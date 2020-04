Coronavirus: quel est le risque pour les hommes de plus de 50 ans ?

La plupart des personnes atteintes de coronavirus se rétablissent environ une semaine après l'apparition des symptômes et n'ont pas besoin de soins médicaux.

Mais certaines personnes devront être traitées à l'hôpital - y compris le Premier ministre.

Boris Johnson, 55 ans, est actuellement soigné à l'hôpital St Thomas de Londres après l'aggravation de ses symptômes.

Il a reçu de l'oxygène, mais n'a pas eu besoin d'un ventilateur pour l'aider à respirer.

Quelles personnes peuvent tomber malades ?

Certaines personnes courent un risque plus élevé de complications.

Cela comprend les personnes de plus de 70 ans, qu'elles aient ou non des problèmes de santé, et les personnes de tout âge ayant des problèmes de santé sous-jacents, comme les maladies cardiaques.

Le coronavirus semble également affecter de manière disproportionnée les hommes dans la cinquantaine et la soixantaine dans une certaine mesure, bien qu'ils ne soient pas identifiés comme un groupe à haut risque. Mais ce n'est pas si clair. La corrélation n'est pas nécessairement la cause.

Pourquoi des hommes plus âgés ?

Les scientifiques ne sont pas sûrs.

Les données britanniques des services hospitaliers de soins intensifs montrent que le patient moyen qui est gravement malade est âgé de 60 ans. La plupart sont des hommes et beaucoup ont d'autres problèmes de santé qui pourraient les exposer à un risque accru, tels que des problèmes cardiaques et l'obésité.

Sur les 647 décès liés aux coronavirus enregistrés par l'Office for National Statistics en Angleterre et au Pays de Galles jusqu'à la semaine se terminant le 27 mars, 44 étaient âgés de 45 à 65 ans - environ 7 % du total.

Les taux de mortalité augmentent avec l'âge chez les hommes et les femmes, mais les hommes ont tendance à dépasser les femmes à travers les âges.

Les données de la Chine, où la pandémie a commencé, suggèrent également que les hommes sont plus à risque que les femmes, bien que les experts mettent en garde qu'il pourrait y avoir des facteurs autres que le sexe, tels que le tabagisme, qui pourrait expliquer le lien.

Le professeur Ian Hall, professeur de médecine moléculaire, Université de Nottingham, a déclaré : "Je ne suis pas convaincu que cela explique complètement le risque accru de maladie grave chez les hommes, il semble donc possible qu'il puisse y avoir un autre facteur encore non identifié jouant un rôle."

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de souffrir de maladies cardiaques, de diabète et de maladies pulmonaires chroniques.

Certains scientifiques ont suggéré que des gènes et des hormones sexuelles pourraient également être impliqués.

Les femmes sont-elles plus immunisées ?

Le professeur Philip Goulder, expert en immunologie à l'Université d'Oxford, a déclaré : "Il est de plus en plus reconnu qu'il existe des différences substantielles dans le système immunitaire entre les hommes et les femmes et que celles-ci ont un impact significatif sur les résultats d'un large éventail de maladies infectieuses.

"La réponse immunitaire tout au long de la vie aux vaccins et aux infections est généralement plus agressive et plus efficace chez les femmes que chez les hommes."

Cela pourrait être dû aux femmes portant deux copies du chromosome X, par rapport au seul X et au Y que les hommes ont.

Un certain nombre de gènes immunitaires critiques sont situés sur le chromosome X, dit-il.

Coronavirus: comment se protéger

Comment pouvez-vous vous protéger ?

Restez aussi en forme et en bonne santé que possible en faisant de l'exercice et en suivant une alimentation équilibrée.

Si vous fumez, c'est le bon moment pour arrêter.

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de :

fumer et fumer plus de cigarettes par jour et fumer du tabac à rouler à la main

manger trop de sel

manger trop de viande rouge et transformée

mangez trop peu de fruits et trop peu de légumes

boire de l'alcool et boire à des niveaux dangereux

Le coronavirus se propage lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue de petites gouttelettes - remplies de virus - dans l'air.

Ceux-ci peuvent être inhalés ou provoquer une infection si vous touchez une surface sur laquelle ils ont atterri, puis vos yeux, votre nez ou votre bouche.

Il est donc important de tousser et d'éternuer dans un mouchoir, de ne pas toucher votre visage avec des mains non lavées et d'éviter tout contact étroit avec des personnes infectées.

Et si je ressens des symptômes de coronavirus ?

Si vous avez une nouvelle toux continue ou de la fièvre, vous devez rester à la maison et vous isoler pendant au moins sept jours.

Si vous, ou quelqu'un avec qui vous vivez, développez des symptômes, l'ensemble du ménage doit être isolé pendant 14 jours pour surveiller les signes de la maladies ?