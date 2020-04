Il y a maintenant plus de 2,5 millions de cas confirmés de coronavirus dans 185 pays et la maladie continue de se propager. Au moins 178 000 personnes sont mortes.

Les États-Unis comptent désormais quatre fois plus de cas confirmés que tout autre pays.

Cette série de cartes et de graphiques suit la propagation du virus dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre dernier.

Combien de morts y a-t-il eu ?

Le virus, qui cause l'infection respiratoire Covid-19, a été détecté pour la première fois dans la ville de Wuhan, en Chine, fin 2019.

Il se propage rapidement dans de nombreux pays et le nombre de morts continue d'augmenter.

2 569 696 Cas 181 218 morts 663 668 guérisons Sources: Johns Hopkins University, Agences nationales de santé publiques

Les États-Unis ont de loin le plus grand nombre de cas, avec plus de 825 000 infections confirmées, selon les chiffres rassemblés par l'Université Johns Hopkins. C'est plus de neuf fois le nombre signalé par la Chine.

Les États-Unis ont également le nombre de morts le plus élevé au monde avec plus de 45 000 morts, dont près de 15 000 à New York.

L'Espagne, l'Italie et la France - les pays européens les plus touchés - ont enregistré plus de 20 000 décès, tandis que le Royaume-Uni en a eu plus de 17 000.