Copyright de l’image AFP Image caption Les allégations selon lesquelles la 5G nuit au système immunitaire ou propage le virus ont été condamnées par la communauté scientifique.

Des théories du complot prétendant que la technologie de la 5 G a aidé à transmettre le coronavirus ont été condamnées par la communauté scientifique.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des antennes de téléphonie mobile en feu à Birmingham et dans le Merseyside et prétendent que c'est lié à cette théorie.

Cette publication a été partagée sur Facebook, YouTube et Instagram et même par des comptes vérifiés avec des centaines de milliers de fans.

Mais les scientifiques soutiennent que l'idée du lien entre le Covid-19 et la 5G est complètement fausse et biologiquement impossible.

Cette théorie du complot est décrit comme la pire fake news par le directeur de la NHS, le service public de santé britannique, Stephen Powis.

Théories du complot

Beaucoup de ceux qui partagent la publication défendent une théorie du complot prétendant à tort que la 5G - qui est utilisée dans les réseaux de téléphonie mobile et qui repose sur des signaux transportés par les ondes radio - est d'une manière ou d'une autre responsable du coronavirus.

Ces théories semblent être apparues pour la première fois par le biais de messages sur Facebook fin janvier, à peu près au moment où les premiers cas ont été enregistrés aux États-Unis.

Selon Dr Simon Clarke, professeur associé en microbiologie cellulaire à l'Université de Reading, l'idée que la 5G affaiblit le système immunitaire ne résiste pas à un examen approfondi.

Image caption Les symptômes

"Votre système immunitaire peut être affaibli par toutes sortes de choses - par la fatigue d'un jour, ou par un régime alimentaire inadéquat. Ces fluctuations ne sont pas énormes mais peuvent vous rendre plus susceptible d'attraper des virus".

Alors que des ondes radio très fortes peuvent provoquer un échauffement, la 5G est loin d'être assez forte pour avoir un effet significatif.

"Les ondes radio peuvent perturber votre physiologie en vous réchauffant, ce qui signifie que votre système immunitaire ne peut pas fonctionner. Mais les niveaux d'énergie des ondes radio 5G sont minuscules et sont loin d'être assez puissants pour affecter le système immunitaire. De nombreuses études ont été réalisées à ce sujet", explique-t-il.

Les ondes radio impliquées dans la 5G et d'autres technologies de téléphonie mobile se situent à l'extrémité basse fréquence du spectre électromagnétique.

Moins puissantes que la lumière visible, elles ne sont pas assez fortes pour endommager les cellules - contrairement aux radiations de l'extrémité des hautes fréquences du spectre qui comprennent les rayons du soleil et les rayons X médicaux.

Il serait également impossible pour la 5G de transmettre le virus, ajoute Adam Finn, professeur de pédiatrie à l'université de Bristol.

C'est comme comparer de la craie au fromage

"L'épidémie actuelle est causée par un virus qui se transmet d'une personne infectée à une autre. Nous savons que c'est vrai. Nous avons même le virus qui se développe dans notre laboratoire, obtenu à partir d'une personne atteinte de la maladie. Les virus et les ondes électromagnétiques qui font fonctionner les téléphones portables et les connexions Internet sont deux choses différentes. Aussi différentes que la craie et le fromage", dit-il.

Image caption Les gestes recommandés

Il est également important de noter une autre faille majeure des théories du complot: le coronavirus se répand dans des villes où la 5G n'a pas encore été déployée, et dans des pays qui n'ont pas encore mis en place cette technologie.

Les virus envahissent les cellules humaines ou animales et les utilisent pour se reproduire, ce qui provoque l'infection. Les virus ne peuvent pas vivre très longtemps en dehors d'un être vivant, ils doivent donc trouver un moyen d'entrer - généralement par des gouttelettes de liquide provenant de la toux ou des éternuements.

Le séquençage du génome de ce coronavirus suggère qu'il est passé des animaux aux humains - puis a commencé à passer d'homme à homme.