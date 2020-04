Copyright de l’image Getty Images Image caption Un homme se fait notifier l'interdiction de faire du vélo devant le Parlement de Hampstead Heath, à Londres.

L'idée qu'un climat plus chaud pourrait arrêter le coronavirus semble s'être évanouie avec la propagation du virus dans le monde entier. Une lueur d'espoir pourra-t-elle jaillir des nouvelles recherches.

Il est trop tôt pour savoir avec certitude si le nouveau coronavirus est saisonnier. Pour vraiment le savoir, il faudrait observer l'évolution des cas à un endroit donné au cours de l'année.

Mais nous pouvons examiner sa propagation sous différents climats à travers le monde, pour trouver des indices.

Quelles sont les preuves ?

Certains éléments indiquent que les cas de coronavirus se sont particulièrement concentrés dans les régions fraîches et les régions sèches.

Une étude montrent que les pays particulièrement touchés par le virus - ceux où il se propageait sans être détecté par transmission communautaire - avaient, au 10 mars, des températures moyennes inférieures à celles des pays où les cas étaient moins nombreux.

Une autre étude a examiné 100 villes chinoises comptant plus de 40 cas de Covid-19. Selon cette étude, plus la température et l'humidité sont élevées, plus le taux de transmission est faible.

Lire aussi :

New York compte plus de cas de coronavirus que tout autre pays.

Coronavirus : le confinement modifie le mouvement de la terre

Coronavirus: quel est le risque pour les hommes de plus de 50 ans ?

Et une autre étude, qui n'a pas encore fait l'objet d'examen par d'autres scientifiques suggère que bien que des cas de nouveau coronavirus puissent être trouvés partout dans le monde, les épidémies se sont particulièrement concentrées dans des "zones relativement fraîches et sèches" - au moins jusqu'au 23 mars.

Mais, comme l'a souligné un groupe de chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le virus s'est maintenant propagé dans toutes les régions de l'Organisation mondiale de la santé, "couvrant effectivement toutes les zones climatiques, des régions froides et sèches aux régions chaudes et humides".

Y a-t-il une division nord-sud ?

Avec de nombreux autres virus, dont la grippe, on observe un schéma saisonnier dans les hémisphères Nord et Sud. Mais les régions tropicales proches de l'équateur ne connaissent pas le même schéma.

Lire aussi :

Coronavirus: est ce que les masques fait maison sont sûrs?

Les aliments à emporter et les courses à l'épicerie sont-ils sûrs?

Et certaines des régions chaudes et humides qui ont connu des cas de transmission locale du Covid-19, comme la Malaisie et la République démocratique du Congo, sont proches de l'équateur et pourraient donc ne pas fournir la meilleure preuve de ce qui se passera ailleurs.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La plage de Bondi Beach à Sydney, en Australie, où des mesures de distanciation sociale sont en vigueur.

Mais dans l'hémisphère Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande - à la fin de leur saison estivale, lorsque leurs premiers cas ont été observés - ont eu beaucoup moins de cas que beaucoup de leurs homologues de l'hémisphère Nord.

De nombreux autres facteurs entrent en jeu, tels que la fréquentation mondiale et la densité de la population.

Lire aussi :

Coronavirus en Afrique : des mesures contre les "fake news"

Comment le coronavirus change les célébrations religieuses

Pourquoi les tests sont-ils importants ?

Et comme le virus s'est progressivement propagé dans le monde entier - d'abord par des voyages internationaux - alors que les saisons ont changé, il est difficile de déterminer l'effet du climat en particulier.

Les autres coronavirus sont-ils saisonniers ?

Selon une équipe de chercheurs de l'University College London (UCL) et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, il semblerait que les autres coronavirus circulent principalement pendant les mois d'hiver.

Ils ont demandé à près de 2 000 personnes un rapport hebdomadaire pour savoir si quelqu'un dans leur foyer présentait des symptômes de maladie respiratoire. Et toute personne présentant des symptômes a été priée d'envoyer un prélèvement pour qu'il soit testé.

Les chercheurs ont ainsi observé des pics importants de cas de coronavirus en hiver, à peu près au même moment que la saison de la grippe. Un petit nombre de cas a été enregistré en été.

L'un des auteurs de l'étude, Ellen Fragaszy, de l'UCL, a déclaré qu'il était donc "possible que nous soyons un peu soulagé au cours de l'été". Mais nous ne pouvons pas être sûrs que c'est ainsi que le nouveau coronavirus se comportera.

Et le grand nombre de cas et leur propagation à travers le monde laisse penser qu'il ne faut pas trop espérer un répit estival.

Ce coronavirus est-il comme les autres ?

Le nouveau coronavirus, appelé Sars-Cov-2, qui provoque la maladie Covid-19, semble se propager essentiellement de la même manière que les autres coronavirus.

Mais ce qui le distingue des autres, c'est la façon dont il vous rend malade et le nombre de décès qu'il provoque.

Lire aussi :

Pourquoi tant de travailleurs de la santé sont-ils infectés par le Covid-19 ?

Quand le Coronavirus profite à des pêcheurs au Kenya

Le docteur Michael Head, de l'Université de Southampton, a déclaré que le développement et l'impact du nouveau coronavirus étaient "clairement très différents des coronavirus de type 'rhume' existants".

"Il reste à voir si les cas de Covid-19 vont diminuer en réponse aux changements environnementaux tels que la température et l'humidité", a-t-il déclaré.