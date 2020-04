Les commentaires controversés de dirigeants mondiaux sur le coronavirus

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les présidents Trump (à gauche) et Bolsonaro ont fait des déclarations controversées sur la pandémie

La pandémie de coronavirus a obligé les autorités du monde entier à faire des pieds et des mains pour contenir la propagation d'une maladie qui, jusqu'à présent, a infecté près de 2 million de personnes et tué plus de 123 000 personnes dans le monde.

Mais une minorité de dirigeants mondiaux ont fait la sourde oreille aux début de la crise sanitaire faisant des déclarations pour la minimiser, distillant des informations trompeuses sur le Covid-19 ou suggérant des actions totalement inappropriées.

Si certaines autorités ont changé de ton sur la pandémie au cours des dernières semaines, d'autres ont maintenu leurs positions défiantes - et parfois dangereuses.Voici huit de leurs déclarations les plus controversées.

'tout est sous contrôle'

Le 22 janvier, deux jours après que le premier cas de coronavirus ait été signalé aux États-Unis, le président Donald Trump a accordé une interview à CNBC, minimisant l'apparition du Covid-19 dans le pays.

Deux mois plus tard, l'Amérique compte désormais le plus grand nombre d'infections confirmées au monde selon l'université Johns Hopkins.

M. Trump a déclaré que le nombre de morts en Amérique pourrait atteindre 250 000 personnes.

'C'est comme une petite grippe".

Une succession de déclarations controversées n'a pas empêché Jair Bolsonaro de devenir le président de la plus grande nation d'Amérique latine en 2018.

Bolsonaro, cependant, a vu sa popularité chuter alors que le Covid-19 progresse dans le pays. Confinés chez eux, les habitants de nombreuses villes brésiliennes ont protesté contre son récent discours télévisé en frappant les casseroles aussi fort qu'ils le pouvaient.

Il s'agissait d'une manifestation contre la gestion controversée de la pandémie par le président.

En plus de minimiser verbalement les risques, Bolsonaro a à plusieurs reprises défié les recommandations de distanciation sociale en se mêlant à ses sympathisants. Il s'oppose également aux règles de confinement imposées par les gouverneurs des États.

Le Brésil comptait plus de 11 000 cas confirmés le 5 avril et l'infection s'est rapidement propagée : le nombre de cas nationaux a doublé en quatre jours seulement, selon les chiffres du ministère de la santé.

'Au lieu de causer des ennuis, je vous enterrerai'

Le président Rodrigo Duterte n'a nullement minimisé la menace que représente le Covid-19 pour les Philippines.

Le pays a mis en place des mesures strictes, notamment des couvre-feux. Mais il y a eu au moins une manifestation de rue contre les pénuries alimentaires.

La réponse de Duterte ? Menacer de faire fusiller les contrevenants par les forces de sécurité.

"N'intimidez pas le gouvernement. Ne pas défier le gouvernement. Vous perdrez", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse le 2 avril.

Jusqu'au 5 avril, les Philippines comptaient plus de 3 200 cas de coronavirus et 150 décès.

'Il n'y a pas de virus ici. Vous ne les avez pas vus voler, n'est-ce pas ?'

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a fait beaucoup de bruit avec son attitude face à l'épidémie de coronavirus.

S'adressant à un journaliste de la télévision lors d'un match de hockey sur glace en salle, il a affirmé que la foule était bien présente lors du match car le froid à l'intérieur du stade empêcherait le virus de se propager.

Il a qualifié la peur du virus de "simple psychose".

Le président avait semblé conseiller les saunas et la vodka comme mesures de lutte contre le virus, mais il a ensuite qualifié ces commentaires de "blague".

La Biélorussie, un pays de 10 millions d'habitants et surnommé "la dernière dictature d'Europe", a annoncé 440 cas et cinq décès à ce jour.

'Si vous êtes capable et avez les moyens de le faire, continuez à emmener votre famille manger'.

Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, a constamment contredit les conseils des responsables de la santé publique concernant la propagation du Covid-19.

En plus de minimiser les dangers du virus, il a fait une tournée dans le pays et a été vu lors de rassemblements publics embrassant des bébés et saluant des partisans.

