste à prélever un échantillon de son nez ou de sa gorge.

L'échantillon est envoyé à un laboratoire dans le but de rechercher des signes du matériel génétique du virus.

Puis-je me faire tester ?

Le test n'est pas encore disponible pour la plupart de ceux qui veulent l'avoir.

Pour l'instant, la plupart des tests sont réservés aux patients gravement malades et hospitalisés.

Cela signifie que la plupart des personnes qui présentent des symptômes ne peuvent pas savoir si elles sont actuellement infectées par le coronavirus.

Au Royaume-Uni, les tests sont maintenant mis à la disposition des médecins et des infirmières qui présentent des symptômes ou qui vivent dans un ménage avec une personne qui en présente. Des tests pour les autres travailleurs de la santé et des soins suivront.

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a déclaré jeudi que 5 000 membres du personnel du NHS, le Service national de santé, avaient désormais été testés sur plusieurs sites de dépistage.

Au total, 163 100 personnes au Royaume-Uni ont été testées depuis la fin du mois de janvier.

Pourquoi le Royaume-Uni n'a-t-il pas fait plus de tests ?

Le Royaume-Uni n'a pas eu les ressources nécessaires pour effectuer des tests de masse.

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a déclaré jeudi : "Nous avons les meilleurs laboratoires scientifiques du monde, mais nous n'en connaissions pas le nombre. Mon homologue allemand, par exemple, pourrait faire appel à 100 laboratoires d'essai prêts et en attente lorsque la crise a frappé."

Le gouvernement a pour objectif de réaliser 100 000 tests par jour en Angleterre, d'ici à la fin avril. Le 2 avril, le nombre de tests quotidiens avait atteint environ 10 200.

Certains bureaux du NHS disent qu'ils ne peuvent effectuer qu'un nombre limité de tests en raison de la pénurie de tampons, de kits de tests et de réactifs.

Un réactif est la substance utilisée pour extraire le matériel génétique du virus afin de pouvoir l'étudier plus facilement. Actuellement, la demande mondiale de réactifs est élevée, c'est pourquoi il est difficile de s'en procurer.

Au début, Public Health England n'utilisait que ses huit laboratoires. Ce nombre a été porté à 40 laboratoires du NHS, soit 48 laboratoires au total.

Le gouvernement dit qu'il s'efforce maintenant de recruter davantage de laboratoires dans les universités et les instituts de recherche. Ceux-ci serviront à tester les travailleurs du NHS.

Des plans ont également été annoncés pour travailler avec des partenaires commerciaux tels que Boots et Amazon, ainsi qu'avec de grandes entreprises pharmaceutiques pour renforcer la capacité de diagnostic du Royaume-Uni.

Pourquoi les tests sont-ils importants ?

Il y a deux raisons principales pour tester les gens : pour savoir qui vit a le virus et qui l'a déjà eu.

Le fait de disposer de ces informations pourrait aider les services de santé à prévoir une demande supplémentaire de tests, notamment dans les unités de soins intensifs.

Le dépistage pourrait également éclairer les décisions relatives aux mesures de distanciation sociale. Par exemple, si l'on découvre qu'un grand nombre de personnes ont déjà été infectées, le confinement pourrait devenir moins nécessaire.

Et si le dépistage n'est pas plus répandu, de nombreuses personnes pourraient s'isoler sans raison, y compris les travailleurs du NHS.

Un test d'anticorps est utilisé pour savoir si une personne a déjà été infectée par le virus. Ils recherchent des signes d'immunité dans le sang en utilisant une goutte de sang sur un appareil, un peu comme un test de grossesse.

Le gouvernement a acheté trois millions et demi de tests d'anticorps, mais ils ne sont pas encore utilisables. Les tests sont encore en cours de vérification, ce qui permettra de s'assurer de leur efficacité.

Qu'en est-il du reste du monde ?

La Corée du Sud, qui a pu effectuer des tests bien plus massifs que ceux du Royaume-Uni, a agi très rapidement pour approuver la production de kits de test, ce qui lui a permis de constituer un stock.

Bien que sa population soit légèrement inférieure à celle du Royaume-Uni, elle dispose de deux fois plus de laboratoires et d'une capacité de dépistage hebdomadaire deux fois et demie plus importante.

L'Allemagne a effectué plus de trois fois plus de tests que le Royaume-Uni.

Au 27 mars, elle avait effectué 1 096 tests pour 100 000 citoyens, alors qu'au 1er avril, le Royaume-Uni en avait testé 348 pour 100 000 habitants.

À titre de comparaison, l'Italie en a effectué 895 pour 100 000, la Corée du Sud 842 pour 100 000, les États-Unis 348 pour 100 000 et le Japon 27 pour 100 000.