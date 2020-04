Copyright de l’image Reuters Image caption Les personnes en deuil assistent à des funérailles à Brooklyn, New York, alors que le nombre de décès dus au coronavirus dans la ville a atteint un record pour un troisième jour

Selon les derniers chiffres, l'État de New York compte désormais plus de cas de coronavirus que tout autre pays en dehors des États-Unis.

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans l'État a augmenté de 10 000 jeudi pour atteindre 159 937, ce qui le place devant l'Espagne (153 000 cas) et l'Italie (143 000 cas).

La Chine, où le virus est apparu l'année dernière, a signalé 82 000 cas.

Les États-Unis dans leur ensemble ont enregistré 462 000 cas et près de 16 500 décès. Au niveau mondial, on compte 1,6 million de cas et plus de 100 000 décès.

Si New York est le premier État au monde pour le nombre de cas de coronavirus, son bilan (7 000 décès) est inférieur à celui de l'Espagne (15 500) et de l'Italie (18 000), bien qu'il soit plus de deux fois supérieur au chiffre officiel de la Chine (3 300).

Des photos ont été prises de travailleurs en tenue de protection enterrant des cercueils dans une fosse commune à New York.

Copyright de l’image Reuters Image caption Une quarantaine de cercueils ont été enterrés jeudi

Copyright de l’image Reuters Image caption Des images de drones montrent des corps enterrés sur l'île de Hart à New York

Des images de drones montrent des travailleurs descendre à l'aide d'une échelle dans l'immense fosse où les cercueils sont empilés.

Les images ont été prises à Hart Island, au large du Bronx. L'île est utilisé depuis plus de 150 ans par les autorités municipales comme lieu d'enterrement collectif pour les personnes sans familles ou les personnes dont les proches n'ont pas les moyens de payer les funérailles.

Les opérations d'enterrement sur le site se sont intensifiées en raison de la pandémie, passant d'un jour par semaine à cinq jours par semaine, selon le Département des services correctionnels.

Les prisonniers de Rikers Island font généralement le travail, mais avec la charge de travail croissante, les opérations ont récemment été prise en charge par des entrepreneurs.

Le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a indiqué en début de semaine que le cimetière public de la ville pourrait être utilisé pour les enterrements pendant la pandémie.

"Il est évident que l'endroit que nous avons utilisé historiquement est Hart Island", a-t-il déclaré.

Le nombre de décès dus au coronavirus dans l'État de New York est passé à 799 mercredi, un record pour un troisième jour.

Mais le gouverneur Andrew Cuomo s'est réjoui du fait que le nombre de patients atteints de Covid-19 admis dans les hôpitaux new-yorkais a chuté pour un deuxième jour consécutif, à 200.

Il a déclaré que c'était un signe que la distanciation sociale fonctionnait. Il a qualifié l'épidémie d'explosion silencieuse qui se propage dans la société avec le même caractère aléatoire, le même mal que nous avons vu le 11 septembre".

Une autre lueur d'espoir est apparue jeudi, alors que les projections officielles du nombre de morts dans tout le pays ont été revues à la baisse.

Le Dr Anthony Fauci, un membre clé du groupe de travail de la Maison Blanche sur le coronavirus, a déclaré jeudi dans l'émission Today de NBC News que le nombre total d'Américains qui mourront du Covid-19 lors de l'épidémie "s'élève plutôt à 60 000".

Fin mars, le Dr Fauci avait estimé qu'"entre 100 000 et 200 000" pourraient mourir.

La projection de 60 000 correspondrait à l'estimation supérieure du nombre total de décès dus à la grippe aux États-Unis entre octobre 2019 et mars 2020, selon les données du gouvernement.

Mais le vice-président Mike Pence a souligné jeudi que le Covid-19 est environ trois fois plus contagieux que la grippe.

La Maison Blanche a déjà annoncé des estimations selon lesquelles 2,2 millions d'Américains pourraient mourir du coronavirus si rien n'était fait pour arrêter sa propagation.

Entre-temps, les appels à restez à la maison ou dans certains endroits les consignes de confinement ont entraîné la fermeture d'entreprises non essentielles dans 42 États, tout en ralentissant considérablement l'économie américaine.

Selon de nouvelles données publiées jeudi, le nombre de personnes qui se sont inscrites au chômage a dépassé les 6 millions pour la deuxième semaine consécutive, ce qui porte à 16,8 millions le nombre d'Américains sans emploi au cours des trois dernières semaines.

Pendant ce temps, Chicago a imposé un embargo sur les ventes d'alcool à partir de 21 heures, heure locale, jeudi, pour mettre fin à la violation persistante de l'interdiction des grands rassemblements.

Cette mesure, qui devrait rester en vigueur jusqu'au 30 avril, intervient après que les responsables de la santé aient déclaré cette semaine que les afro américains représentent la moitié des cas de coronavirus de Chicago et plus de 70 % des décès dans la ville de l'Illinois, alors qu'ils ne représentent que 30 % de la population.

"Nous mettons en place ce couvre-feu parce que trop de personnes et d'entreprises ont violé l'interdiction de sortir", a déclaré mercredi la maire Lori Lightfoot.

Mardi des violences ont fait sept morts et 14 blessés, ce qui est impardonnable, selon les autorités de la ville, compte tenu de la crise du virus.

"Chacun de ces lits d'urgence occupés par une victime par balle pourrait servir à la grand-mère de quelqu'un, quelqu'un avec des problèmes de santé préexistants, quelqu'un qui risque de perdre la vie à cause de la pandémie", a déclaré le surintendant Charlie Beck.

Les chiffres de la Louisiane, du Mississippi, du Michigan, du Wisconsin et de New York reflètent la même disparité raciale dans les infections à coronavirus.

Joe Biden, candidat démocrate présumé à la Maison Blanche, s'est joint jeudi aux appels de plus en plus nombreux en faveur de la publication de données raciales complètes sur la pandémie.

Il a déclaré que cela avait mis en lumière l'iniquité et l'impact du "racisme structurel".

Entre-temps, un tribunal a bloqué en partie l'interdiction temporaire de l'avortement au Texas, que l'État a annoncée le mois dernier en citant comme motif l'épidémie de coronavirus.

L'ordonnance contre les procédures "médicalement inutiles" a été introduite pour réserver des ressources médicales précieuses aux personnes qui sont traitées uniquement pour le Covid-19, a déclaré le procureur général républicain de l'État en mars.

Mais le juge Lee Yaekel, nommée par George W Bush, a accordé une ordonnance de restriction temporaire contre l'interdiction jeudi.

"Au minimum, c'est une violation indue du droit d'une femme à un avortement préventif", a-t-il écrit dans sa décision.

L'Alabama, l'Iowa, l'Ohio et l'Oklahoma ont introduit des interdictions d'avortement similaires.

Alors qu'il n'existe toujours pas de vaccin pour le Covid-19, les batailles d'ordre culturel se sont avérées tout aussi incurables Etats unis.

Des batailles juridiques ont également eu lieu pour savoir si les magasins d'armes devaient être fermés pendant la pandémie, et si les services religieux devaient être exemptés des ordonnances de l'État qui interdisent les grands rassemblements.