Le Mexique n'a pas encore subi le même type d'épidémie que les États-Unis voisins - environ 2 143 infections et 94 décès - mais les experts de l'Organisation panaméricaine de la santé (Paho) craignent que le nombre de cas graves dans le pays puisse atteindre 700 000.

Le 30 mars, le Mexique a déclaré une urgence sanitaire, mais les mesures ont été suspendues sans qu'il y ait eu de confinement- les rassemblements de 50 personnes maximum sont toujours autorisés, par exemple.

'Le coronavirus est l'œuvre de Dieu qui punit les pays qui nous ont imposé des sanctions'

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa n'a pas fait de déclarations controversées sur le coronavirus, mais il a dû s'occuper d'une polémique créée par l'un des membres de son cabinet.

Le ministre de la défense, Oppa Muchinguri, a déclaré que la pandémie est la vengeance de Dieu sur les pays occidentaux qui ont imposé des sanctions à la nation.

"Les pandémies de ce type ont une explication scientifique et ne connaissent pas de frontière, et comme tout autre phénomène naturel, elles ne peuvent être imputées à personne", a déclaré M. Mnangagwa le 18 mars.

Le Zimbabwe n'avait que neuf cas confirmés jusqu'au 3 avril, mais on craint qu'une augmentation du nombre de cas ne fasse des ravages dans un pays en proie à la pauvreté et mal équipé en infrastructures sanitaires.

'Trump - vous et vos semblables êtes accusés de propager cette maladie, d'autant plus que la plupart de ceux qui en souffrent sont contre l'Amérique.

L'influent clerc chiite irakien Muqtada Al-Sadr a fait plus qu'accuser le président américain Donald Trump de propager le coronavirus parmi les opposants de l'Amérique.

Ces dernières semaines, Al-Sadr a défié les mesures irakiennes visant à contenir le virus et a continué à organiser des prières de masse.

Il a également imputé la propagation du Covid-19 à la "légalisation du mariage homosexuel" dans le monde entier, malgré le fait que la Chine et l'Italie, deux des pays les plus touchés, n'ont pas encore complètement légalisé le mariage homosexuel.

"La légalisation du mariage homosexuel est l'une des questions les plus fatales qui ont provoqué la propagation de cette pandémie. J'appelle tous les gouvernements à abolir cette loi immédiatement et sans délai. Cela pourrait permettre d'échapper à la culpabilité", a-t-il tweeté.

En date du 2 avril, le ministère irakien de la santé a confirmé 772 cas de Covid-19 et 54 décès, mais l'Organisation mondiale de la santé s'attend à ce que les chiffres augmentent à mesure que davantage de personnes se feront tester dans le pays.

'Nous n'avons pas fourni certaines informations au public parce que nous ne voulions pas semer la panique'

Le président indonésien Joko Widodo a admis avoir délibérément caché des informations sur le Covid-19 afin que les gens ne paniquent pas.

le pays n'avait pas enregistré un seul cas de Covid-19 avant le 2 mars, mais le nombre a maintenant dépassé les 2 200 (avec plus de 190 décès) et Widodo a déclaré une urgence nationale le 31 mars.

Des universitaires de la London School of Hygiene ont estimé quelques jours plus tôt que le nombre réel de cas pourrait être supérieur à 34 000.

Au début de ce mois, le chef de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes d'Indonésie, Doni Morgado, a déclaré lors d'un séminaire que les boissons aux herbes donnaient aux Indonésiens l'immunité contre Covid-19.

'L'autre soir, j'étais dans un hôpital où je pense qu'il y avait des patients atteints de coronavirus et j'ai serré la main à tout le monde.'

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse le 3 mars qu'il ne se souciait pas de serrer la main des gens en plein avancée du Covid-19 au Royaume-Uni - son argument était que le lavage des mains "était la chose cruciale".

Il a été précisé par la suite que M. Johnson n'avait serré la main qu'au personnel médical, et non aux patients, mais ses propos ont tout de même suscité beaucoup de critiques.

Le Premier ministre a été testé positif au coronavirus le 27 mars et a été transporté à l'hôpital de Londres le 5 avril pour des tests de routine par "mesure de précaution".