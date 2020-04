Covid-19 : Elisabeth II encourage les Britanniques à faire front contre la pandémie

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Reine d'Angleterre Elisabeth II

La Reine d'Angleterre Elisabeth II a encouragé dimanche les Britanniques à faire front contre la pandémie meurtrière de coronavirus.

La Reine d'Angleterre qui s'est adressée aux britanniques depuis le château de Winsor espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont le défi a été relevé".

"Et ceux qui nous succéderont diront que les Britanniques de cette génération étaient aussi forts que les autres", et que "les qualités d'autodiscipline, de détermination bienveillante et de camaraderie caractérisent toujours ce pays", a-t-elle ajouté.

Elisabeth II a remercié le personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre la maladie dont a également souffert son fils aîné, le prince héritier Charles.

Elle a reconnu la "douleur" et les "difficultés financières" auxquelles sont confrontées de nombreuses familles en cette "période perturbée".

La souveraine a aussi salué les Britanniques qui respectent les consignes officielles en restant chez eux.

Le message à la nation de la Reine intervient à un moment où le premier ministre Boris Johnson testé positif coronavirus, a été hospitalisé dimanche pour subir de nouveaux examens, par "mesure de précaution".

Si la maladie devait contraindre M. Johnson à renoncer à exercer ses fonctions, ce serait le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui les assumerait.

Cette allocution télévisée est la quatrième d'Elisabeth II en période de crise depuis le début de son règne il y a 68 ans.

Les trois précédentes allocutions de la reine ont eu lieu en 1991 lors de la première Guerre du Golfe, en 1997 à la veille des funérailles de la princesse Diana, et en 2002 après le décès de sa mère.